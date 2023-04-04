Điều nguy hại gì sẽ xảy ra nếu không rửa tay sau khi đi tiểu tiện?

Có nhiều người rời khỏi nhà vệ sinh mà không rửa tay sau khi đi tiểu tiện hoặc dùng tay chưa rửa chạm vào tóc hay chỉnh lại quần áo tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây bệnh liên quan đến sức khỏe.

Bạn phải rửa tay sau khi đi tiểu tiện. Điều này là do nước tiểu bài tiết ra khỏi cơ thể có khả năng sinh sản vi khuẩn. Nếu nước tiểu chạm vào da thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rửa tay là điều cần thiết ngay cả khi nước tiểu không chạm vào da của bạn. Nếu nước tiểu văng ra khỏi bồn tiểu tiếp xúc với da, vi khuẩn trong cặn nước tiểu còn sót lại trong bồn tiểu có thể được truyền sang chúng ta.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ nước tiểu. Tại nhà vệ sinh công cộng nguy cơ vi trùng bám trên tay nắm cửa, nắp bồn cầu và cần gạt bồn cầu rất cao. Các bệnh như nhiễm trùng huyết, viêm phổi do vi khuẩn có thể xảy ra khi tiếp xúc với vi trùng có hại cho cơ thể người như tụ cầu vàng. Ăn thức ăn, uống nước bằng tay bị dính vi khuẩn có vi rút viêm gan A cũng có thể gây nhiễm vi rút viêm gan A cho chúng ta.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đi tiểu hoặc đại tiện trong phòng tắm, hãy nhớ rửa tay thật kỹ bằng xà phòng và tránh chạm vào da hoặc điện thoại di động cho đến khi bạn rửa tay. Tốt nhất là bạn nên rửa tay sau khi đi vệ sinh công cộng ngay cả khi bạn chưa đi đại tiện hoặc tiểu tiện.

Khi xả nước sau khi đại tiện hoặc tiểu tiện, hãy đóng nắp và xả nước. Nếu nắp không được đóng, những giọt nước bị ô nhiễm sẽ bay lơ lửng trong không khí, làm tăng nguy cơ lây lan mầm bệnh. Vì lý do tương tự, bạn cũng nên hạn chế xả nước khi ngồi trên bồn cầu.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Daum

Bật mí 12 thủ thuật giúp "tăng tốc" iPhone bị chậm nhanh như gió Nếu iPhone của bạn chạy chậm và ì ạch, hãy thử những mẹo đơn giản này để giúp nó chạy nhanh hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dieu-nguy-hai-gi-se-xay-ra-neu-khong-rua-tay-sau-khi-di-tieu-tien-568994.html