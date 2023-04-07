Cá không còn mùi tanh, sạch hết nhớt nhờ 5 mẹo đơn giản - nguyên liệu đều có sẵn trong bếp

Cá làm sạch phần ruột, bỏ mang, vảy và mang đen trong bung rồi đem đi ngâm với nước có pha baking soda trong khoảng 2 phút.

Baking soda là nguyên liệu phổ biến trong nhà bếp, có thể khử mùi tanh của cá rất tốt. Ngâm cá trong nước có pha baking soda không chỉ loại bỏ mùi tanh mà còn làm thịt cá mềm hơn. Sau khi ngâm nước baking soda, bạn chỉ cần vớt cá ra và rửa lại bằng nước sạch.

Chanh và giấm là hai nguyên liệu mang lại hiệu quả cao trong việc loại bỏ mùi tanh của cá. Bạn cắt lát chanh rồi vắt nước lên thịt cá, để khoảng vài phút sau đó chế biến, nước cốt chanh thấm vào cá sẽ giúp cá thơm ngon hơn.

Mẹo vặt này không chỉ giúp khử sạch mùi tanh của cá mà còn rất hữu ích với các loại cá da trơn trong việc loại bỏ chất nhầy bên ngoài da.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể pha giấm và nước với tỉ lệ 1:1, sau đó thoa lên bề mặt cá. Mẹo này giúp khử mùi tanh của cá vô cùng hiệu quả. Cá sau khi được thoa đều nước giấm, mang đi rán thì mùi tanh sẽ biến mất hoàn toàn.

Rượu trắng

Sau khi làm sạch cá, hãy dùng rượu trắng pha loãng để ướp thịt cá khoảng 2 phút rồi lau khô, cá sẽ bớt tanh rất nhiều. Bên cạnh đó, khi chế biến món cá hấp, bạn hãy cho ít rượu trắng vào nước hấp, hơi rượu sẽ làm mùi tanh của cá bay mất.

Với các loại thịt cá đã ướp với gia vị, bạn cũng có thể cho thêm một ít rượu trắng, điều này không chỉ làm mất mùi tanh mà còn giúp cá chín mềm và thịt rất thơm ngon.

Sử dụng nước vo gạo

Cá làm sạch vảy, bỏ vây, mang, ruột và màng đen trong bụng. Sau khi rửa sạch, hãy đem ngâm cá trong nước vo gạo khoảng 10-15 phút.

Ngâm cá trong nước vo gạo sẽ giúp loại bỏ nhớt, khử mùi tanh tốt hơn so với dùng nước lã thông thường. Sau đó, bạn chỉ cần đem rửa cá nhiều lần dưới vòi nước sạch.

Sử dụng chanh và muối hạt

Bạn có thể sử dụng chanh (hoặc giấm) và muối hạt để khử mùi tanh của cá. Với các loại cá da trơn, chanh (hoặc giấm) còn giúp loại bỏ phần nhớt hiệu quả.

Chà xát muối hạt và chanh lên khắp con cá rồi đem cá rửa lại với nước sạch nhiều lần cho hết nhớt và mùi tanh.