4 mẹo vặt đơn giản giúp tủ lạnh luôn sạch sẽ như lúc còn mới

Sau đây Thompson sẽ chia sẻ những mẹo hay nhất của cô ấy về cách sắp xếp tủ lạnh ngăn nắp.

Pia Thompson, chuyên viên tổ chức chuyên nghiệp và chủ sở hữu của Sweet Digs cho biết: “Khi mọi thứ được sắp xếp đúng chỗ, bạn có khả năng chọn lựa các loại thức ăn tốt hơn, chưa kể đến sự yên tâm khi sắp xếp các mặt hàng dựa trên ngày sử dụng và hạn sử dụng”.

Để sắp xếp tủ lạnh của bạn, hãy bắt đầu bằng cách lập kế hoạch sắp xếp sao cho gọn gàng và dễ dàng tiếp cận nhất. Điều này sẽ đảm bảo bạn đang tận dụng tối đa tất cả các ngăn trong tủ lạnh.

“Hãy xem xét điều gì tốt nhất cho bạn và gia đình của bạn và sắp xếp tủ lạnh sao cho các mặt hàng dễ dàng tiếp cận nhất”, Pia Thompson nói.

Dưới đây là một số hướng dẫn chung mà Pia Thompson khuyên bạn nên dùng khi sắp xếp đồ trong tủ lạnh

Đầu tiên là cánh cửa. Đây là phần ấm nhất của tủ lạnh và trải qua nhiều biến động nhất về nhiệt độ. Vì thế, Thompson đề nghị lưu trữ gia vị, mứt và các loại thực phẩm khác có khả năng chống hư hỏng cao nhất. Đồng thời không nên để các loại sữa và trứng nơi này vì chúng cần nhiệt độ thấp để bảo quản.

Hai là kệ trên và giữa. Đây vùng lạnh thứ hai và nhiệt độ thường không đổi. Thompson khuyên rằng kệ trên và giữa nên là nơi lưu trữ thực phẩm ăn liền hoặc mua mang đi và đồ ăn nhẹ và sữa (như sữa chua, kem chua và pho mát), món tráng miệng và thức ăn thừa.

Ba là kệ dưới. Đây là nơi lạnh nhất của tủ lạnh. Phần này nên chứa các vật dụng lớn, nặng (như chai bia và lon nước ngọt) cũng như thịt và cá.

Bốn là ngăn kéo rau củ. Đây là nơi thường có hai ngăn, một ngăn thì độ ẩm thấp và ngăn còn lại thường có độ ẩm cao. Ngăn có độ ẩm thấp thường dùng để bảo quản các loại nông sản dễ bị hư hỏng, chẳng hạn như táo, lê và dưa, trong khi ngăn kéo có độ ẩm cao nên được sử dụng để bảo quản rau xanh, súp lơ và cà tím.

Đặt tất cả mọi thứ ra ngoài và phân loại các sản phẩm giống nhau lại với nhau.

Để các thực phẩm cùng loại ở chung một nơi

Khi lấy đồ ra, Thompson khuyên bạn nên vứt bỏ những món đồ đã quá hạn sử dụng, thường không được đụng tới hoặc không thích.

Để phân loại sản phẩm, bạn có thể sử dụng ghi chú dán để theo dõi mọi thứ. Một danh sách danh mục đơn giản bao gồm: Đồ uống, rau củ, thịt, thức ăn thừa, gia vị.

Sau khi lấy ra mọi thứ, Thomson cho biết việc vệ sinh mọi bộ phận bên trong tủ lạnh là điều cần thiết. Tất cả các bộ phận có thể tháo rời nên được lấy ra và rửa sạch nước rửa chén trong khi các bộ phận khác có thể được làm sạch hoàn toàn bằng chất tẩy rửa đa năng hoặc khăn lau khử trùng.

Sử dụng hộp đựng thực phẩm để tối đa hóa không gian

Sử dụng các hộp đựng để chứa thực phẩm

Khi bạn sẵn sàng để đặt lại mọi thứ vào tủ lạnh sạch sẽ, hãy xem xét việc thêm các hộp đựng thực phẩm. Nó sẽ giúp bạn ngăn nắp và có thêm không gian để đồ.

Dưới đây là một vài mẹo bạn có thể để các hộp vào tủ lạnh ngăn nắp nhất

Tận dụng các khu vực trống trên tường và theo chiều dọc của tủ lạnh để lưu trữ và sắp xếp các thực phẩm.

Dùng các hộp đựng thực phẩm đa dạng chủng loại có dán nhãn để có thể tìm thấy thực phẩm dễ dàng nhất.

Sử dụng tấm lót tủ lạnh để giữ cho mọi thứ sạch sẽ.

Mẹo để giữ tủ lạnh của bạn ngăn nắp

Duy trì thói quen sẽ giúp tủ lạnh luôn ngăn nắp

Hãy để các thức ăn dư thừa ra một hộp riêng và dán nhãn hạn sử dụng lên chúng vì nó giữ cho tủ lạnh ngăn nắp hơn và giúp bạn tiết kiệm tiền bạc bằng cách tránh việc phải vứt bỏ những sản phẩm bị hỏng hoặc hết hạn sử dụng.

Thực hiện triết lý “một cái vào, một cái ra”, tức khi bạn có nhiều hơn một thứ gì đó, hãy đặt thứ cũ nhất ra phía trước để nó được sử dụng trước.

Không nên mua quá nhiều thực phẩm cùng một lúc để vào tủ lạnh. “Khi bạn mua quá nhiều thức ăn, khả năng phải vứt bỏ nó là rất cao, đặc biệt là khi bạn có những món ăn đó đã được đặt ở phía sau các kệ và bị quên lãng”, Thompson chia sẻ.

Ngoài ra Thompson khuyên bạn nên đặt một chất khử mùi mới ở phía sau các kệ trên để tủ lạnh để không chỉ trông tuyệt vời mà còn thơm ngon.

Theo Business Insider