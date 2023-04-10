Tủ lạnh - vật dụng tưởng chừng đơn giản nhưng chỉ cần đặt sai vị trí là ảnh hưởng ngay đến vận số tài lộc của gia chủ

Hơn nữa, tủ lạnh mệnh KIM, theo tương sinh tương khắc thì phải đặt gần HỎA để ngăn KIM phá, mà trong ngôi nhà, nơi HỎA vượng nhất đó chính là nhà bếp. Do đó, điều đầu tiên nên đặt tủ lạnh trong nhà bếp hoặc ít nhất cũng gần nhà bếp, vừa hợp phong thủy , vừa tiện nấu ăn.

Tủ lạnh là vật để giữ và bảo quản thức ăn, theo người xưa gọi là đồ để giữ của, nên còn được gọi với cái tên khác là “tài khố” .

Tủ lạnh cũng không được đặt đối diện cửa chính, cửa ra vào. Theo quan niệm tủ lạnh là “tài khố”, đặt tủ lạnh đối diện cửa ra vào thì tiền tài dễ tiêu hao, chảy ra ngoài hết, ảnh hưởng xấu đến chủ nhà.

Tủ lạnh phải được đặt trong nhà bếp, tuy nhiên, điều đầu tiên cần chú ý là không được đặt bếp và tủ lạnh quá gần nhau.

Không nên đặt tủ lạnh hướng chính Tây hoặc chính Đông, hướng dễ bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm ảnh hưởng đến thiết bị điện từ và quá trình làm lạnh của tủ lạnh. Hướng Đông Nam và hướng Bắc được coi là hướng tốt lành, do đó nên để tủ lạnh theo 2 hướng này. Có thể đặt tủ lạnh trong phòng khách nhưng cũng cần tránh 2 hướng Đông, Tây và hướng cửa ra vào.

Ảnh minh họa: Internet

Hóa giải kiêng kị, phát tài nhờ hướng đặt tủ lạnh

Tủ lạnh là biểu trung cho của cải giàu có, sung túc. Do đó, nếu trong đường tài lộc gặp vấn đề trắc trở, bạn hãy thử thay đổi hướng đặt tủ lạnh thử xem, biết đâu lại gặp được may mắn.

Vị trí đặt tủ lạnh theo mệnh gia chủ

Theo phong thủy tủ lạnh thuộc Kim và Thủy, chính vì vậy vị trí không thể tốt hơn đó là phòng bếp bởi bếp thuộc Hỏa nó sẽ cân bằng tạo ra không gian thịnh nhất giúp gia chủ gặp nhiều mắn, tài lộc. Ngoài ra, gia chủ có thể đặt ở vị trí phòng khách nhưng phải chọn hướng thích hợp.

Tủ lạnh liên tục hoạt động, phải đặt hướng lành thì tủ lạnh có không gian thoáng để bảo quản được thực phẩm một cách tốt nhất. Việc đặt tủ lạnh hướng lành còn giúp cho tài lộc gia chủ được tăng lên.

Trong phong thủy hướng đặt tủ lạnh hợp nhất là hướng Bắc và hướng Đông Nam bởi đây được coi là hướng lành. Với những người mệnh Thủy nên đặt tủ lạnh ở nơi làm việc nhưng ở hướng Bắc, chúng tượng trưng cho sự nghiệp hưng thịnh của gia chủ đang tăng tiến.

Với những người mệnh Mộc nên đặt tủ lạnh ở những nơi có gốc khuất nhưng theo hướng Đông Nam để tránh đi được những tai họa trong công việc, sức khỏe. Nếu bạn là chủ công ty, nhà hàng,… thì hãy đặt tủ lạnh trên vật có gỗ để việc làm ăn thêm thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt tủ lạnh trong phòng khách

Có nhiều gia đình trang bị 2 tủ lạnh để ở nhiều vị trí khác nhau, có thể là phong khách và cả phòng bếp. Tuy nhiên, theo phong thủy, phòng khách là một vị trí không nên đặt tủ lạnh. Bởi tủ lạnh thuộc Kim và phòng khách cũng là Kim nên Kim gặp Kim không tốt và dễ ảnh hưởng tới gia chủ.

Tuy nhiên nếu vấn muốn đặt tủ lạnh trong phòng khách thì hãy lưu ý vị trí kiêng để tủ lạnh trong phòng khách như sau:

Đặt ở vị trí gần cửa ra vào.

Không nên đặt đối diện phòng khách.

Hãy đặt theo hướng Đông Nam bởi khi gia chủ có thiếu Kim thì đặt đúng hướng này sẽ giúp gia chủ gặp may mắn và thịnh vượng hơn.

Không nên để tủ lạnh đặt đối diện cửa chính bởi nó sẽ mang đến điều xui cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt tủ lạnh trong bếp

Tủ lạnh thuộc Kim nên vị trí đặt tốt nhất là phòng bếp. Bởi phòng bếp thuộc Hỏa, nó là một nơi cân bằng nhất, vượng Hỏa thì cần sự xuất hiện của Kim tạo ra một không gian thịnh.

Tuy nhiên, việc chọn hướng đặt tủ lạnh trong phòng bếp làm sao để hợp phong thủy nhất thì không phải ai cũng biết. Bạn có thể đặt tủ lạnh tại các vị trí trong bếp thuận tiện cho việc sử dụng và bố trí không gian nhưng nên tránh những kiêng kỵ về phong thủy và đặt ở những vị trí sinh lợi.

Những vị trí đặt tủ lạnh trong bếp tốt:

Nên đặt tủ lạnh hướng Bắc để hút lộc vào nhà.

Nên đặt tủ lạnh ở vị trí bếp nhưng hãy đặt cửa tủ lạnh quay về hướng Bắc hoặc hướng Đông Nam, bởi theo quan niệm phong thủy đây là hướng lành. Tủ lạnh lại thuộc kim, lại hoạt động 24/24h cần phải chọn hướng phù hợp để không bị chấn động.

Kê tủ lạnh ở vị trí bên phải phía cửa ra vào hợp với gia chủ mệnh Thủy bởi nó sẽ giúp cho sự nghiệp của gia chủ được thăng tiến và tiền vận hanh thông.

Kê tủ lạnh ở vị trí bên trái phía cửa ra vào rất hợp với gia chủ mệnh Mộc, nó sẽ giúp cho gia chủ của ngôi nhà được nhiều lộc, của.

Nên đặt vị trí tủ lạnh ở bên phải bếp hoặc phía bên trái bếp, điều đó sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh, gia đình luôn vui vẻ và hòa thuận.

Ảnh minh họa: Internet

7 điều kiêng kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh trong nhà

Không để tủ lạnh quá bụi bẩn

Tủ lạnh là tài khố, là vật sinh tài, do đó cần được giữ gìn sạch sẽ, vệ sinh. Thường xuyên lau chùi tủ lạnh vận khí sẽ thay đổi, tài lộc sẽ sinh sôi, nảy nở.

Không đặt bếp và tủ lạnh đối diện nhau

Như đã nói, bếp và tủ lạnh, 1 thứ mệnh HỎA, 1 thứ mệnh KIM, xung khắc nhau. Đặt hai vật này đối diện nhau dễ sinh ra xung khắc, ảnh hưởng. Tốt nhất nên đặt chéo nhau hoặc chếch nhau, bếp và tủ lạnh nên đặt cách nhau 2-3 mét. Nếu không gian nhỏ, không có chỗ đặt thì bạn nên dùng một vật chắn ở giữa.

Không đặt tủ lạnh đối diện nhà vệ sinh, nhà tắm

Nhà vệ sinh, nhà tắm có hành thủy rất vượng, đặt “tài khố” của bạn đối diện chúng dễ bị THỦY cuốn trôi, ảnh hưởng xấu đến việc làm ăn, tiền tài, gây ra sự nghèo khó, trắc trở cho gia chủ. Nhà vệ sinh có nhiều vi khuẩn cũng, đặt tủ lạnh gần đó cũng có thể gây ảnh hưởng đến thức ăn được cất trữ.

Không đặt tủ lạnh trong phòng ngủ

Quá trình hoạt động của tủ lạnh có thể phát sinh ra những khí có ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe con người. Tuy hàm lượng không nhiều nhưng nếu hít phải trong thời gian dài cũng gây ảnh hưởng xấu, nhất là khi con người nằm ngủ. Tốt nhất, tủ lạnh nên được đặt ở nơi thông thoáng, không khí lưu thông tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên để dụng cụ làm bếp lên trên tủ lạnh

Một số dụng cụ làm bếp khi đặt trên tủ lạnh có thể tạo thành vận đen cho gia chủ, ảnh hưởng tới đường tài lộc, công danh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vật cần tránh xa tủ lạnh nhất là dao sắc.

Không nên đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang

Tài khố tủ lạnh nên được đặt ở những nơi rộng rãi, thông thoáng, vừa tốt cho quá trình vận hành của nó, vừa tốt cho phong thủy của gia chủ. Nếu đặt dưới gầm cầu thang, nơi đây chật hẹp, thiếu ánh sáng, sẽ làm cho đường tài lộc của gia chủ bị tù túng, hạn hẹp, nhiều điều không may mắn.

Không được để tủ lạnh bỏ trống

Tủ nên là tài khố nên phải có của cải trấn giữ bên trong, nhờ đó thì tiền tài mới vượng, của cải mới nhiều. Không được để tủ lạnh trống rỗng, nếu không có đồ ăn thì cũng nên đặt nước uống hay đồ khô ở bên trong.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.