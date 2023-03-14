Muốn DẪN DỤ THẦN TÀI về nhà, áp dụng ngay những mẹo phong thủy CỰC HỮU ÍCH này!

Trong phong thủy nhà ở, bạn có thể dùng màu đỏ, xanh lá hoặc tím để trang hoàng nhà cửa.

Trang hoàng nhà cửa bằng các gam màu nhấn nhá khác nhau cũng là cách tạo ra môi trường phong thủy tốt cho ngôi nhà.

Nếu bạn đã không thích màu xanh lá cây thì nó sẽ chẳng thể có tác dụng với bạn. Nhưng nếu bạn thích màu tím, tại sao lại không vẽ một bức tường hoa oải hương hay đặt những chiếc gối ôm màu tím lên bộ sofa nhà mình và tận hưởng cảm giác mà không gian nhà bạn mang đến.

Màu đỏ được coi như là màu của thịnh vượng và quyền lực. Màu tím và xanh lá cây cũng là những màu thu hút thần tài nhưng khá kén người dùng và thiết kế.

Hãy chắc chắn rằng ngôi nhà thể hiện đúng con người bạn. Một trong những sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải là cố lựa chọn những thay đổi mà bản thân họ không thích.

Ví dụ như màu đỏ được coi là màu may mắn và thu hút tiền bạc, nhưng nếu bạn không thích nó thì bạn sẽ chẳng được lợi gì.

Ảnh minh họa: Internet

Mạnh tay bỏ đi các vật dụng không cần thiết

Những thứ bừa bộn sẽ hút hết các nguồn năng lượng tốt và gây ra sự trì trệ, bí bách. Chính vì thế, hãy bỏ hết những thứ bạn không dùng, không thích hay không cần.

Không gian càng thoáng đãng thì trường khí phong thủy càng hanh thông, tài khí lưu thông trong nhà càng nhiều, gia chủ sẽ gặp may mắn về tài lộc.

Trưng các biểu tượng của sự giàu có

Sự hiện diện của biểu tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy trong môi trường sống của bạn nói lên sự giàu có và thịnh vượng.

Bạn có thể lựa chọn biểu tượng cổ điển như thuyền buồm tài lộc, hoặc biểu tượng đại diện cho năng lượng giàu có của riêng bạn, theo sở thích của bạn...

Ảnh minh họa: Internet

Cửa chính thông thoáng để đón tài khí vào nhà

Trong phong thủy nhà ở, cửa chính đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi nó vừa là nơi mọi người đi ra đi vào, đồng thời còn là con đường thông dẫn khí từ bên ngoài vào bên trong nhà. Vì vậy, cần phải hết sức lưu ý khi thiết kế và sắp xếp, bài trí phong thủy.

Nếu cửa chính mà khó tìm, khó nhìn thấy hoặc khiến người ta bối rối không biết lối vào thì cơ hội, may mắn đến với bạn cũng mơ hồ y như vậy.

Nếu cần thiết, bạn có thể làm cổng hoặc mái vòm để đánh dấu lối vào nhà mình, hoặc ít nhất cũng hãy chắc chắn rằng chuông cửa nhà mình đang ở trạng thái hoạt động tốt.

Bên cạnh đó, chú ý quét dọn sạch sẽ lối đi và bậc thềm, đặt chậu cây cảnh ở trước cửa và chắc chắn tấm đệm chùi chân có màu sáng và sạch. Có như vậy, tài khí mới sớm đi vào nhà bạn.

Mang thêm cây xanh và nước vào nhà

Việc tạo nên một không gian nhà thoáng đãng, khoẻ khoắn, dồi dào khí lực là rất quan trọng để mang lại tài lộc cho gia chủ.

Hãy đặt những vật mang nhiều khí lực như chậu cây xanh, chậu hoa và đảm bảo không gian cho không khí lưu thông tốt.

Nguồn nước cũng rất được coi trọng trong phong thủy nhà ở, bởi nước đại diện cho yếu tố tiền tài, là dòng chảy tiền bạc. Tuỳ từng mệnh của gia chủ, có thể bố trí hòn non bộ, đài phun nước trước cửa nhà.

Gia chủ có thể bố trí đài phun nước, biểu tượng phong thủy đài phun nước hoặc sử dụng hình ảnh dòng nước chảy như biển, thác nước, dòng sông…

Hình ảnh nước phong thủy với con sóng, tung bọt trăng xoá và khung cảnh thiên nhiên cởi mở, hùng vĩ nó sẽ có tác động đặc biệt mạnh mẽ trong các ứng dụng phong thủy giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Có không gian làm việc riêng

Nhiều người làm việc tại nhà nhưng lại thiếu không gian dành riêng cho công việc. Nên khi làm việc khó tập trung, hiệu quả giảm sút, mất nhiều thời gian để hoàn thành.

Nếu bạn muốn thu hút những khách hàng mới và nhiều cơ hội hơn, hãy nghĩ đến điều này một cách nghiêm túc. Hãy đặt một chiếc bàn làm việc rộng nhìn ra cửa chính hoặc cửa sổ.

Bạn cần có không gian cho mọi người đi vào, ngồi xuống và nói chuyện. Hãy nhớ rằng không gian trước mặt bạn có liên quan mật thiết đến không gian cho cơ hội đến với bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.