Nhà nào còn đặt máy giặt ở vị trí này, bảo sao làm ăn mãi không phất, gia đạo thường xuyên lục đục

Nhà đẹp 09/04/2023 05:30

Nhiều chị em nội trợ sau khi chọn mua được chiếc máy giặt ưng ý, lại phải đau đầu suy nghĩ vì không biết đặt máy giặt ở đâu để vừa an toàn, vừa thuận tiện giặt giũ nhưng vẫn đảm bảo phong thủy cho ngôi nhà của mình.

Vị trí nên đặt máy giặt cho hợp phong thủy

Theo các nhà phong thủy, để tránh đi xui rủi không đáng có, bạn nên tham khảo và đặt máy giặt ở những hướng sau đây:

Hướng Đông hoặc Đông Nam: Nếu các thành viên trong gia đình bạn thuộc mạng mộc, hãy đặt máy giặt theo hướng này vì thông thường hướng này sẽ gần nhà vệ sinh, khu vực này có nước nên sẽ thuộc thủy. Ứng theo quy luật của ngũ hành thì thủy sinh mộc và mộc sinh hỏa, điều này sẽ giúp cho gia đình bạn luôn hạnh phúc và bình yên.

Hướng Nam: Theo quy tắc của phong thủy, hướng Nam thuộc mệnh hỏa lại thường gần nhà vệ sinh thuộc thủy nên sẽ sinh ra âm hỏa giúp gia đình luôn vui vẻ và hòa thuận. Ngoài ra, bạn cũng nên đặt máy giặt ở nơi khô thoáng tránh hư hỏng khi máy tiếp xúc với nước. Và tránh xa phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng làm việc vì tiếng ồn máy giặt sẽ làm bạn mất tập trung.

Nhà nào còn đặt máy giặt ở vị trí này, bảo sao làm ăn mãi không phất, gia đạo thường xuyên lục đục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vị trí không nên đặt máy giặt

Vị trí sao Ngũ Hoàng

Theo phong thủy về chòm sao thì Ngũ Hoàng là chòm sao về xui xẻo, bệnh tật và ảnh hưởng xấu đến tiền tài. Nếu bạn đang đặt máy giặt ở vị trí này thì cần lập tức di chuyển ngay đến vị trí khác để tránh những ảnh hưởng tiêu cực.

Vị trí của sao Ngũ Hoàng khó có thể xác định được chính xác vì còn phải dựa vào cấu trúc của ngôi nhà. Vì vậy, bạn nên nhờ đến sự tư vấn của các nhà phong thủy để có thể xác định chuẩn xác nhất nhằm tìm được vị trí đặt máy phù hợp.

Nhà nào còn đặt máy giặt ở vị trí này, bảo sao làm ăn mãi không phất, gia đạo thường xuyên lục đục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phía tường bên phải của nhà ở

Theo quan niệm xưa, gia đình thường được tạo nên từ 4 phương: Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ và Chu Tước. Một gia đình muốn hạnh phúc thì phải cân bằng 4 phương này. Tường trái là Thanh Long đại diện cho phú quý. Tường phải là Bạch Hổ đại diện cho hung bạo.

Vì vậy, nếu đặt máy giặt ở phương Bạch Hổ thì sẽ ảnh hưởng xấu đến gia đình. Còn nếu đặt ở phương Thanh Long thì mọi việc sẽ thuận lợi và suôn sẻ. Bạn nên cân nhắc và xem xét thật kỹ để tránh đặt sai phương bạn nhé!

Ở ban công

Về phong thủy, ánh sáng thường mang những điều may mắn, tích cực, nếu bạn đặt máy giặt ở đây sẽ ngăn cản ánh sáng trực tiếp vào nhà ảnh hưởng đến sức khỏe và vận may của cả gia đình.

Về khoa học, ban công thường là nơi nhiều nắng, ánh sáng mặt trời sẽ nhanh chóng làm máy giặt hư hỏng. Nếu không gian quá nhỏ chỉ có thể đặt ở không gian này, bạn nên dùng vải hoặc áo trùm chuyên dụng để phủ lên máy giặt khi không sử dụng nhằm bảo vệ máy và cũng có thể tránh cản trở ánh sáng tỏa vào nhà.

Nhà nào còn đặt máy giặt ở vị trí này, bảo sao làm ăn mãi không phất, gia đạo thường xuyên lục đục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có nên đặt máy giặt trong nhà tắm không?

Hiện nay hầu như rất nhiều gia định chọn khu vực nhà vệ sinh hoặc nhà tắm để bố trí máy giặt. Có thể bạn không biết hai không gian này độ ẩm rất cao và dê làm giảm tuổi thọ của máy giặt và ảnh hưởng đến hoạt động của máy giặt. Hiện nay các nhà sản xuất luôn lưu ý với  tiêu dùng không nên bố trí máy giặt ở các vị trí ẩm thấp, dễ bị dính nước. Tuy nhiên vẫn có quan điểm cho rằng máy giặt bố trí ở nhà tắm là hợp lý nhất bởi dễ thoát nước, lại gọn gàng, chỉ cần giữ cho nhà vệ sinh khô ráo, không để máy giặt bị ảnh hưởng trực tiếp của nước thì nó hoàn toàn an toàn và bền đẹp.

Nhà nào còn đặt máy giặt ở vị trí này, bảo sao làm ăn mãi không phất, gia đạo thường xuyên lục đục - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Xét về phương diện phong thủy người ta nhận thấy việc đặt máy giặt trong phòng tắm sẽ rất xung khắc, bởi nhà tắm thuộc mạng Thủy rất kỵ với yếu tố hỏa của máy giặt khi vận hành. Ngoài ra, khu vực nhà tắm thường có khí trường xấu, khi máy giặt hoạt động các luồng khí xấu sẽ bị khuếch tán xung quanh, ảnh hưởng xấu đến tài vận của gia đình, khiến gia đình hay lục đục.

Nếu trường hợp gia đình bạn nhỏ hẹp chỉ có thể bố trí máy giặt phòng tắm và không thể chuyển đi chỗ nào khác nhưng vẫn muốn đặt máy giặt theo phong thủy  cửa phòng tắm nên đóng chặt, cửa phòng tắm cần phải luôn đóng kín, để mở cửa phòng tắm hoặc nhà vệ sinh là điều tối kỵ trong phong thủy. Ngoài ra, để đảm bảo máy giặt được bền đẹp, bạn cần để phòng tắm khô ráo, sử dụng quạt thông gió hoặc cửa sổ trong nhà vệ sinh.

Ngoài khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh thì mọi người không nên bố trí máy giặt ở phần tường phía bên phải của ngôi nhà. Tường trái của nhà là Thanh Long chủ về sự cát lợi còn tường phải là phương Bạch Hổ tượng trưng cho sự hung hại.  Do đó khi đặt máy giặt ở tường phải của căn nhà sẽ khiến phương Bạch Hổ hung hãn hơn. Bốn phương cần được cân bằng thì gia đình mới yên ấm, khi Bạch Hổ mạnh hơn Thanh Long thì sẽ tạo thế chèn ép, ảnh hướng xấu đến gia đình.

Muốn DẪN DỤ THẦN TÀI về nhà, áp dụng ngay những mẹo phong thủy CỰC HỮU ÍCH này!

Muốn DẪN DỤ THẦN TÀI về nhà, áp dụng ngay những mẹo phong thủy CỰC HỮU ÍCH này!

Phong thủy nhà ở là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ, công danh, tài vận của gia chủ. Người giàu luôn biết cách bài trí phong thủy hợp lý để mời gọi Thần tài vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   phong thủy Phong thủy nhà đẹp vị trí đặt máy giặt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ