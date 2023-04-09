Nhà nào còn đặt máy giặt ở vị trí này, bảo sao làm ăn mãi không phất, gia đạo thường xuyên lục đục

Hướng Đông hoặc Đông Nam: Nếu các thành viên trong gia đình bạn thuộc mạng mộc, hãy đặt máy giặt theo hướng này vì thông thường hướng này sẽ gần nhà vệ sinh, khu vực này có nước nên sẽ thuộc thủy. Ứng theo quy luật của ngũ hành thì thủy sinh mộc và mộc sinh hỏa, điều này sẽ giúp cho gia đình bạn luôn hạnh phúc và bình yên.

Theo các nhà phong thủy , để tránh đi xui rủi không đáng có, bạn nên tham khảo và đặt máy giặt ở những hướng sau đây:

Theo phong thủy về chòm sao thì Ngũ Hoàng là chòm sao về xui xẻo, bệnh tật và ảnh hưởng xấu đến tiền tài. Nếu bạn đang đặt máy giặt ở vị trí này thì cần lập tức di chuyển ngay đến vị trí khác để tránh những ảnh hưởng tiêu cực.

Hướng Nam: Theo quy tắc của phong thủy, hướng Nam thuộc mệnh hỏa lại thường gần nhà vệ sinh thuộc thủy nên sẽ sinh ra âm hỏa giúp gia đình luôn vui vẻ và hòa thuận. Ngoài ra, bạn cũng nên đặt máy giặt ở nơi khô thoáng tránh hư hỏng khi máy tiếp xúc với nước. Và tránh xa phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng làm việc vì tiếng ồn máy giặt sẽ làm bạn mất tập trung.

Vị trí của sao Ngũ Hoàng khó có thể xác định được chính xác vì còn phải dựa vào cấu trúc của ngôi nhà. Vì vậy, bạn nên nhờ đến sự tư vấn của các nhà phong thủy để có thể xác định chuẩn xác nhất nhằm tìm được vị trí đặt máy phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Phía tường bên phải của nhà ở

Theo quan niệm xưa, gia đình thường được tạo nên từ 4 phương: Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ và Chu Tước. Một gia đình muốn hạnh phúc thì phải cân bằng 4 phương này. Tường trái là Thanh Long đại diện cho phú quý. Tường phải là Bạch Hổ đại diện cho hung bạo.

Vì vậy, nếu đặt máy giặt ở phương Bạch Hổ thì sẽ ảnh hưởng xấu đến gia đình. Còn nếu đặt ở phương Thanh Long thì mọi việc sẽ thuận lợi và suôn sẻ. Bạn nên cân nhắc và xem xét thật kỹ để tránh đặt sai phương bạn nhé!

Ở ban công

Về phong thủy, ánh sáng thường mang những điều may mắn, tích cực, nếu bạn đặt máy giặt ở đây sẽ ngăn cản ánh sáng trực tiếp vào nhà ảnh hưởng đến sức khỏe và vận may của cả gia đình.

Về khoa học, ban công thường là nơi nhiều nắng, ánh sáng mặt trời sẽ nhanh chóng làm máy giặt hư hỏng. Nếu không gian quá nhỏ chỉ có thể đặt ở không gian này, bạn nên dùng vải hoặc áo trùm chuyên dụng để phủ lên máy giặt khi không sử dụng nhằm bảo vệ máy và cũng có thể tránh cản trở ánh sáng tỏa vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Có nên đặt máy giặt trong nhà tắm không?

Hiện nay hầu như rất nhiều gia định chọn khu vực nhà vệ sinh hoặc nhà tắm để bố trí máy giặt. Có thể bạn không biết hai không gian này độ ẩm rất cao và dê làm giảm tuổi thọ của máy giặt và ảnh hưởng đến hoạt động của máy giặt. Hiện nay các nhà sản xuất luôn lưu ý với tiêu dùng không nên bố trí máy giặt ở các vị trí ẩm thấp, dễ bị dính nước. Tuy nhiên vẫn có quan điểm cho rằng máy giặt bố trí ở nhà tắm là hợp lý nhất bởi dễ thoát nước, lại gọn gàng, chỉ cần giữ cho nhà vệ sinh khô ráo, không để máy giặt bị ảnh hưởng trực tiếp của nước thì nó hoàn toàn an toàn và bền đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Xét về phương diện phong thủy người ta nhận thấy việc đặt máy giặt trong phòng tắm sẽ rất xung khắc, bởi nhà tắm thuộc mạng Thủy rất kỵ với yếu tố hỏa của máy giặt khi vận hành. Ngoài ra, khu vực nhà tắm thường có khí trường xấu, khi máy giặt hoạt động các luồng khí xấu sẽ bị khuếch tán xung quanh, ảnh hưởng xấu đến tài vận của gia đình, khiến gia đình hay lục đục.

Nếu trường hợp gia đình bạn nhỏ hẹp chỉ có thể bố trí máy giặt phòng tắm và không thể chuyển đi chỗ nào khác nhưng vẫn muốn đặt máy giặt theo phong thủy cửa phòng tắm nên đóng chặt, cửa phòng tắm cần phải luôn đóng kín, để mở cửa phòng tắm hoặc nhà vệ sinh là điều tối kỵ trong phong thủy. Ngoài ra, để đảm bảo máy giặt được bền đẹp, bạn cần để phòng tắm khô ráo, sử dụng quạt thông gió hoặc cửa sổ trong nhà vệ sinh.

Ngoài khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh thì mọi người không nên bố trí máy giặt ở phần tường phía bên phải của ngôi nhà. Tường trái của nhà là Thanh Long chủ về sự cát lợi còn tường phải là phương Bạch Hổ tượng trưng cho sự hung hại. Do đó khi đặt máy giặt ở tường phải của căn nhà sẽ khiến phương Bạch Hổ hung hãn hơn. Bốn phương cần được cân bằng thì gia đình mới yên ấm, khi Bạch Hổ mạnh hơn Thanh Long thì sẽ tạo thế chèn ép, ảnh hướng xấu đến gia đình.