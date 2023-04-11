CDC Mỹ cảnh báo khả năng lây nhiễm virus Marburg từ châu Phi

Các nhà chức trách lần đầu tiên đưa ra cảnh báo với Guinea Xích đạo vào tháng 2 sau một loạt ca tử vong vào đầu tháng 1. Sau đó Bộ Y tế Tanzania cũng đã công bố đợt bùng phát của riêng mình vào cuối tháng 3.

Theo đó, Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) đã xác nhận một đợt bùng phát của virus này ở Guinea Xích đạo và Tanzania vào đầu năm nay.

Sau đó, ngày 6/4, cơ quan này đã cảnh báo các bác sĩ theo dõi các trường hợp ở Mỹ có các triệu chứng bao gồm sốt, mệt mỏi, nôn mửa và tiêu chảy ra máu.

Tổng cộng đã có 14 trường hợp được xác nhận ở Guinea Xích đạo kể từ khi dịch bùng phát trong đó có 10 bệnh nhân đã tử vong, CDC Mỹ cho biết.

Cho đến nay, chưa có báo cáo trường hợp nào về virus này xuất hiện ở Hoa Kỳ. Đồng thời CDC Mỹ cho biết nguy cơ lây nhiễm ca bệnh này là tương đối thấp.

Sự có mặt của virus ở cả Guinea Xích đạo và Tanzania đánh dấu đợt bùng phát dịch bệnh đầu tiên ở cả hai quốc gia.

Trước đó, dịch bệnh này cũng được ghi nhận tại Ghana sau khi có đợt bùng phát vào tháng 7 năm 2022.

Theo WHO, virus Marburg rất hiếm gặp ở người nhưng nó có khả năng lây nhiễm cao khi tìm thấy vật chủ là người và căn bệnh này có thể gây tử vong với tỷ lệ trung bình khoảng 50% .

Bệnh nhân nhiễm virus Marburg được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Uige, Angola. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong đợt bùng phát virus năm 2005 ở Ăng-gô-la, tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mắc bệnh Marburg lên tới 88%, cơ quan này cho biết.

Các triệu chứng của virus Marburg là gì?

Các triệu chứng phổ biến của virus Marburg bao gồm sốt xuất huyết, mệt mỏi, nôn ra máu và tiêu chảy.

Theo WHO, căn bệnh này thường xuất hiện đột ngột, bắt đầu bằng sốt cao, đau đầu dữ dội và khó chịu. Đau cơ và chuột rút có thể đi kèm với sự khởi phát, cũng như vàng da, buồn nôn và đau bụng.

CDC cho biết phát ban không ngứa cũng có thể xuất hiện vào khoảng ngày thứ năm của bệnh, nổi lên ngực, lưng hoặc bụng của bệnh nhân.

Theo WHO, bệnh nhân có thể giống như “con ma” vào khoảng ngày thứ ba, với đôi mắt lõm sâu, khuôn mặt vô cảm và cực kỳ thờ ơ.

Cơ quan này cho biết trong những trường hợp tử vong, cái chết thường xảy ra trong khoảng từ 8 đến 9 ngày sau khi khởi phát, thường dẫn đến mất máu và sốc.

Virus này rất dễ lan truyền và cơ thể vẫn có thể lây nhiễm ngay cả sau khi chết.

Cách điều trị virus Marburg là gì?

Theo WHO, không có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị kháng virus nào được phê duyệt hiện nay, nhưng những chăm sóc hỗ trợ bao gồm bù nước và điều trị các triệu chứng cụ thể, có thể cải thiện cơ hội sống sót của bệnh nhân.

Sau đó WHO đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 4/4 để thảo luận về việc có nên thử nghiệm một trong nhiều loại vắc-xin và phương pháp điều trị virus Marburg hiện đang trong quá trình phát triển hay không.

Được biết virus Marburg có thể rất khó chẩn đoán do biểu hiện tương tự như một số bệnh truyền nhiễm khác, bao gồm sốt rét, sốt thương hàn, viêm màng não và Ebola.

Theo WHO, Marburg bắt nguồn từ cùng một họ virus gây ra bệnh Ebola, được gọi là filoviruses.

Theo WHO, virus Marburg được truyền sang người thông qua dơi ăn quả, là vật chủ tự nhiên của virus.

Virus không phải là lây qua đường hô hấp. Sau khi một người bị nhiễm bệnh, virus sẽ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh, cũng như qua các bề mặt và vật liệu bị ô nhiễm.

Virus này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1967 trong số các nhân viên phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu ở Marburg và Frankfurt, Đức và Belgrade, Serbia.

WHO ứng phó với dịch bệnh như thế nào?

Vào tháng 2 , cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết họ đã triển khai các chuyên gia y tế khẩn cấp về dịch tễ học, quản lý ca bệnh và phòng ngừa lây nhiễm tới Guinea Xích đạo để cố gắng kiểm soát ổ dịch.

Cơ quan này cũng đã cử các đội tiên phong đến khu vực bị ảnh hưởng để theo dõi những người tiếp xúc, cách ly những người có triệu chứng của bệnh và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế.

Theo Business Insider