Với 8 ca mới ghi nhận tại Guinea Xích đạo, tính từ đợt bùng phát hồi tháng 2 đến nay, số ca nhiễm Marburg được xác nhận trong phòng thí nghiệm tăng lên 9 ca và số ca nghi nhiễm tăng lên đến con số 20. Ngoài ra, thế giới có 20 trường hợp tử vong vì virus Marburg .

Thông tin từ Zing cho hay, ngày 23/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Guinea Xích đạo tiếp tục ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc bệnh Marburg.

"5 trong số 8 trường hợp, bao gồm một nhân viên y tế, đã tử vong. Ba người còn lại đang được điều trị,” WHO cho biết. Hiện cơ quan chức năng theo dõi 161 người có tiếp xúc với các bệnh nhân.

Cũng theo VietNamNet, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 5 người đã tử vong do nhiễm virus Marburg ở Tanzania.

Số ca nhiễm Marburg được xác nhận trong phòng thí nghiệm tăng lên 9 ca và số ca nghi nhiễm tăng lên đến con số 20. Ngoài ra, thế giới có 20 trường hợp tử vong vì virus Marburg. Ảnh: Zing

Matshidiso Moeti, Giám đốc Khu vực châu Phi của WHO, thông tin những nỗ lực của cơ quan y tế Tanzania trong việc xác định nguyên nhân gây bệnh cho thấy quyết tâm ứng phó với đợt bùng phát.

Bà Moeti nói: “Chúng tôi đang làm việc với chính phủ để nhanh chóng tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus và chấm dứt đợt bùng phát càng sớm càng tốt”. Trước đó, Guinea Xích Đạo thông báo có 11 người tử vong do Marburg vào tháng 1 và 2 sau khi dự một đám tang ở tỉnh Kie-Ntem.

Bệnh do virus Marburg, cùng họ với virus gây bệnh Ebola, có độc lực cao gây sốt xuất huyết, với tỷ lệ tử vong lên đến 88%. Triệu chứng thường khởi phát đột ngột với sốt cao, nhức đầu dữ dội và khó chịu nghiêm trọng.

Hiện không có vắc xin hoặc phương pháp điều trị bằng thuốc kháng virus nào được phê duyệt. Ảnh: VietNamNet

Nhiều bệnh nhân có thêm các triệu chứng xuất huyết trong vòng bảy ngày. Hiện không có vắc xin hoặc phương pháp điều trị bằng thuốc kháng virus nào được phê duyệt.

Virus được truyền sang người từ dơi ăn quả và lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc trực tiếp chất dịch cơ thể của người, bề mặt và vật liệu bị nhiễm bệnh.

Vào tháng 2, mặc dù có yêu cầu hạn chế đi lại dọc biên giới để ngăn ngừa lây nhiễm, nước láng giềng Cameroon vẫn phát hiện 2 trường hợp nghi mắc bệnh Marburg.