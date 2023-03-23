Ngay sau đề nghị của Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy, cơ sở y tế tuyến Trung ương lớn nhất phía nam, đã ban hành quy trình giám sát, phát hiện và cách ly người nghi ngờ mắc virus Marburg tại bệnh viện này.Theo đó, hành khách nhập cảnh từ các nước châu Phi có dịch Marburg sẽ phải giám sát y tế trong vòng 21 ngày. Bộ Y tế cũng yêu cầu nhân viên y tế và người tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân, không để bệnh lây lan trong cộng đồng.

Theo Zing, trước diễn biến phức tạp của bệnh do virus Marburg tại các nước Châu Phi, Bộ Y tế đã ra công văn số 1452 yêu cầu các địa phương trên cả nước có biện pháp tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Quy trình sàng lọc, tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus Marburg tại cơ sở y tế này như sau:

Theo quy trình cách mới mới ban hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy, khi có trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Marburg, họ sẽ được lập tức cách ly, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân phòng ngừa lây truyền qua đường tiếp xúc và giọt bắn.

Bệnh nhân tại phòng khám hoặc cấp cứu có các triệu chứng gợi ý mắc bệnh do virus Marburg như: Sốt cao, ớn lạnh, đau đầu dữ dội, đau cơ, ban dát sẩn, nổi rõ nhất trên thân (ngực, lưng, bụng), buồn nôn, nôn, đau ngực, đau họng, đau bụng và tiêu chảy... mà không lý giải được đầy đủ bệnh lý lâm sàng bằng một nguyên nhân khác.

Ngoài ra, bệnh nhân có các yếu tố dịch tễ trong vòng 3 tuần trước khi khởi phát triệu chứng. Người đi về từ Tây Phi hoặc có tiếp xúc với ca nghi ngờ/ca xác định mắc bệnh do virus Marburg mà không sử dụng phương tiện cá nhân phù hợp.

Trường hợp đủ các yếu tố trên sẽ được đưa vào buồng cách ly ngay tại khoa Cấp cứu. Ảnh: Internet

Trường hợp đủ các yếu tố trên sẽ được đưa vào buồng cách ly ngay tại khoa Cấp cứu. Sau đó, đơn vị sẽ hội chẩn khoa Bệnh nhiệt đới.

Nếu thuộc trường hợp nghi ngờ, bệnh nhân sẽ được nhập khoa Bệnh nhiệt đới. Với bệnh nhân không nghi ngờ, họ sẽ được nhập theo chuyên khoa tại bệnh viện để điều trị. Nếu kết quả xác định mắc bệnh do virus Marburg, người bệnh điều trị tại khoa Bệnh nhiệt đới, tiếp tục áp dụng quy trình cách ly nghiêm ngặt. Nếu không nhiễm Marburg, bệnh nhân được điều trị theo đúng chuyên khoa, không cần cách ly.

Cũng theo VietNamNet, virus Marburg có thể lây nhiễm từ động vật sang người do tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể của động vật nhiễm bệnh, lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch tiết của người bệnh hoặc các bề mặt nhiễm mầm bệnh. Đặc biệt, chưa có vắc xin phòng ngừa và biện pháp điều trị đặc hiệu đối với căn bệnh này.

“Điều may mắn là virus này có khả năng lây truyền thấp, chủ yếu qua giọt bắn và tiếp xúc, không lây qua không khí nên sẽ khó bùng phát như SARS-CoV-2”, bác sĩ Thắng chia sẻ.

Trước đó, ngày 20/3, Bộ Y tế đã có công văn về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch do virus Marburg. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao (50-88%). Bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm của nước ta.