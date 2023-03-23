Lô kem dưỡng trắng PC Whitening Cream bị thu hồi vì không đảm bảo chất lượng

Tin y tế 23/03/2023 15:03

Các sản phẩm kem dưỡng trắng PC Whitening Cream vừa bị Cục Quản lý Dược thông báo yêu cầu thu hồi trên toàn quốc vì không đảm bảo chất lượng.

Thông tin từ Báo Bảo vệ Pháp luật cho hay, nguyên nhân thu hồi là do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu khối lượng trung bình theo quy định. Lô sản phẩm vi phạm có số 1, ngày sản xuất 9/6/2022, hạn dùng 9/6/2025.

Cục Quản lý Dược đề nghị sở y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm PC Whitening Cream nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm...

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Thu hồi lô sản phẩm PC Whitening Cream. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

 

Cũng theo VietNamNet, cơ quan này cũng yêu cầu Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh Thanh, Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh Thanh - Xưởng sản xuất, phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm PC Whitening Cream (Hộp 4g) nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả về và thu hồi toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM kiểm tra Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh Thanh và Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh Thanh - Xưởng sản xuất trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh Thanh và xưởng sản xuất có địa chỉ gần nhau, ở Tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Trước đó, Lô gel bôi thảo dược Toco Oratase 10g kém chất lượng vừa bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc.

Lô mỹ phẩm bị thu hồi có số 280521; sản xuất ngày 28/5/21; hạn dùng 28/5/24; trên nhãn ghi thông tin: Số 4720/19/CBMP-HN; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối bởi: Công ty TNHH Tophaco Việt Nam; địa chỉ: Số 69, Lô F3, Khu đô thị mới Đại Kim Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

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Lô gel bôi thảo dược Toco Oratase 10g kém chất lượng vừa bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc. Ảnh: VietNamNet

 

 

Sản phẩm này sản xuất tại Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK (ở Chương Mỹ, Hà Nội).

Trên các diễn đàn bán thuốc, mỹ phẩm, sản phẩm Toco Oratase 10g được giới thiệu có chứa các thành phần dịch chiết hoa cúc, trà xanh, đinh hương,... dùng trong trường hợp nhiệt miệng, viêm lợi, sâu răng, viêm chân răng, người mang răng giả, đeo hàm...

Cục Quản lý Dược đề nghị sở y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Gel bôi thảo dược Toco Oratase nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên.

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