Chuyên gia chỉ cách bảo quản chanh đặc biệt có thể giúp phụ nữ ngăn ngừa ung thư vú

Dinh dưỡng 16/04/2023 11:21

Chanh đông lạnh hiện đang được nhiều chuyên gia tin rằng chúng có tác dụng ngăn ngừa ung thư cùng với việc cải thiện hệ thống miễn dịch và làm sạch gan và thận của bạn.

Nếu bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc đã đến lúc phải suy nghĩ lại về cách bạn bảo quản và sử dụng chanh ở nhà. Toàn bộ quả chanh có đặc tính dinh dưỡng làm cho chúng gần như là dược phẩm trong tự nhiên.

Trên thực tế, tốt nhất là không nên lãng phí vỏ vì nó rất tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu tuyên bố rằng vỏ chanh chứa lượng vitamin gấp 5 đến 10 lần so với nước ép.

Chanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như vitamin B1, vitamin B2, sắt, magie, vitamin B6, canxi, kali, đồng, vitamin B9 và kali.

Chanh cũng là một loại trái cây có tính kháng khuẩn, kháng khuẩn mạnh, giúp chúng ngăn ngừa nhiễm trùng trong cơ thể.

Chuyên gia chỉ cách bảo quản chanh đặc biệt có thể giúp phụ nữ ngăn ngừa ung thư vú - Ảnh 1
Sử dụng chanh đông lạnh có thể ngăn ngừa ung thư

Tiến sĩ Mercola cho biết lượng vitamin C trong mỗi khẩu phần chanh là khoảng 187% giá trị hàng ngày, giúp chúng chống nhiễm trùng rất hiệu quả.

Nó cũng rất hiệu quả trong việc giảm số lượng gốc tự do trong cơ thể của bạn, giúp ngăn ngừa tổn thương cho các mạch máu và chống lại sự tích tụ cholesterol.

Ngoài ra, một hợp chất tự nhiên có trong chanh gọi là limonoids cũng đã được chứng minh là có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư vú.

Để sử dụng chanh hữu cơ, người ta đề xuất rằng bạn nên rửa sạch và đặt nó trong tủ đông. Sau khi chanh đã đóng băng, bạn có thể bào hoặc sử dụng nó nguyên trái trên các món ăn mà không cần phải lột vỏ.

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