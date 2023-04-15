5 tập tục văn hóa đặc sắc của người Thụy Điển

Từ tình yêu thiên nhiên sâu sắc của người dân Thụy Điển và nghi lễ fika được ấp ủ cho đến những lễ Midsummer (tạm dịch: Lễ kỷ niệm mùa hè) sôi động, văn hóa Thụy Điển chứa đựng nhiều điều kỳ lạ.

Với tiếng Anh được sử dụng rộng rãi và là quốc gia có trụ sở của một số công ty toàn cầu, có thể dễ dàng quên rằng Thụy Điển có một nền văn hóa phong phú và đặc sắc của riêng mình.

Mặc dù có rất nhiều chiều sâu về văn hóa Thụy Điển và lối sống của người Scandinavi, nhưng năm truyền thống cần biết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về những điều khiến người Thụy Điển chú ý.

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Người Thụy Điển nổi tiếng yêu thiên nhiên, họ thường dành thời gian rảnh rỗi trong rừng, trên hồ hoặc biển.

Cũng như phần còn lại của Scandinavia, allemansrätten, quyền tự do “vui chơi” của người Thụy Điển, đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp cận thiên nhiên, với rừng, cánh đồng, bãi biển và hồ mở cửa cho công chúng tận hưởng.

Khả năng tiếp cận thiên nhiên này thúc đẩy sự tôn trọng sâu sắc đối với môi trường trong xã hội và nhấn mạnh tầm quan trọng văn hóa của việc dành thời gian cho thiên nhiên.

Cà phê

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Mặc dù thật hấp dẫn khi coi fika của Thụy Điển chỉ đơn giản là một giờ giải lao uống cà phê, nhưng nghi thức đáng trân trọng này vượt xa việc nhấm nháp ly cà phê và thưởng thức bánh ngọt. Về cốt lõi, fika là một phần không thể thiếu trong văn hóa Thụy Điển nhằm thúc đẩy các kết nối xã hội và tình bạn thân thiết.

Bạn bè, gia đình và đồng nghiệp thường xuyên tụ tập để chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.

Đó là sự tạm dừng có chủ ý khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống hàng ngày có lẽ là định nghĩa tốt nhất về fika. Nó khuyến khích người tham gia sống chậm lại và tham gia vào các cuộc trò chuyện thân mật, vượt qua các bộ phận và cấp bậc trong công việc. Ở nhà hoặc trong quán cà phê, fika tạo ra một không gian ấm áp, hấp dẫn để gia đình và bạn bè gặp gỡ, thư giãn và củng cố mối quan hệ của họ.

Midsummer

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Vào giữa tháng 6, người Thụy Điển kỷ niệm Midsummer, đánh dấu ngày dài nhất trong năm. Mặc dù phổ biến khắp khu vực Bắc Âu, Midsummer tạo ra một ý nghĩa đặc biệt ở Thụy Điển và được xem là có tầm quan trọng không kém gì so với Giáng sinh.

Lễ kỷ niệm diễn ra dưới hình thức tụ họp ngoài trời, thường là hát các bài hát dân gian và nhảy múa quanh một cây gỗ cao được trang trí bằng lá bạch dương và hoa dại.

Giữa ca hát và nhảy múa, những người tham gia thưởng thức bữa tiệc truyền thống của Thụy Điển gồm cá trích ngâm, gravlax (cá hồi muối), xúc xích nhỏ, bánh mì giòn và salad. Đồ ăn được kèm theo bia và rượu snaps được ngâm với gia vị.

Lễ kỷ niệm giữa mùa hè của Thụy Điển sẽ không trọn vẹn nếu không có những chiếc vòng hoa tinh tế. Được gọi là midsommarkrans, những vòng hoa mùa hè tuyệt đẹp này được cả phụ nữ, nam giới và trẻ em đeo trong suốt sự kiện.

Tiệc tôm hùm đất mùa hè

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Kräftskiva, hay bữa tiệc tôm hùm đất, là một truyền thống lâu đời của Thụy Điển diễn ra trong vài tuần cuối cùng của mùa hè. Những buổi tụ họp ngoài trời sôi động này có đầy đủ tôm hùm đất trên menu, kèm theo rượu snaps và những bài hát vui tươi, giúp người Thụy Điển chào tạm biệt mùa ấm áp.

Các món ăn khác được phục vụ có thể bao gồm bánh pho mát Västerbotten, bánh mì giòn và nhiều món salad. Bữa tiệc thường kéo dài đến tối, với đèn lồng và nến giúp tạo ra bầu không khí ấm áp.

Sự khiêm tốn và nghệ thuật lagom

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Lagom, một khái niệm của Thụy Điển thể hiện sự tiết chế và hài lòng, thấm nhuần nhiều khía cạnh khác nhau của văn hóa Thụy Điển, từ hệ thống phúc lợi đến kiến ​​trúc và thậm chí cả ẩm thực.

Nó khuyến khích tránh rủi ro và đam mê quá mức.

Lagom có ​​liên quan đến Jantelagen, một tập hợp các chuẩn mực xã hội thúc đẩy sự khiêm tốn và không khuyến khích khoe khoang hoặc tìm kiếm sự chú ý.

Mặc dù không phải tất cả những người Thụy Điển trẻ tuổi đều có thể không tuân thủ lagom, nhưng ảnh hưởng của nó đối với xã hội Thụy Điển vẫn rất mạnh mẽ.

Nhà văn Lola Akinmade Åkerström là tác giả của cả một cuốn sách về khái niệm này.

Cô nói rằng sống như một người Thụy Điển có nghĩa là “áp dụng các yếu tố văn hóa của lagom trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống của chúng tôi. Khi nói đến việc tiết chế cảm xúc của chúng ta, lagom mang hình thức điều độ mà không phung phí”.