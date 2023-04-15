Sử dụng nước tương quá mức gây nguy hại cho sức khỏe

Sử dụng quá nhiều nước tương có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe và dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, suy giảm chức năng thận, và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Nước tương khá tuyệt vời như hầu hết những người thích ẩm thực đều sẽ nói với bạn. Mọi thứ, từ súp mì gà đến bánh mì nướng phô mai, đều sẽ được cải thiện nếu bạn thêm nó vào. Hãy thử và bạn sẽ không hối tiếc.

Tuy nhiên, bạn nên ăn nó vừa phải, như với tất cả những điều tuyệt vời khác. Nhưng bạn nên ăn bao nhiêu nước tương thì đúng?

Bất cứ thứ gì bạn nên tiêu thụ trong một thời gian ngắn đều có giới hạn và nước tương cũng không ngoại lệ.

Trên thực tế, điều quan trọng là bạn tránh tiêu thụ quá nhiều nước tương vì làm như vậy thực sự có thể khá rủi ro.

Bạn có thể thậm chí tử vong nếu tiêu thụ quá nhiều nước tương do hàm lượng muối cao của nó. Nhưng đừng lo, điều này chỉ xảy ra khi bạn tiêu thụ quá nhiều và khả năng bạn sẽ không bị như vậy là rất cao.

Chỉ cần cẩn thận và không nên uống quá nhiều cùng một lúc.

Không nên tiêu thụ quá nhiều nước tương cùng một lúc. Ảnh: India Times

Trong khoảng 2.000 năm, nước tương đã cải thiện hương vị thức ăn của chúng ta, và cho đến thời điểm này thì hầu hết vẫn giữ nguyên như vậy.

Tuy nhiên, nếu bạn tiêu thụ quá nhiều, nó có thể cực kỳ độc hại vì một muỗng canh chất này chứa 900 mg muối, đó là một lượng muối đáng kể. Trên thực tế, đó là lượng muối mà cơ thể bạn không thể xử lý được.

Có một vài trường hợp đã được ghi nhận về người tiêu thụ quá nhiều nước tương. Ví dụ, vào năm 2013, một chàng trai 19 tuổi đã uống gần 4 lít nước tương và cuối cùng phải vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Theo bác sĩ, anh đã bị tăng natri máu (hypernatremia), một trạng thái trong đó cơ thể loại bỏ chất lỏng từ các mô bị ảnh hưởng để cân bằng mức độ muối trong máu và các mô.

Ngoài việc gây ra chảy máu ở não, nó còn có thể dẫn đến sự tích tụ chất lỏng gây tử vong ở các vùng như phổi. Nói chung, đó là một tình trạng rất nguy hiểm.

Người này đã được điều trị rất nhanh sau đó, nhưng anh phải mất ba ngày để lấy lại ý thức và trí lực.

Một phụ nữ khác, cũng mắc chứng trầm cảm, không may đã ăn quá nhiều nước tương. Mặc dù bị tổn thương nặng ở não, các bác sĩ không thể cứu sống cô vì chất lỏng trong phổi đã gây ra chứng phù phổi, cuối cùng dẫn đến cái chết của cô.

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