Giảm thời gian xem tivi để có sức khỏe tốt

Sức khỏe 12/04/2023 12:10

Dành ít thời gian xem tivi hơn có thể dẫn đến hôn nhân hạnh phúc hơn, tuổi thọ cao hơn và sức khỏe tim mạch tốt.

Có rất nhiều dành thời gian một mình trước tivi. Xem tivi quá lâu ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, dẫn đến  các bệnh tiểu đường, tim mạch, béo phì,  thiếu tập trung. 

HuffPost, một trang tin tức trực tuyến của Mỹ đã giới thiệu những lợi ích sức khỏe của việc tắt tivi.

Khả năng sinh sản được cải thiện

Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard được công bố trên Tạp chí Y học Anh (BMJ), đàn ông xem tivi 20 giờ trở lên mỗi tuần có số lượng tinh trùng thấp hơn 44%. Những người đàn ông  tập thể dục ít nhất 15 giờ một tuần có số lượng tinh trùng cao hơn 73%.

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Ảnh minh họa: Internet

Đời sống vợ chồng hạnh phúc hơn

Nếu nghiện phim truyền hình dài tập, cuộc hôn nhân của bạn cũng bị ảnh hưởng. Các phương tiện truyền thông và tạp chí xã hội báo cáo rằng bạn càng đắm chìm trong những mối quan hệ lãng mạn mà bạn thấy trên tivi, bạn càng ít hài lòng với cuộc sống thực của mình.

 Sống lâu hơn

Tắt tivi sẽ cứu bạn khỏi cái chết? Xem tivi trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể trong thời gian ngắn mà còn  cản trở tuổi thọ. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, cứ xem thêm  3 giờ tivi mỗi ngày, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng lên 13%. 

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Ảnh minh họa: Internet

Ngủ ngon hơn

Hầu hết mọi người tắt tivi ngay trước khi đi ngủ. Trong một nghiên cứu trên 20.000 người Mỹ trưởng thành, gần 50% bật và xem tivi hai giờ trước khi đi ngủ. Xem tivi trên giường không chỉ làm giảm thời gian ngủ của bạn mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc mọi bệnh từ trầm cảm đến ung thư.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh cho trẻ

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Giáo dục Dinh dưỡng và Hành vi, hạn chế xem tivi là một cách hiệu quả để trẻ giảm cân.

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Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu tương tự, được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, đã tìm thấy mối tương quan giữa thời gian xem tivi và tác động tàn phá đối với sức khỏe tim mạch. Nói cách khác, cứ sau hai giờ xem, nguy cơ mắc bệnh tim tăng 15%. Đồng thời, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng 25%.

Thói quen ăn uống của trẻ trở nên lành mạnh

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Nhi khoa cho thấy trẻ em xem tivi sau giờ học thường ăn nhiều đồ ngọt hơn, chẳng hạn như kẹo và nước ngọt, ít trái cây và rau quả.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

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