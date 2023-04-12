4 tác hại của ánh sáng từ các thiết bị thông minh

Sức khỏe 12/04/2023 11:47

Ánh sáng từ các thiết bị thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng gây ra nhiều bệnh tật và nguy hiểm hơn cho trẻ em.

Daily Mail, một tờ nhật báo của Anh, đã giới thiệu nhiều nghiên cứu khác nhau liên quan đến tác dụng của ánh sáng đối với các thiết bị thông minh cơ thể con người. 

Tăng cân béo phì

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern, Hoa Kỳ đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với ánh sáng từ máy tính hoặc điện thoại thông minh vào ban đêm có thể làm tăng cân. Chỉ cần sạc các thiết bị này bên cạnh giường khi ngủ có thể gây ra tác động lớn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc tiếp tục tiếp xúc với những ánh sáng này sẽ làm tăng cảm giác đói trong ít nhất vài giờ, ngay cả sau bữa tối. Ánh sáng xanh từ máy tính xách tay hoặc điện thoại di động can thiệp vào hormone giúp não tỉnh táo và thậm chí khiến bạn cảm thấy đói.

Trong một thí nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester ở Anh, người ta đã tiết lộ rằng ánh sáng khi sạc điện thoại thông minh có thể cản trở giấc ngủ và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Điều này là do ánh sáng từ điện thoại thông minh ngăn chặn sự tiết melatonin, hormone gây ngủ. 

Melatonin, điều chỉnh nhịp sinh học bằng cách phát hiện số giờ của ánh sáng mặt trời theo đêm, ngày và mùa, là một loại hormone làm giảm nguy cơ béo phì và tiểu đường. Tắt các thiết bị thông minh trước khi đi ngủ và giảm thiểu tiếp xúc với ánh sáng điện thoại rất tốt cho giấc ngủ ngon và ngăn ngừa béo phì, tiểu đường.

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Ảnh minh họa: Internet

Khởi phát bệnh ung thư

Ánh sáng từ điện thoại thông minh và máy tính bảng có liên quan đến nguy cơ ung thư nếu thường xuyên tiếp xúc với chúng. Hãy xem nhóm nghiên cứu đã phân tích 16 bài báo liên quan đến việc tiếp xúc với ánh sáng điện thoại vào ban đêm được công bố trên Tạp chí Phòng chống Ung thư Châu Âu.

Trong một bài báo được xuất bản bởi một trường đại học Trung Quốc, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng từ thiết bị di động mạnh trong đêm có nguy cơ mắc ung thư vú tăng 17%. Trong một bài báo nghiên cứu khác nhắm vào các y tá làm ca đêm, người ta cũng phân tích rằng việc tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo vào ban đêm làm giảm hiệu quả của tamoxifen, một loại thuốc chống nội tiết tố điều trị ung thư vú.

Các nhà nghiên cứu đã không thể xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chú ý đến thực tế là ánh sáng nhân tạo phá vỡ sự cân bằng của hormone và khuyến khích sự phát triển của tế bào ung thư. Trong một bài báo khác, người ta đã công bố rằng ánh sáng ức chế sự tiết melatonin, giúp tăng estrogen, một loại nội tiết tố nữ có liên quan đến ung thư vú.

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Ảnh minh họa: Internet

Gây trầm cảm và buồn ngủ 

Ánh sáng từ điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay có thể gây buồn ngủ vào ngày hôm sau ngay cả sau một đêm ngon giấc. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tsukuba ở Nhật Bản đã quan sát mọi thay đổi bằng cách tạo ra môi trường có ánh sáng xanh và môi trường không có ánh sáng hai giờ trước khi đi ngủ cho 9 người đàn ông trưởng thành. Những người đàn ông tiếp xúc với ánh sáng xanh vào ngày hôm sau có nhiều khả năng cảm thấy buồn ngủ hơn vào ban ngày, mặc dù họ có thời lượng ngủ như nhau.

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Ảnh minh họa: Internet

Nguy hiểm hơn cho trẻ em

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em tiếp xúc với ánh sáng điện thoại vào giữa đêm có nhiều nguy cơ hơn người lớn. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sinh học và Hành vi cho thấy những con chuột non tiếp xúc với ánh sáng có nhiều hành vi căng thẳng và lo lắng hơn so với những con chuột được ngủ trong môi trường tối vào ban đêm. Người ta đã phân tích rằng ánh sáng trong bóng tối làm tăng các hormone gây căng thẳng như cortisol.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Kyushu, Nhật Bản cũng tiết lộ rằng trẻ em nhạy cảm hơn với sự gián đoạn cung cấp melatonin do ánh sáng ban đêm gây ra so với người lớn. Ở người lớn tiếp xúc với ánh sáng điện thoại vào ban đêm, việc sản xuất melatonin giảm 46%, trong khi ở trẻ em, nó giảm 88%, gần gấp đôi.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

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