Những hậu quả tai hại về sức khỏe khi "mặc áo ngực quá chật" chị em cần biết

Sức khỏe 12/04/2023 11:23

"Áo ngực" là một phụ tùng không thể thiếu giúp bảo vệ và làm tăng sự cuốn hút khi diện trang phục. Tuy nhiên, một số chị em không để tâm đến kích cỡ áo và chọn áo ôm sát để tôn lên vẻ đẹp cơ thể. Điều này mang lại ảnh hưởng không nhỏ cho sức khỏe của chị em

Bệnh tim mạch, hô hấp 

Áo ngực quá chật sẽ bó chặt vùng ngực và gây đè nén lên các cơ ở ngực và xương sườn, đồng thời làm cản trở quá trình lưu thông máu ở khu vực lồng ngực và hệ tim mạch, dẫn đến các vấn đề tim mạch nghiêm trọng hơn.

Những hậu quả tai hại về sức khỏe khi 'mặc áo ngực quá chật' chị em cần biết - Ảnh 1

Mặc áo ngực quá chật, trực tiếp gây tình trạng khó thở và ảnh hưởng tim mạch

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc mặc áo ngực chật sẽ gây ra áp lực lên cơ hoành và khiến bạn cảm thấy khó chịu, mất tập trung, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến cơ chế thở.

Tăng khả năng đau cơ

Những hậu quả tai hại về sức khỏe khi 'mặc áo ngực quá chật' chị em cần biết - Ảnh 2
Mặc áo ngực chật tăng khả năng đau cơ-Ảnh minh họa: Internet

Việc mặc áo ngực quá chật có thể dẫn đến các triệu chứng đau lưng, đau cổ, thậm chí cả đau đầu. Nguyên nhân là do sẽ gây chèn ép vòng ngực và tạo áp lực lên các dây thần kinh hay các cơ ở toàn bộ khu vực vai, lưng, xương sườn... làm cản trở lưu thông máu

Nguy cơ mắc bệnh lao vú

Những hậu quả tai hại về sức khỏe khi 'mặc áo ngực quá chật' chị em cần biết - Ảnh 3

Căn bệnh đáng sợ do thói quen mặc áo ngực quá chật gây ra là bệnh lao vú

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những căn bệnh đáng sợ do thói quen mặc áo ngực quá chật gây ra là bệnh lao vú. Ngoài ra, bạn còn gặp phải cảm giác khó chịu, bí bách, đưa tay lên gãi gây xước da và chảy máu. Lúc này, vi khuẩn lao có trong tay sẽ xâm nhập dễ dàng vào cơ thể qua con đường này. Vậy nên, bạn cần chú ý tìm mua ngay những chiếc áo ngực mới để hạn chế các vấn đề sức khỏe do chiếc áo ngực chật gây ra.

Bệnh về da

Áo ngực chật có thể là nguyên nhân có thể tạo nên các khối u và các vấn đề trên da. Phần móc phía sau của áo ngực sẽ ấn sâu vào da trong một khoảng thời gian dài sẽ dẫn đến những căn bệnh về da.

Những hậu quả tai hại về sức khỏe khi 'mặc áo ngực quá chật' chị em cần biết - Ảnh 4
Mặc áo ngực quá chật tạo nên những vết hằn trên da-Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất, nên chọn những loại áo có phần dây thoải mái, vừa với cơ thể và không gây những vết hằn trên da. 

Ung thư vú

Những hậu quả tai hại về sức khỏe khi 'mặc áo ngực quá chật' chị em cần biết - Ảnh 5

Nguy cơ mắc ung thư vú do thói quen mặc áo ngực quá chật gây ra khá phổ biến

Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ mắc ung thư vú do thói quen mặc áo ngực quá chật gây ra khá phổ biến. Khi mặc áo ngực hơn 12 tiếng/ngày thì nó sẽ chèn ép lên bầu ngực, gây cản trở máu lưu thông ở khu vực này, đồng thời kích thích sự phát triển bất thường của các tế bào mô. Điều này sẽ tạo điều kiện cho sự hình thành khối u và dễ chuyển biến thành ung thư vú về sau.

Nhiều phụ nữ ngó lơ việc chọn đồ lót: Mặc áo ngực sai cách gây thoái hóa vai cổ ngày càng nhiều

Nhiều phụ nữ ngó lơ việc chọn đồ lót: Mặc áo ngực sai cách gây thoái hóa vai cổ ngày càng nhiều

Bất kỳ người phụ nữ nào đã từng cố gắng tìm kiếm một chiếc áo ngực hoàn hảo đều có thể biết rằng có bao nhiêu loại và lựa chọn sao cho chiếc áo trong này đúng không nào.

Xem thêm
Từ khóa:   mặc áo ngực sai cách mặc áo ngực quá chật mặc áo ngực chật gây ung thư vú

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm