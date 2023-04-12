Những hậu quả tai hại về sức khỏe khi "mặc áo ngực quá chật" chị em cần biết

Áo ngực quá chật sẽ bó chặt vùng ngực và gây đè nén lên các cơ ở ngực và xương sườn, đồng thời làm cản trở quá trình lưu thông máu ở khu vực lồng ngực và hệ tim mạch, dẫn đến các vấn đề tim mạch nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, việc mặc áo ngực chật sẽ gây ra áp lực lên cơ hoành và khiến bạn cảm thấy khó chịu, mất tập trung, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến cơ chế thở.

Tăng khả năng đau cơ

Mặc áo ngực chật tăng khả năng đau cơ-Ảnh minh họa: Internet

Việc mặc áo ngực quá chật có thể dẫn đến các triệu chứng đau lưng, đau cổ, thậm chí cả đau đầu. Nguyên nhân là do sẽ gây chèn ép vòng ngực và tạo áp lực lên các dây thần kinh hay các cơ ở toàn bộ khu vực vai, lưng, xương sườn... làm cản trở lưu thông máu

Nguy cơ mắc bệnh lao vú

Căn bệnh đáng sợ do thói quen mặc áo ngực quá chật gây ra là bệnh lao vú Ảnh minh họa: Internet

Một trong những căn bệnh đáng sợ do thói quen mặc áo ngực quá chật gây ra là bệnh lao vú. Ngoài ra, bạn còn gặp phải cảm giác khó chịu, bí bách, đưa tay lên gãi gây xước da và chảy máu. Lúc này, vi khuẩn lao có trong tay sẽ xâm nhập dễ dàng vào cơ thể qua con đường này. Vậy nên, bạn cần chú ý tìm mua ngay những chiếc áo ngực mới để hạn chế các vấn đề sức khỏe do chiếc áo ngực chật gây ra.

Bệnh về da

Áo ngực chật có thể là nguyên nhân có thể tạo nên các khối u và các vấn đề trên da. Phần móc phía sau của áo ngực sẽ ấn sâu vào da trong một khoảng thời gian dài sẽ dẫn đến những căn bệnh về da.

Mặc áo ngực quá chật tạo nên những vết hằn trên da-Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất, nên chọn những loại áo có phần dây thoải mái, vừa với cơ thể và không gây những vết hằn trên da.

Ung thư vú

Nguy cơ mắc ung thư vú do thói quen mặc áo ngực quá chật gây ra khá phổ biến Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ mắc ung thư vú do thói quen mặc áo ngực quá chật gây ra khá phổ biến. Khi mặc áo ngực hơn 12 tiếng/ngày thì nó sẽ chèn ép lên bầu ngực, gây cản trở máu lưu thông ở khu vực này, đồng thời kích thích sự phát triển bất thường của các tế bào mô. Điều này sẽ tạo điều kiện cho sự hình thành khối u và dễ chuyển biến thành ung thư vú về sau.