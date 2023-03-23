Nhiều phụ nữ ngó lơ việc chọn đồ lót: Mặc áo ngực sai cách gây thoái hóa vai cổ ngày càng nhiều

Sức khỏe 23/03/2023 05:57

Bất kỳ người phụ nữ nào đã từng cố gắng tìm kiếm một chiếc áo ngực hoàn hảo đều có thể biết rằng có bao nhiêu loại và lựa chọn sao cho chiếc áo trong này đúng không nào.

Mặc dù có rất nhiều sự lựa chọn nhưng nhiều phụ nữ trên thế giới mặc sai kích cỡ áo ngực là không ít. Có vẻ như một chiếc áo ngực không vừa vặn không phải là vấn đề lớn, nhưng việc liên tục mặc một chiếc áo ngực quá nhỏ hoặc quá lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn.

1. Đau lưng, cổ và ngực

Các nghiên cứu nói rằng áo ngực sai kích cỡ có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Phổ biến nhất là đau lưng, đau cổ và đau ở ngực.

Nhiều phụ nữ ngó lơ việc chọn đồ lót: Mặc áo ngực sai cách gây thoái hóa vai cổ ngày càng nhiều - Ảnh 1

Áo ngực không vừa vặn không thể nâng đỡ tốt và gây áp lực lên dây đeo quá mức, điều này có thể dẫn đến tư thế cơ thể sai và kết quả là gây đau ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể.

2. Nhức đầu

Nhiều phụ nữ ngó lơ việc chọn đồ lót: Mặc áo ngực sai cách gây thoái hóa vai cổ ngày càng nhiều - Ảnh 2

Khi bạn chọn sai kích cỡ áo, áp lực thêm do áo ngực nhỏ gây ra cũng có thể dẫn đến đau đầu. Nếu áo ngực không vừa vặn, trọng lượng của bầu ngực sẽ kéo căng dây áo ngực và gây thêm áp lực lên vai, điều này có thể gây đau cổ và đau đầu. Thực tế đã chỉ ra rằng việc điều chỉnh kích cỡ áo ngực sẽ giải quyết vấn đề đau đầu một cách hiệu quả.

3. Biến dạng vai

Nhiều phụ nữ ngó lơ việc chọn đồ lót: Mặc áo ngực sai cách gây thoái hóa vai cổ ngày càng nhiều - Ảnh 3

Áp lực của dây đeo nói trên cũng có thể gây ra “lỗi dây áo ngực”. Khi áo ngực không hỗ trợ tốt, trọng lượng quá lớn sẽ khiến dây áo ngực dính chặt vào vai của người phụ nữ. Các nghiên cứu nói rằng việc mặc một chiếc áo ngực nhỏ trong thời gian dài sẽ gây áp lực lớn lên mô mềm của vai đến mức có thể gây biến dạng.

4. Các vấn đề về da

Nhiều phụ nữ ngó lơ việc chọn đồ lót: Mặc áo ngực sai cách gây thoái hóa vai cổ ngày càng nhiều - Ảnh 4

Ngược lại, áo ngực quá rộng có thể không đủ nâng đỡ, khiến da ngực bị tổn thương. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự biến dạng ngực do trọng lực gây ra làm cho da ở vùng trên của vú bị căng ra. Hơn nữa, những người tham gia nghiên cứu có bộ ngực nhỏ hơn cũng bị tổn thương da giống như những người có bộ ngực lớn.

Cách chọn áo ngực vừa vặn

Có một phương pháp để đo kích thước ngực của bạn để cuối cùng tìm được một chiếc áo ngực vừa vặn. Để chọn được chiếc áo ngực hoàn hảo, bạn cần biết 2 thông số: dây áo và cúp ngực.

Nhiều phụ nữ ngó lơ việc chọn đồ lót: Mặc áo ngực sai cách gây thoái hóa vai cổ ngày càng nhiều - Ảnh 5

Để tìm kích thước vòng đeo dây áo (vòng ngực), hãy đo xung quanh khung xương sườn, ngay dưới bầu ngực của bạn. Sau đó làm tròn kết quả lên đến số chẵn gần nhất.

Để tìm cỡ cúp ngực, hãy đo lỏng quanh phần đầy nhất của bầu ngực. Sau đó trừ số đo vòng ngực cho số đo vòng dưới bầu ngực. Mỗi inch đại diện cho một cỡ cốc, chẳng hạn như 1 inch có thể là cúp A, 2 inch có thể là cúp B, v.v.

Lưu ý : Những tính toán này cung cấp giá trị trung bình; kích cỡ áo ngực có thể khác nhau cho mỗi thương hiệu. Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy thoải mái ngay từ đầu khi sử dụng áo.

Theo Brightside

Ung thư tử cung: Những điều phụ nữ ai cũng nên biết

Ung thư tử cung: Những điều phụ nữ ai cũng nên biết

Ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư phổ biến thứ hai ở phụ nữ trên toàn cầu. Ung thư cổ tử cung là một khối u ác tính ở phần dưới cùng của tử cung.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích khi mặc áo ngực mặc áo ngực sai cách mặc áo ngực đúng cách

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm