Nhiều phụ nữ ngó lơ việc chọn đồ lót: Mặc áo ngực sai cách gây thoái hóa vai cổ ngày càng nhiều

Mặc dù có rất nhiều sự lựa chọn nhưng nhiều phụ nữ trên thế giới mặc sai kích cỡ áo ngực là không ít. Có vẻ như một chiếc áo ngực không vừa vặn không phải là vấn đề lớn, nhưng việc liên tục mặc một chiếc áo ngực quá nhỏ hoặc quá lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn.

Các nghiên cứu nói rằng áo ngực sai kích cỡ có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Phổ biến nhất là đau lưng, đau cổ và đau ở ngực.

Áo ngực không vừa vặn không thể nâng đỡ tốt và gây áp lực lên dây đeo quá mức, điều này có thể dẫn đến tư thế cơ thể sai và kết quả là gây đau ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể.

2. Nhức đầu

Khi bạn chọn sai kích cỡ áo, áp lực thêm do áo ngực nhỏ gây ra cũng có thể dẫn đến đau đầu. Nếu áo ngực không vừa vặn, trọng lượng của bầu ngực sẽ kéo căng dây áo ngực và gây thêm áp lực lên vai, điều này có thể gây đau cổ và đau đầu. Thực tế đã chỉ ra rằng việc điều chỉnh kích cỡ áo ngực sẽ giải quyết vấn đề đau đầu một cách hiệu quả.

3. Biến dạng vai

Áp lực của dây đeo nói trên cũng có thể gây ra “lỗi dây áo ngực”. Khi áo ngực không hỗ trợ tốt, trọng lượng quá lớn sẽ khiến dây áo ngực dính chặt vào vai của người phụ nữ. Các nghiên cứu nói rằng việc mặc một chiếc áo ngực nhỏ trong thời gian dài sẽ gây áp lực lớn lên mô mềm của vai đến mức có thể gây biến dạng.

4. Các vấn đề về da

Ngược lại, áo ngực quá rộng có thể không đủ nâng đỡ, khiến da ngực bị tổn thương. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự biến dạng ngực do trọng lực gây ra làm cho da ở vùng trên của vú bị căng ra. Hơn nữa, những người tham gia nghiên cứu có bộ ngực nhỏ hơn cũng bị tổn thương da giống như những người có bộ ngực lớn.

Cách chọn áo ngực vừa vặn

Có một phương pháp để đo kích thước ngực của bạn để cuối cùng tìm được một chiếc áo ngực vừa vặn. Để chọn được chiếc áo ngực hoàn hảo, bạn cần biết 2 thông số: dây áo và cúp ngực.

Để tìm kích thước vòng đeo dây áo (vòng ngực), hãy đo xung quanh khung xương sườn, ngay dưới bầu ngực của bạn. Sau đó làm tròn kết quả lên đến số chẵn gần nhất.

Để tìm cỡ cúp ngực, hãy đo lỏng quanh phần đầy nhất của bầu ngực. Sau đó trừ số đo vòng ngực cho số đo vòng dưới bầu ngực. Mỗi inch đại diện cho một cỡ cốc, chẳng hạn như 1 inch có thể là cúp A, 2 inch có thể là cúp B, v.v.

Lưu ý : Những tính toán này cung cấp giá trị trung bình; kích cỡ áo ngực có thể khác nhau cho mỗi thương hiệu. Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy thoải mái ngay từ đầu khi sử dụng áo.

Theo Brightside