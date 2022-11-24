Thực hư việc mặc áo ngực độn có gọng có làm tăng nguy cơ ung thư vú ?

Sức khỏe 24/11/2022 07:59

Có tin đồn rằng mặc áo ngực độn, loại áo ngực ngày càng phổ biến trong vài năm gần đây sẽ dẫn đến ung thư vú. Người ta tin rằng cấu tạo của áo ngực độn khác nhiều so với những chiếc áo ngực đã có mặt trên thị trường trước đó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

"Kể từ khi xuất bản một bài báo vào giữa những năm 90, liên quan đến việc mặc áo ngực chật và tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, nhiều quan niệm sai lầm đã phổ biến về việc sử dụng áo ngực và nguy cơ ung thư vú gia tang", Tiến sĩ Anagha Zope, Cố vấn cấp cao và Chương trình,Trưởng nhóm, Phẫu thuật tạo hình vú, Chăm sóc ung thư Apollo CBCC đãcho biết.

Thực hư việc mặc áo ngực độn có gọng có làm tăng nguy cơ ung thư vú ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bác sĩ Zope bác bỏ tin đồn, loại áo ngực (bao gồm cả chất liệu, màu sắc, lớp đệm, dây dưới) cũng như độ chật của áo lót đều không liên quan gì đến nguy cơ mắc ung thư vú và nói thêm rằng ung thư vú là một căn bệnh với nguyên nhân đa yếu tố, và được đặc trưng bởi sự thay đổi phân tử hoặc di truyền trong các tế bào vú dẫn đến hình thành ung thư.

"Áo ngực có gọng sẽ không gây ung thư vú cho bạn"

Tiến sĩ Tanaya, người đã chia sẻ các bài đăng thông tin trên mạng xã hội thông qua tài khoản Instagram dr_cuterus của mình nói rằng, "mặc áo ngực vào ban đêm hoặc áo ngực có gọng không liên quan đến ung thư vú. Chúng hoàn toàn ổn và khỏe mạnh để mặc nếu bạn thích mặc áo ngực. Nếu không, bạn không cần phải mặc chúng cũng được!"

Tuy nhiên, điều này có thể làm phiền bạn...

Dây áo có thể làm phiền bạn và có thể cực kỳ đau đớn. Nhiều khi dây của áo ngực có gọng lòi ra khỏi vỏ và điều này không nên bỏ qua, bạn nên thay áo ngực.

Ngoài ra, mặc một chiếc áo ngực không phù hợp có thể gây đau, chèn ép và tê liệt.

Thực hư việc mặc áo ngực độn có gọng có làm tăng nguy cơ ung thư vú ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Áp lực và sự khó chịu do mặc áo ngực không vừa vặn là có thể xảy ra, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy chúng có liên quan đến bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Vì sự lựa chọn quần áo của mọi người không ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc hạnh phúc của họ, nên mọi người nên thoải mái thể hiện bản thân thông qua lựa chọn tủ quần áo của mình", Tiến sĩ Sandip Bipte, Chuyên gia tư vấn, Phẫu thuật tạo hình vú, Trung tâm Ung thư Apollo, Navi Mumbai cho biết.

Vì vậy, mặc dù nên mặc bất kỳ loại áo ngực nào cho phù hợp, nhưng cần đặc biệt quan tâm đến kích cỡ và độ vừa vặn thay vì hoang đường.

Thay vào đó, phụ nữ nên chú ý đến những yếu tố NÀY:

Thực hư việc mặc áo ngực độn có gọng có làm tăng nguy cơ ung thư vú ? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khuyến khích phụ nữ không nên chú ý đến những lầm tưởng xung quanh bệnh ung thư vú, Tiến sĩ Bipte chia sẻ rằng, "không phải loại áo ngực được mặc cũng như độ chật của áo lót đều không có bất kỳ mối liên hệ nào với nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Áo ngực là một phần không thể thiếu trong trang phục của mỗi người phụ nữ. Mặc dù áo ngực được nhiều phụ nữ sử dụng hàng ngày nhưng vẫn tồn tại nhiều huyền thoại về chúng".

Bác sĩ nhấn mạnh về một yếu tố nguy cơ quan trọng và then chốt của bệnh ung thư vú rất phổ biến ở phụ nữ. "Mặc áo ngực độn sẽ không làm tăng nguy cơ phát triển ung thư vú. Không có mối liên hệ nào giữa ung thư vú và kiểu mặc áo ngực. Tuy nhiên, thừa cân làm tăng nguy cơ ung thư vú và phụ nữ thừa cân có nhiều khả năng có bộ ngực lớn hơn và sử dụng áo ngực ngoại cỡ."

Thực hư việc mặc áo ngực độn có gọng có làm tăng nguy cơ ung thư vú ? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dễ bị thừa cân và đây là động lực dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Thói quen ăn uống hợp lý, chế độ ăn sạch, thực phẩm theo mùa và nhiều hoạt động thể chất có thể đảm bảo sức khỏe phù hợp ở phụ nữ.

Theo Times of India

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