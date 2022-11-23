Những dấu hiệu sớm của bệnh động kinh WHO cảnh báo tuyệt đối không được bỏ qua

Sức khỏe 23/11/2022 08:27

Động kinh là một bệnh não mãn tính không lây nhiễm ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 50 triệu người trên toàn thế giới mắc chứng động kinh, khiến nó trở thành một trong những bệnh thần kinh phổ biến nhất. Tuy nhiên nhiều người không được chẩn đoán vì căn bệnh này vẫn còn bị phớt lờ.

Các loại co giật trong trường hợp động kinh

Những người bị bệnh động kinh có những cơn co giật đột ngột. Động kinh là sự gia tăng đột ngột của hoạt động điện bất thường và quá mức trong não có thể ảnh hưởng đến cách một người xuất hiện hoặc hành động.

Những dấu hiệu sớm của bệnh động kinh WHO cảnh báo tuyệt đối không được bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Một người bị chứng động kinh có thể có nhiều hơn một loại cơn động kinh như cơn vắng ý thức có thể dẫn đến chớp mắt nhanh hoặc nhìn vào khoảng không trong một khoảng thời gian ngắn, cơn co cứng gây cứng cơ, cơn co giật cục bộ phức tạp trong đó một người không thể phản ứng trong một khoảng thời gian ngắn vài phút, co giật cục bộ đơn giản có thể dẫn đến co giật hoặc thay đổi cảm giác, chẳng hạn như mùi vị hoặc mùi bất thường", Tiến sĩ Atma Ram Bansal, Phó Giám đốc Chương trình Động kinh Viện Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Medanta, Gurugram cho biết: Chứng động kinh có thể xảy ra do một số lý do.

​Các yếu tố hàng đầu gây ra bệnh động kinh là:

• Nhiễm trùng rất có thể là nguyên nhân hàng đầu của bệnh động kinh trên toàn thế giới. Nếu có bằng chứng về nhiễm trùng não gây co giật thì đây được xếp vào nguyên nhân truyền nhiễm của bệnh động kinh.

• Động kinh có thể xảy ra do nguyên nhân di truyền. Nó đôi khi di truyền trong gia đình và đôi khi là do những thay đổi di truyền mắc phải.

Những dấu hiệu sớm của bệnh động kinh WHO cảnh báo tuyệt đối không được bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

• Nó cũng có thể xảy ra do lượng oxy thấp trong khi sinh.

• Động kinh có thể do các tình trạng khiến hệ thống miễn dịch tấn công các tế bào não.

• "Dị tật bẩm sinh ảnh hưởng đến não là nguyên nhân phổ biến của bệnh động kinh, đặc biệt ở những người không kiểm soát được cơn động kinh bằng thuốc chống động kinh. Một số khuyết tật bẩm sinh có liên quan đến chứng động kinh bao gồm chứng loạn sản vỏ não khu trú, chứng đa vi thể và bệnh xơ cứng củ", Tiến sĩ Bansal cho biết có rất nhiều bất thường về não khác có liên quan đến chứng động kinh.

• Sẹo não sau chấn thương đầu, tổn thương não sau đột quỵ và khối u cũng có thể gây ra bệnh động kinh.

Dấu hiệu ban đầu của bệnh động kinh là gì?

Tùy thuộc vào loại động kinh, các triệu chứng của một người có thể khác nhau. Tuy nhiên, co giật tái phát là dấu hiệu chính của bệnh động kinh.

Những dấu hiệu sớm của bệnh động kinh WHO cảnh báo tuyệt đối không được bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu co giật là:

  • Mất ý thức tạm thời
  • Chuyển động cơ bắp không thể kiểm soát
  • Các vấn đề về giao tiếp và hiểu
  • Các triệu chứng tâm thần như sợ hãi, sợ hãi và lo lắng
  • Các vấn đề về hô hấp
  • Giật tay đột ngột và đồ vật rơi khỏi tay
  • Nhìn chằm chằm vào chỗ trống

​Làm thế nào để giúp ai đó khibị co giật?

Nếu ai đó đang bị co giật, thực hiện ngay một vài bước có thể giúp tránh được bất kỳ loại thương vong nào.

Những dấu hiệu sớm của bệnh động kinh WHO cảnh báo tuyệt đối không được bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

• Yêu cầu mọi người di chuyển ra xa để người bệnh có thể thở thoải mái.

• Xoay người nằm nghiêng. Điều này sẽ giúp chúng không bị ngạt thở khi nôn mửa hoặc nước bọt.

• Không cho bất cứ thứ gì như nước, thuốc hoặc bất kỳ thức ăn nào vào miệng người bị động kinh vì người bị động kinh có thể bị nghẹn.

• Đừng cố gắng kiểm soát hoặc ngăn chặn cử động giật cục của người đó. Trong khi kiềm chế họ, họ có thể bị thương, vì vậy hãy tránh giữ họ cho đến khi cơn động kinh kết thúc.

• Nên đặt một chiếc khăn mềm hoặc đệm dưới đầu để giúp họ không bị tổn thương khi thực hiện các cử động nhanh không chủ ý.

Đừng mạo hiểm mạng sống, hãy gọi trợ giúp

Những dấu hiệu sớm của bệnh động kinh WHO cảnh báo tuyệt đối không được bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bất cứ ai nhìn thấy một người lên cơn co giật, họ có thể cứu mạng người đó bằng cách làm theo một vài bước đơn giản. Nếu họ nhận thấy người đó lên cơn động kinh khác hoặc vẫn không phản ứng sau khi cơn động kinh chấm dứt, họ có thể gọi ngay cho bác sĩ để được hỗ trợ.

Theo Times of India

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