Ảnh minh họa: Internet

"Một người bị chứng động kinh có thể có nhiều hơn một loại cơn động kinh như cơn vắng ý thức có thể dẫn đến chớp mắt nhanh hoặc nhìn vào khoảng không trong một khoảng thời gian ngắn, cơn co cứng gây cứng cơ, cơn co giật cục bộ phức tạp trong đó một người không thể phản ứng trong một khoảng thời gian ngắn vài phút, co giật cục bộ đơn giản có thể dẫn đến co giật hoặc thay đổi cảm giác, chẳng hạn như mùi vị hoặc mùi bất thường", Tiến sĩ Atma Ram Bansal, Phó Giám đốc Chương trình Động kinh Viện Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Medanta, Gurugram cho biết: Chứng động kinh có thể xảy ra do một số lý do.

​Các yếu tố hàng đầu gây ra bệnh động kinh là: