Ngăn ngừa và điều trị mụn cóc đơn giản, hiệu quả với 6 cách dễ dàng ai cũng làm được này

Sức khỏe 22/11/2022 07:37

Mụn cóc rất phổ biến, và mặc dù những khối u nhỏ, sần sùi trên da này thường vô hại nhưng chúng chắc chắn ảnh hưởng đến vẻ ngoài của bạn. Mụn cóc do Human papillomavirus gây ra, có thể tìm thấy ở hầu hết mọi nơi và dễ dàng lây lan từ người này sang người khác.

Có nhiều cách để loại bỏ mụn cóc, nhưng thực hiện một số biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn chúng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đồng thời giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và sạch mụn.

1. Không dùng khăn của người khác

 

Thỉnh thoảng dùng chung khăn tắm với các thành viên trong gia đình bạn có vẻ vô hại, nhưng đó thực sự là một trong những lý do tại sao các u nhú và mụn cóc khó chịu có thể xuất hiện trên da của bạn.

Ngăn ngừa và điều trị mụn cóc đơn giản, hiệu quả với 6 cách dễ dàng ai cũng làm được này - Ảnh 1

Nếu ai đó trong gia đình bạn bị mụn cóc, có khả năng việc sử dụng cùng một chiếc khăn sẽ truyền bệnh từ người này sang người khác. Đảm bảo rằng mọi người đều có khăn tắm riêng và các vật dụng cá nhân khác, chẳng hạn như khăn lau và bấm móng tay.

2. Dưỡng ẩm cho da

Ngăn ngừa và điều trị mụn cóc đơn giản, hiệu quả với 6 cách dễ dàng ai cũng làm được này - Ảnh 2

 

Giữ cho làn da của bạn ngậm nước là điều cần thiết để giúp nó trẻ trung và không có nếp nhăn lâu hơn. Nhưng sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp thường xuyên cũng có thể giúp ngăn ngừa mụn cóc. Khi da của bạn quá khô, vi-rút Human papillomavirus sẽ dễ dàng xâm nhập qua các vết nứt trên da của bạn và khiến những mụn cóc đáng lo ngại đó xuất hiện.

3. Bỏ thói quen cắn móng tay

Ngăn ngừa và điều trị mụn cóc đơn giản, hiệu quả với 6 cách dễ dàng ai cũng làm được này - Ảnh 3

Cắn móng tay là thói quen mà nhiều người khó bỏ. Nhưng ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng làm điều đó vì sức khỏe của răng, hãy cân nhắc làm điều đó vì vẻ đẹp của làn da.

Cắn móng tay sẽ tạo ra những vết rách nhỏ trên da và mặc dù bạn có thể không nhìn thấy nhưng chúng sẽ tạo điều kiện cho vi-rút gây mụn cóc xâm nhập vào cơ thể bạn.

 

4. Đảm bảo đi dép xỏ ngón tại hồ bơi

Ngăn ngừa và điều trị mụn cóc đơn giản, hiệu quả với 6 cách dễ dàng ai cũng làm được này - Ảnh 4

 

Mặc dù bạn có thể cảm thấy dễ chịu khi đi chân trần trên sàn nhà ấm quanh bể bơi, nhưng thực tế có nhiều lý do để bạn đi dép xỏ ngón và ngăn ngừa mụn cóc là một trong số đó. Môi trường ấm áp và ẩm ướt tạo ra nơi sinh sản hoàn hảo cho vi khuẩn và khi da của bạn ẩm và mềm, nó sẽ dễ bị nhiễm trùng hơn, bao gồm cả vi-rút u nhú ở người. Mang dép xỏ ngón khi tắm công cộng và bể bơi có thể làm giảm nguy cơ bị mụn cóc ở chân.

5. Che vết cắt và vết xước của bạn

Ngăn ngừa và điều trị mụn cóc đơn giản, hiệu quả với 6 cách dễ dàng ai cũng làm được này - Ảnh 5

 

Làm sạch và băng vết cắt của bạn có thể giúp chúng lành nhanh hơn và cũng có thể bảo vệ bạn khỏi bị mụn cóc. Nếu bạn vô tình chạm vào thứ gì đó bị nhiễm vi-rút gây ra mụn cóc, thì có khả năng vi-rút này có thể xâm nhập vào cơ thể bạn qua vết xước.

6. Tránh cạo trên mụn cóc

Ngăn ngừa và điều trị mụn cóc đơn giản, hiệu quả với 6 cách dễ dàng ai cũng làm được này - Ảnh 6

 

Cạo lông cho phép bạn loại bỏ những sợi lông không mong muốn ngay lập tức, nhưng nếu bạn bị mụn cóc thì tốt hơn là nên chọn các phương pháp tẩy lông khác. Khi bạn cạo lông, bạn tạo ra những vết cắt siêu nhỏ trên da và nó có thể lây lan vi-rút gây mụn cóc cho bất kỳ vùng da nào bạn cạo. Cạo trên mụn cóc và sau đó cạo các vùng khác trên cơ thể có thể dẫn đến một số mụn cóc mới trên da.

Theo Brightside

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