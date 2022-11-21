Một nghiên cứu năm 2021 của Dịch tễ học về Lão hóa và Bệnh thoái hóa thần kinh, Đại học Paris, Pháp đã xem xét mối liên hệ giữa độ tuổi của một người khi bắt đầu mắc bệnh tiểu đường và sự phát triển của chứng mất trí nhớ. Nghiên cứu kết luận tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ cao ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Sức khỏe của tim có liên quan đến sức khỏe của não không?

Tiến sĩ Rahul Singh, Chuyên gia Y tế Trưởng tại Care4Parents, cho biết "Chứng mất trí nhớ phổ biến ở dân số già là dấu hiệu báo trước của bệnh thoái hóa thần kinh. Nói một cách đơn giản, dân số mắc bệnh tiểu đường ở độ tuổi trẻ có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn nếu bạn được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường ở tuổi 30, bạn sẽ có nguy cơ mắc chứng mất trí sớm cao hơn so với người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường ở tuổi 50."

Thuật ngữ lâm sàng về hạ đường huyết được định nghĩa là lượng đường thấp có thể làm hỏng trung tâm trí nhớ của não. Sức khỏe của tim và sức khỏe của não được liên kết với nhau. Bệnh tiểu đường không được kiểm soát làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim do đột quỵ, có thể dẫn đến chứng mất trí nhớ.

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Một số bác sĩ gọi bệnh Alzheimer là Bệnh tiểu đường Loại 3. Các đặc điểm phân tử và tế bào của cả hai bệnh có một điểm tương đồng nổi bật. Kháng insulin trong cơ thể gây ra bệnh tiểu đường. Bộ não kháng insulin gây ra các mảng amyloid của bệnh Alzheimer

​Cách tốt nhất để ngăn ngừa chứng mất trí nhớ do bệnh tiểu đường là gì?

Cách tốt nhất để đánh bại chứng mất trí cho bệnh nhân tiểu đường là kiểm soát lượng đường trong máu. Theo dõi mức đường huyết của bạn là bắt buộc. Thông số vàng là giữ cho Hba1c của bạn ở mức 6,5. Trong phạm vi, chỉ số BMI, huyết áp và cholesterol cũng là những con số cần chú ý trong chứng sa sút trí tuệ.

Tập thể dục có thể giúp gì không?

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Hoạt động thể chất 7500 bước mỗi ngày giúp duy trì mức glucose khỏe mạnh trong cơ thể. Bạn cũng có thể thực hiện bất kỳ bài tập aerobic nào trong 30 phút để kiểm soát lượng đường trong máu. Duy trì chỉ số BMI khỏe mạnh và tập thể dục hàng ngày ít nhất 5 ngày một tuần có thể cho kết quả đáng kể.

Một kế hoạch ăn kiêng nhất định nên được chú ý

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Trong thực hành nội tiết, các bác sĩ lâm sàng đã quan sát thấy những bệnh nhân đến khám bác sĩ với xét nghiệm máu thường xuyên sẽ khỏe mạnh hơn so với những người bỏ lỡ các cuộc hẹn và ăn uống thiếu chất. Việc tùy chỉnh chế độ ăn uống một cách khoa học với sự trợ giúp của chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường.

Theo Times of India