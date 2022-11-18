Cảnh báo cholesterol cao: 4 dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên cho thấy mức độ nghiêm trọng của cholesterol mà bạn cần đi khám gấp

Sống khỏe 18/11/2022 13:17

Cholesterol cao và các biến chứng liên quan đến nó được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng. Cholesterol cao tích tụ trong cơ thể bạn bằng những bước đi nhẹ nhàng. Nó không tạo ra bất kỳ xáo trộn nào trong giai đoạn đầu. Ngay cả khi nó có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, chúng rất tinh vi đến mức mọi người hầu như không thể phát hiện ra và khám chữa sớm.

Các dấu hiệu cảnh báo tinh vi của cholesretol cao

Đau ở chân và tay không được coi là nghiêm trọng. Những điều này xảy ra do một số lý do khác nhau, từ những lý do bình thường như hoạt động gắng sức đến các biến chứng lớn hơn.

Cảnh báo cholesterol cao: 4 dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên cho thấy mức độ nghiêm trọng của cholesterol mà bạn cần đi khám gấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trừ khi và cho đến khi mọi người nhận thấy một số vấn đề quan trọng trong cơ thể của họ, họ sẽ không bận tâm về cơn đau xảy ra ở chân tay.

Theo báo cáo sức khỏe, đau nhức ở chân là dấu hiệu đáng chú ý cảnh báo lượng cholesterol cao trong cơ thể. Ngoài ra, đau ở đùi, mông và bắp chân cũng liên quan đến lượng cholesterol cao.

Tại sao cơn đau lại xảy ra ở những khu vực này?

Cảnh báo cholesterol cao: 4 dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên cho thấy mức độ nghiêm trọng của cholesterol mà bạn cần đi khám gấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo giải thích rằng do sự lắng đọng mảng bám cholesterol cao xảy ra trong các mạch máu. Điều này làm thu hẹp các mạch và hạn chế lưu lượng máu, do đó các cơ chân bị đau.

Lưu lượng máu giảm gây ra cơn đau điển hình khi hoàn thành công việc tối thiểu và hết đau khi người bệnh nghỉ ngơi. Cơn đau theo khuôn mẫu này là dấu hiệu cho thấy các cơ không nhận đủ máu để hoạt động.

Đau tay chân do cholesterol tăng cao sẽ như thế nào?

Đau chân điển hình hoặc đau ở đùi, bắp chân và mông do cholesterol cao ảnh hưởng đến cuộc sống thường xuyên của một cá nhân.

Đau chân có thể xảy ra ngay cả khi đi bộ hoặc thực hiện một hoạt động thể chất nhỏ. Đau nhức, chuột rút, tê chân và mệt mỏi diễn ra thường xuyên.

Cảnh báo cholesterol cao: 4 dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên cho thấy mức độ nghiêm trọng của cholesterol mà bạn cần đi khám gấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với các hoạt động thể chất, các cơ cần nhiều máu hơn, điều này bị ảnh hưởng bởi các mạch máu bị thu hẹp, sau đó gây ra cơn đau.

Những cơn đau này biến mất khi nghỉ ngơi và một lần nữa trở lại khi hoạt động thể chất. Theo thuật ngữ y học, đây được gọi là tình trạng tắc nghẽn không liên tục.

Những dấu hiệu khác liên quan đến chân và bàn chân là gì?

Liên quan đến cholesterol cao, các dấu hiệu như cảm giác bỏng rát ở bàn chân, thay đổi màu sắc ở da chân, vết loét ở ngón chân hoặc bàn chân, nhiễm trùng da thường xuyên ở chân cũng thúc giục bạn đi kiểm tra cholesterol.

Mức cholesterol lý tưởng nên là bao nhiêu?

Cảnh báo cholesterol cao: 4 dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên cho thấy mức độ nghiêm trọng của cholesterol mà bạn cần đi khám gấp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Xét nghiệm hồ sơ cholesterol bình thường bao gồm mức độ lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) hoặc cholesterol xấu, lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) hoặc cholesterol tốt, triglyceride và cholesterol toàn phần.

Nếu tổng lượng cholesterol dưới 200 mg / dL thì được coi là bình thường. Mức cholesterol từ 200 đến 239 mg / dL được coi là mức cholesterol giới hạn và mức trên 240 mg / dL là mức cholesterol cao.

Đối với những người bị bệnh tiểu đường và bệnh tim, mức LDL tối ưu là dưới 100 mg / dL.

Nguyên nhân nào khiến cơ thể bị cholesterol cao?

Cảnh báo cholesterol cao: 4 dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên cho thấy mức độ nghiêm trọng của cholesterol mà bạn cần đi khám gấp - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân của việc cholesterol cao thường là do lối sống không lành mạnh. Ăn thực phẩm béo, ăn thực phẩm chế biến sẵn, béo phì, hút thuốc và uống rượu là một số yếu tố liên quan đến lối sống góp phần làm tăng mức cholesterol cao trong cơ thể.

Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng phát huy hệ lụy. Nếu tiền sử gia đình bạn có lượng cholesterol cao thì bạn sẽ có nhiều nguy cơ mắc bệnh cholesterol cao.

Theo Times of India

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