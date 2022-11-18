4 cách hiệu quả để ngăn chặn cảm giác choáng váng chóng mặt chỉ trong 5 phút

Khi bạn cảm giác thế giới xung quanh liên tục quay cuồng, bạn trở nên khá khó khăn, bạn không thể lái xe, không thể làm việc và chỉ đơn giản là không thể đi lại mà không sợ bị ngã. Trong hầu hết các trường hợp, cảm giác chóng mặt này bắt nguồn từ các vấn đề với tai trong của bạn, nơi các dịch lỏng trong ông tai bắt đầu chuyển động do chuyển động. Nhưng nếu bạn giữ các dịch lỏng này ổn định, bạn sẽ có thể loại bỏ chóng mặt và trả lại cảm giác bình tĩnh cho não của bạn.

4 thủ thuật hiệu quả nhất sẽ giúp bạn khắc phục chứng chóng mặt chỉ trong 5 phút. Tìm xem tai nào đang gây chóng mặt cho bạn Ngồi trên giường ở tư thế có thể khiến đầu bạn hơi cúi xuống mép khi bạn nằm xuống.

Quay đầu sang bên phải, sau đó nhanh chóng nằm xuống.

Chờ một chút và xem bạn có cảm thấy chóng mặt không.

Quay trở lại vị trí ngồi và lặp lại ở phía đối diện. Nếu như khách hàng bị chóng mặt lúc quay đầu sang phía bên phải thì vấn đề nằm tại tai phía bên phải, còn bạn bị chóng mặt lúc quay đầu sang trái thì vấn đề nằm tại tai trái. Làm thế nào để hết cảm giác chóng mặt: 1. Hãy thử thao tác Semont Ngồi thẳng trên mép giường.

Quay đầu của bạn một góc 45º theo chiều ngang về phía tai tốt của bạn.

Nghiêng đầu một góc 105º và nằm nghiêng về phía mang tai, đầu cúi xuống và mũi hướng lên trên.

Giữ nguyên tư thế này trong vài phút.

Giữ nguyên tư thế đầu, nhanh chóng nằm nghiêng về bên tai không bị ảnh hưởng, mũi hướng xuống đất.

Giữ nguyên tư thế này trong vài phút.

Từ từ di chuyển trở lại vị trí ngồi ban đầu của bạn và thư giãn. 2. Thực hiện động tác lộn nhào nửa người Bắt đầu bằng cách ngồi trên gót chân của bạn.

Ngẩng đầu lên để nhìn lên trần nhà. Giữ vị trí này trong vài giây.

Cúi đầu xuống, hếch cằm về phía đầu gối một chút như thể bạn sắp thực hiện một động tác lộn nhào.

Quay đầu về phía khuỷu tay phải hoặc trái của bạn (gần tai "có vấn đề" của bạn hơn) một góc 45º. Chờ cho hết chóng mặt hoặc đếm đến 30.

Giữ đầu của bạn quay, nhanh chóng nâng nó trở lại nơi bạn bắt đầu. Một lần nữa, đợi cho quá trình quay dừng lại trong 15-30 giây.

Giữ đầu quay sang một bên, nhanh chóng ngồi trở lại.

Nếu bạn vẫn cảm thấy chóng mặt, hãy lặp lại động tác 4-5 lần. 3. Thực hiện thao tác Gufoni Ngồi xuống bàn với hai chân buông thoảng mái.

Nhanh chóng nghiêng về bên lành của bạn cho đến khi đầu của bạn đặt trên bàn và chờ cho hết chóng mặt.

Nhanh chóng xoay đầu xuống bàn một góc 90º và đợi trong 30 giây.

Trở lại tư thế ngồi với chuyển động nhanh.

Lặp lại động tác 3 lần cho đến khi cơn chóng mặt biến mất. 4. Thực hiện thao tác Epley Ngồi trên giường và kê một chiếc gối sau lưng để khi nằm ngửa, gối đặt dưới vai.

Quay đầu về phía “tai có vấn đề” của bạn một góc 45º và nhanh chóng nằm xuống. Vai của bạn phải đặt trên gối và đầu của bạn phải ngả ra sau.

Giữ nguyên tư thế này trong 30 giây.

Quay đầu sang bên kia và giữ trong 30 giây. Sau đó lăn người theo hướng đó. Chờ trong 30 giây, sau đó từ từ ngồi dậy và thư giãn trong vài phút.

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