Tất cả chúng ta đều có thể tức giận vì lý do nào đó. Nhưng thường xuyên ở trong trạng thái này có thể gây bất lợi cho cân nặng của bạn. Đây là lý do tại sao bạn nên kiểm soát cơn giận của mình.

Sự tức giận không chỉ thể hiện trong trạng thái cảm xúc của chúng ta, mà còn trong các quá trình hóa học của cơ thể chúng ta. Khi chúng ta tức giận, adrenaline được giải phóng. Nó giúp chúng ta sẵn sàng “chiến đấu hoặc bỏ chạy” và kích hoạt tâm trạng lo lắng.

Do lưu lượng máu từ các cơ quan nội tạng đến cơ bắp, chúng ta không thể cảm thấy đói trong khi tức giận. Nhưng điều này chỉ có tác dụng trong ngắn hạn.

Sau khi mức adrenaline giảm, chúng ta cảm thấy cần phải bổ sung năng lượng đã mất và chúng ta bắt đầu thèm ăn. Nhưng do thực tế là chúng ta lo lắng, điều này có thể dẫn đến việc chúng ta ăn uống theo cảm xúc và đầu óc. Chúng ta có thể ăn một thứ gì đó không tốt cho chúng ta, điều đó sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui và sự thoải mái chứ không cần quan tâm đến việc nó có tốt cho sức khỏe của chúng ta hay không.

Bạn có thể làm gì:

Cố gắng không ăn để đối phó với căng thẳng của bạn. Theo dõi chế độ ăn uống của bạn và dừng lại mỗi khi bạn nhận ra rằng mình đã no. Điều này sẽ giúp bạn ngăn ngừa tăng cân.

2. Sự lo lắng của chúng ta là lý do dẫn đến căng thẳng

Lo lắng làm tăng căng thẳng, do đó, mức độ hormone cortisol tăng lên. Ngoài việc có hại cho tim mạch và huyết áp, nó còn ảnh hưởng đến cân nặng của chúng ta.

Cortisol chuyển đổi đường trong máu thành chất béo và ức chế tiêu hóa. Và kết quả là nó dẫn đến tăng cân và hình thành chất béo có hại cho sức khỏe của chúng ta.

Bạn có thể làm gì:

Hãy vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực của bạn bằng một trò tiêu khiển tích cực. Đến phòng tập thể dục hoặc đi dạo trong công viên. Điều này sẽ giúp bạn thay đổi trạng thái tâm trí và thu thập suy nghĩ của bạn.

3. Chúng ta mất kiểm soát sự thèm ăn

Căng thẳng lần lượt dẫn đến các vấn đề về giấc ngủ. Khi chúng ta không ngủ đủ giấc, chúng ta sẽ không có năng lượng. Và chúng ta có nhiều khả năng làm đầy nó với carbohydrate có trong đồ uống ngọt, bánh kẹo và các loại thực phẩm không lành mạnh khác.

Đồng thời, chúng ta cũng khó kiểm soát bản thân hơn. Thiếu ngủ sẽ làm gián đoạn hoạt động của các hormone kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Bạn có thể làm gì:

Tìm cách khôi phục sự hài hòa trong cuộc sống của bạn. Đó có thể là đọc sách, gặp gỡ bạn bè, làm điều bạn yêu thích hoặc một điều gì đó khác mang lại cho bạn niềm vui và sự bình yên.

Theo Brightside