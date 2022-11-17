Vì sao cùng ở một chỗ nhưng có người lại trở thành "nam châm hút muỗi", có người lại không?

Sức khỏe 17/11/2022 17:51

Một nghiên cứu mới cho thấy một số người thực sự là “nam châm hút muỗi” và nó có thể liên quan đến mùi cơ thể.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người bị muỗi thấy hấp dẫn nhất sản sinh ra rất nhiều hóa chất nhất định trên da có liên quan đến mùi. Và tin xấu cho những ngươi là "nam châm hút muỗi": Những kẻ hút máu vẫn trung thành với mục yêu thích của chúng theo thời gian.

Tác giả nghiên cứu Leslie Vosshall, một nhà sinh học thần kinh tại Đại học Rockefeller ở New York, cho biết: Nếu bạn có hàm lượng chất này cao trên da, bạn sẽ là người trong "chuyến dã ngoại bị cắn".

Có rất nhiều câu chuyện dân gian về việc ai bị cắn nhiều hơn nhưng nhiều tuyên bố không được chứng minh bằng bằng chứng chắc chắn.

Vì sao cùng ở một chỗ nhưng có người lại trở thành 'nam châm hút muỗi', có người lại không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Một tác giả nghiên cứu nữa là Maria Elena De Obaldia giải thích: Để đưa từ tính của muỗi vào thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã thiết kế một thí nghiệm phân chia mùi hương của mọi người với nhau.

Họ yêu cầu 64 tình nguyện viên từ trường đại học và gần đó đeo miếng nylon quanh cẳng tay để làm sạch mùi da của họ. Sau đó hàng chục con muỗi được thả ra.

De Obaldia nói: "Về cơ bản, muỗi sẽ tìm đến những đối tượng hấp dẫn chúng nhất. Kết quả trở nên rất rõ ràng ngay lập tức."

Các nhà nghiên cứu cũng đã thực hiện thí nghiệm với những con muỗi có gen bị chỉnh sửa để làm hỏng khứu giác của chúng. Những con muỗi vẫn đổ xô đến cùng một người mang yêu tố nam châm hút muỗi.

Thí nghiệm sử dụng muỗi Aedes aegypti lây lan các bệnh như sốt vàng da và sốt xuất huyết. Chuyên gia Vosshall cho biết cô mong đợi kết quả tương tự từ các loại khác, nhưng sẽ cần thêm nghiên cứu để xác nhận.

Matt DeGennaro, một nhà di truyền học thần kinh tại Đại học Quốc tế Florida, người không tham gia nghiên cứu, cho biết bằng cách thử nghiệm những người giống nhau trong nhiều năm, nghiên cứu cho thấy những khác biệt lớn này vẫn tồn tại.

 

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một yếu tố chung: Những người dễ là đối tượng của muỗi có hàm lượng axit nhất định trên da cao. “Các phân tử nhờn” này là một phần của lớp dưỡng ẩm tự nhiên của da và mọi người sản xuất chúng với số lượng khác nhau. Các vi khuẩn lành mạnh sống trên da ăn các axit này và tạo ra một phần mùi của da.

Bạn không thể loại bỏ những axit này mà không làm tổn hại đến sức khỏe làn da của bạn. 

Vì sao cùng ở một chỗ nhưng có người lại trở thành 'nam châm hút muỗi', có người lại không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nghiên cứu có thể giúp tìm ra các phương pháp mới để xua đuổi muỗi, Jeff Riffell, nhà sinh học thần kinh tại Đại học Washington, người không tham gia nghiên cứu, cho biết. Có thể có nhiều cách để tìm kiếm vi khuẩn trên da và có thể thay đổi mùi thu hút muỗi của bạn.

Nhưng việc tìm ra các cách để chống lại muỗi không phải là điều dễ dàng, vì các sinh vật đã phát triển để trở thành "cỗ máy thu hút muỗi".

Chuyên gia Vosshall nhận định: Muỗi thực sự đáng sự. Chúng có nhiều kế hoạch dự phòng để có thể tìm thấy chúng ta và cắn chúng ta.

Theo India Express

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