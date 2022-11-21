Triệu chứng đột quỵ: Té ngã không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm sớm!

Bị đột quỵ có thể rất đáng sợ. Điều quan trọng là phải biết các dấu hiệu của đột quỵ để có thể tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Các chuyên gia y tế lưu ý rằng một số triệu chứng như hoa mắt và chóng mặt, có thể dẫn đến té ngã không rõ nguyên nhân, có thể xảy ra trong vài ngày đến vài tuần trước khi xảy ra cơn đột quỵ. Những điều này không nên bị loại bỏ và bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ để được chẩn đoán.

Các triệu chứng ban đầu của đột quỵ có thể nhẹ và không đặc hiệu, điều này có thể dẫn đến chẩn đoán sai và gây hậu quả lâu dài.

​Chóng mặt và hoa mátw có thể là dấu hiệu

Hệ thống động mạch đốt sống nền tưới máu (cung cấp chất lỏng) cho tủy, tiểu não, cầu não, não giữa, đồi thị và vỏ chẩm. Khi lưu lượng máu trong hệ thống vật liệu đốt sống nền bị gián đoạn, nó có thể dẫn đến đột quỵ tuần hoàn sau (PCS), chiếm 25% tổng số đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Những loại đột quỵ này hiếm gặp hơn và có thể dẫn đến các triệu chứng không đột quỵ riêng biệt như hoa mắt và chóng mặt. Thiếu chẩn đoán chính xác do những dấu hiệu khó hiểu này có thể làm tăng nguy cơ tử vong.

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Hiệp hội Đột quỵ lưu ý rằng đôi khi những triệu chứng này có thể xuất hiện "vài tuần hoặc vài tháng" trước hoặc sau khi xảy ra đột quỵ. Khi chúng xảy ra trước đó, chúng là dấu hiệu của cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA). Sự gián đoạn tạm thời trong việc cung cấp máu cho một phần của não có thể dẫn đến cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA), dẫn đến thiếu oxy tạm thời.

Tìm hiểu về hội chứng tiền đình

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Khi bị ngã, thường là do một người bị hoa mắt, chóng mặt và mất thăng bằng nghiêm trọng.

Vào năm 2018, một báo cáo được công bố trên tạp chí Stroke đã xác định chóng mặt và hoa mắt là dấu hiệu của hội chứng tiền đình (EVS). EVS thường có các đợt rối loạn chức năng hệ thống ngắn hạn ở dạng buồn nôn và ngã đột ngột. Những triệu chứng này là hoa mắt, chóng mặt hoặc lảo đảo có thể kéo dài vài giây đến vài giờ hoặc đôi khi vài ngày.

Những dấu hiệu đột quỵ khác cần lưu ý

Ngoài chóng mặt và hoa mắt, các dấu hiệu quan trọng khác của đột quỵ bao gồm:

- Yếu ở cánh tay

- Yếu hoặc liệt một bên cơ thể, bao gồm cả chân và bàn chân

- Nói sai thứ tự hoặc quên từ

- Nhức đầu đột ngột và dữ dội

- Mất thị lực

-Mất trí nhớ

Khi những triệu chứng này xảy ra trong cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua TIA, chúng có thể hết trong vòng vài phút hoặc vài giờ mà không cần điều trị. Tuy nhiên, TIA cũng là một dấu hiệu cho thấy một cơn đột quỵ toàn diện có thể xảy ra trong tương lai gần.

Điều trị nhanh chóng là rất quan trọng

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Đột quỵ là một tình trạng y tế nghiêm trọng cần được chăm sóc khẩn cấp. Nếu bạn nhận thấy một bên mặt của ai đó đang rũ xuống, nếu nụ cười của họ không đều, đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Tương tự, yếu hoặc tê cánh tay cũng như nói lắp có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Gọi cấp cứu ngay nếu bạn nhận thấy ai đó có dấu hiệu đột quỵ. Mỗi phút đều có giá trị để bảo vệ não không bị tổn thương thêm.

Theo Times of Inida