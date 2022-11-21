Trong khi tập thể dục và lối sống lành mạnh là chìa khóa để có sức khỏe tốt, thì thực phẩm cũng đóng một vai trò quan trọng giúp bạn kiểm soát cholesterol cao.

Có hai loại cholesterol - LDL và HDL.Thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý cholesterol trong cơ thể. Ảnh minh họa: Internet Chúng ta đều biết thực phẩm chế biến và siêu chế biến dẫn đến một số bệnh liên quan đến lối sống, bao gồm cả việc làm rối loạn mức cholesterol trong cơ thể. Mặc dù chúng ta nghe nói rằng hàm lượng cholesterol tăng lên có hại cho sức khỏe, nhưng cũng có cholesterol tốt. Có hai loại cholesterol là LDL (hoặc cholesterol xấu) và HDL (hoặc cholesterol tốt).

Quá nhiều cholesterol xấu trong cơ thể sẽ tạo ra một lớp mảng bám trên thành động mạch, dẫn đến các vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch. Do đó, các chuyên gia y tế đề xuất, khắc phục nó bằng cách tăng lượng cholesterol tốt. Và làm thế nào để bạn làm điều đó? Mặc dù tập thể dục và lối sống lành mạnh là chìa khóa giảm cholesterol xấu, nhưng thực phẩm cũng đóng một vai trò quan trọng trong đó. Một chế độ ăn uống tốt kết hợp với tập thể dục có thể khắc phục hầu hết các vấn đề liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Dưới đây là 5 lựa chọn thực phẩm lành mạnh để tăng hàm lượng cholesterol tốt cho cơ thể.

Hạt chia Ảnh minh họa: Internet Hạt chia được coi là một siêu thực phẩm và cung cấp cho bạn nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu. Chúng được coi là nguồn cung cấp axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật, chất xơ và nhiều chất khác có thể giúp giảm mức LDL trong cơ thể. Lúa mạch Một thành phần thực phẩm lành mạnh khác, lúa mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt có đủ lượng beta-glucan, chất xơ hòa tan có thể giúp cân bằng tỷ lệ HDL và LDL. Quả óc chó Ảnh minh họa: Internet Quả óc chó là một nguồn axit béo omega-3 dồi dào được biết đến để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Quả óc chó làm giảm tổng lượng cholesterol trong máu và tăng HDL (cholesterol tốt). Dầu dừa Dầu dừa đã được chứng minh là làm tăng mức cholesterol loại tốt và giảm loại xấu. Và trên thực tế, chất béo trung tính chuỗi trung bình chỉ chiếm một lượng nhỏ axit béo trong dầu dừa. Đậu nành Ảnh minh họa: Internet Được coi là một loại thực phẩm chay tương đương với thịt, đậu nành bùng nổ với chất béo không bão hòa, chất xơ và protein từ thực vật. Ngoài ra, isoflavone trong đậu nành làm tăng mức HDL và phytoestrogen làm giảm mức LDL và chất béo trung tính, do đó cải thiện cấu hình lipid của bạn. Bạn nên đưa những món ăn này vào chế độ ăn hàng ngày để có sức khỏe tốt. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, điều độ là chìa khóa hữu ích cho tất cho mục tiêu sức khỏe nhé. Theo NDTV

3 dấu hiệu bất thường của nhồi máu não, đề phòng 5 việc trước khi ngủ Nhồi máu não không chỉ gây tổn hại lớn cho cơ thể mà còn có thể gây tàn phế, thậm chí tử vong. Trên thực tế, có những “dấu vết lần theo” trước khi xảy ra nhồi máu não nhưng nhiều người lại bỏ qua.

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