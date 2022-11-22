Ngừng ngay những thói quen hại dạ dày, làm tăng trào ngược axit này nếu bạn không muốn bụng đau quằn quại

Mặc dù quần áo bó sát có thể khiến bạn trông rất hấp dẫn, nhưng mặc chúng quá thường xuyên không phải là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Ngoài việc gây ra các vấn đề về lưu thông máu, quần áo không vừa vặn có thể làm trầm trọng thêm chứng trào ngược axit.

Bởi vì quần jean bó sát và thắt lưng sẽ ép vào bụng của bạn, chúng có thể làm cho các triệu chứng khó chịu của chứng ợ nóng trở nên tồi tệ hơn.

2. Bạn đang ngủ không có gối trên giường

Mặc dù ngủ không gối có thể tốt cho cổ và cột sống của bạn, nhưng chắc chắn nó sẽ không giúp ích gì nếu bạn đang bị trào ngược axit. Các chuyên gia y tế khuyên bạn nên nâng cao đầu giường lên 8 inch (khoảng 20.4 cm), điều này có thể khuyến khích dòng axit dạ dày đi xuống lành mạnh trong khi bạn đang ngủ. Bạn có thể sử dụng thêm gối hoặc đơn giản là đặt các khối bên dưới khung giường để đảm bảo đầu của bạn được nâng lên.

3. Bạn nằm sau khi ăn

Nếu bạn cảm thấy muốn đi ngủ sau khi ăn no, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu bạn bị ợ nóng, thói quen này có thể đáng bỏ. Khi bạn nằm xuống, tất cả thức ăn bạn vừa ăn sẽ đẩy vào van giữa thực quản và dạ dày. Tốt hơn là nên ngồi thẳng sau bữa ăn và chờ ít nhất 2 đến 3 giờ trước khi đi ngủ.

4. Bạn đang uống cà phê rất nhiều

Mặc dù cà phê có một số lợi ích cho sức khỏe và nhiều người không thể tưởng tượng được một ngày không có tách cà phê nóng, nhưng bạn có thể muốn hạn chế lượng caffein nạp vào nếu từng bị trào ngược axit.

Cà phê có thể làm cho các triệu chứng ợ nóng trở nên tồi tệ hơn và nếu bạn nhận thấy mình cảm thấy khó chịu sau khi uống cà phê, thì việc cắt giảm dần cà phê có thể là lựa chọn đúng đắn.

5. Bạn đang tập luyện quá sức

Không còn nghi ngờ gì nữa, vận động là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để giữ gìn sức khỏe. Nhưng loại hoạt động thể chất bạn chọn có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn hoặc tệ hơn.

Nếu bạn đang bị trào ngược axit, các bài tập tác động mạnh, chẳng hạn như đạp xe, thể dục dụng cụ hoặc nâng tạ, có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng khó chịu của chứng ợ nóng và đầy hơi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải hủy tư cách thành viên phòng tập thể dục của mình, chỉ cần chọn các bài tập vừa phải và ít tác động, chẳng hạn như yoga hoặc đạp xe tại chỗ.

Theo Brightside