Không cần cà phê, đây là 5 cách tăng năng lượng tuyệt vời cho bạn đón ngày mới phơi phới

Có nhiều cách lành mạnh để giữ cho bản thân được kích thích khi bạn cảm thấy mệt mỏi và uể oải, ngay cả việc thực hiện những thay đổi nhỏ nhất trong thói quen hàng ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong cuộc đời bạn.

Đối với một số người, ngủ trưa rất hữu ích để cải thiện sự tỉnh táo và hiệu suất. Chợp mắt ngắn 20-30 phút vào buổi chiều có thể giúp bạn nạp lại năng lượng, và nếu bạn thực sự muốn tính chính xác và đặt hẹn giờ phù hợp, thì một giấc ngủ ngắn 26 phút là lý tưởng để đạt được những lợi ích tốt nhất.

Dù hấp dẫn đến mức nào, đừng quá lạm dụng việc chợp mắt vì nó có thể làm giảm thời lượng ngủ của bạn vào ban đêm, dẫn đến ít năng lượng hơn trong suốt cả ngày.

2. Thử ngủ 4 tiếng mỗi đêm

Nếu bạn thiếu năng lượng do thiếu ngủ, hãy thử ngủ ít hơn. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng mẹo này sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon. Để tận dụng tối đa quá trình này, hãy tránh chợp mắt trong ngày. Hãy bắt đầu với giấc ngủ chỉ 4 tiếng và thêm 15–30 phút mỗi đêm.

3. Đặt giới hạn cho caffein

Mặc dù caffein được biết là cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn, nhưng điều quan trọng là phải hạn chế lượng tiêu thụ trong ngày vì nó có thể khiến bạn cảm thấy ít năng lượng hơn sau khi hết tác dụng. Bạn có thể cảm thấy mình phụ thuộc vào nó để duy trì hoạt động, và phụ thuộc vào thứ gì đó không bao giờ là một ý kiến ​​hay.

Ngoài ra, nó có thể làm tăng căng thẳng của bạn và khiến bạn cảm thấy lo lắng. Lượng caffein tối ưu bạn nên có lên tới 400 miligam.

4. Sử dụng liệu pháp hương thơm

Có một phương pháp điều trị tuyệt vời được gọi là liệu pháp mùi hương “sử dụng chất chiết xuất từ ​​thực vật tự nhiên để tăng cường sức khỏe và tinh thần”. Nó sử dụng mùi hương của các loại dầu để cải thiện 3 người bạn tốt nhất quan trọng của bạn: cơ thể, tâm trí và tinh thần.

Tâm trí của chúng ta hít mùi theo những cách ấn tượng. Hít thở tinh dầu chanh có thể giúp chúng ta chống lại sự kiệt sức và trầm cảm, trong khi tinh dầu bạc hà giúp cải thiện sự tập trung và tỉnh táo.

Cách sử dụng:

Trộn 2 giọt tinh dầu chanh vào dầu gội hoặc dầu xả trước khi tắm

Trộn 2 giọt tinh dầu bạc hà trong một bình xịt chứa đầy nước, sau đó xịt lên giày hoặc túi tập thể dục của bạn trước khi tập thể dục.

Tinh dầu thứ ba được gọi là khuynh diệp, và bạn có thể sử dụng nó trong bất kỳ loại nào bạn thấy hữu ích nhất cho mình.

5. Tập thể dục, tốt nhất là ở ngoài trời

Tập thể dục bên ngoài thay vì bên trong giúp cải thiện năng lượng, giảm mức độ căng thẳng và tăng cường sự tỉnh táo. Nó cũng có tác động tốt nói chung đến cảm xúc của bạn, chẳng hạn như sự nhiệt tình và giảm bớt sự tức giận. Ngoài những lợi ích này, bạn cũng có thể nhận được một số Vitamin D từ ánh nắng mặt trời trong những tháng mùa hè, giúp tăng cường endorphin cải thiện tâm trạng.

Mặc dù có nhiều lợi ích khi tập thể dục bên ngoài, nhưng có một số biện pháp phòng ngừa như mức độ ô nhiễm không khí trong khu vực của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn biết sự thật vì điều này có thể gây ra những bệnh như hen suyễn và dị ứng. Đừng cho rằng chạy trên máy chạy bộ là xấu, nó thực sự giúp bạn kiểm soát và thúc đẩy bạn, do đó khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tốt hơn.

Theo Brightside