Không cần cà phê, đây là 5 cách tăng năng lượng tuyệt vời cho bạn đón ngày mới phơi phới

Sức khỏe 22/11/2022 07:36

Uống nhiều cà phê, guarana hoặc mua thực phẩm bổ sung để tăng thêm năng lượng không phải lúc nào cũng hiệu quả khi bạn muốn tỉnh táo hơn trong suốt cả ngày. Tốt nhất là duy trì năng lượng theo cách tự nhiên nhất mà bạn có thể.

Có nhiều cách lành mạnh để giữ cho bản thân được kích thích khi bạn cảm thấy mệt mỏi và uể oải, ngay cả việc thực hiện những thay đổi nhỏ nhất trong thói quen hàng ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong cuộc đời bạn.

1. Ngủ trưa

 

Đối với một số người, ngủ trưa rất hữu ích để cải thiện sự tỉnh táo và hiệu suất. Chợp mắt ngắn 20-30 phút vào buổi chiều có thể giúp bạn nạp lại năng lượng, và nếu bạn thực sự muốn tính chính xác và đặt hẹn giờ phù hợp, thì một giấc ngủ ngắn 26 phút là lý tưởng để đạt được những lợi ích tốt nhất.

Không cần cà phê, đây là 5 cách tăng năng lượng tuyệt vời cho bạn đón ngày mới phơi phới - Ảnh 1

Dù hấp dẫn đến mức nào, đừng quá lạm dụng việc chợp mắt vì nó có thể làm giảm thời lượng ngủ của bạn vào ban đêm, dẫn đến ít năng lượng hơn trong suốt cả ngày.

2. Thử ngủ 4 tiếng mỗi đêm

Không cần cà phê, đây là 5 cách tăng năng lượng tuyệt vời cho bạn đón ngày mới phơi phới - Ảnh 2

 

Nếu bạn thiếu năng lượng do thiếu ngủ, hãy thử ngủ ít hơn. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng mẹo này sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon. Để tận dụng tối đa quá trình này, hãy tránh chợp mắt trong ngày. Hãy bắt đầu với giấc ngủ chỉ 4 tiếng và thêm 15–30 phút mỗi đêm.

3. Đặt giới hạn cho caffein

Không cần cà phê, đây là 5 cách tăng năng lượng tuyệt vời cho bạn đón ngày mới phơi phới - Ảnh 3

 

Mặc dù caffein được biết là cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn, nhưng điều quan trọng là phải hạn chế lượng tiêu thụ trong ngày vì nó có thể khiến bạn cảm thấy ít năng lượng hơn sau khi hết tác dụng. Bạn có thể cảm thấy mình phụ thuộc vào nó để duy trì hoạt động, và phụ thuộc vào thứ gì đó không bao giờ là một ý kiến ​​hay.

Ngoài ra, nó có thể làm tăng căng thẳng của bạn và khiến bạn cảm thấy lo lắng. Lượng caffein tối ưu bạn nên có lên tới 400 miligam.

4. Sử dụng liệu pháp hương thơm

 

Có một phương pháp điều trị tuyệt vời được gọi là liệu pháp mùi hương “sử dụng chất chiết xuất từ ​​thực vật tự nhiên để tăng cường sức khỏe và tinh thần”. Nó sử dụng mùi hương của các loại dầu để cải thiện 3 người bạn tốt nhất quan trọng của bạn: cơ thể, tâm trí và tinh thần.

Tâm trí của chúng ta hít mùi theo những cách ấn tượng. Hít thở tinh dầu chanh có thể giúp chúng ta chống lại sự kiệt sức và trầm cảm, trong khi tinh dầu bạc hà giúp cải thiện sự tập trung và tỉnh táo.

Không cần cà phê, đây là 5 cách tăng năng lượng tuyệt vời cho bạn đón ngày mới phơi phới - Ảnh 4

Cách sử dụng:

  • Trộn 2 giọt tinh dầu chanh vào dầu gội hoặc dầu xả trước khi tắm
  • Trộn 2 giọt tinh dầu bạc hà trong một bình xịt chứa đầy nước, sau đó xịt lên giày hoặc túi tập thể dục của bạn trước khi tập thể dục.
  • Tinh dầu thứ ba được gọi là khuynh diệp, và bạn có thể sử dụng nó trong bất kỳ loại nào bạn thấy hữu ích nhất cho mình.

 

5. Tập thể dục, tốt nhất là ở ngoài trời

 

Tập thể dục bên ngoài thay vì bên trong giúp cải thiện năng lượng, giảm mức độ căng thẳng và tăng cường sự tỉnh táo. Nó cũng có tác động tốt nói chung đến cảm xúc của bạn, chẳng hạn như sự nhiệt tình và giảm bớt sự tức giận. Ngoài những lợi ích này, bạn cũng có thể nhận được một số Vitamin D từ ánh nắng mặt trời trong những tháng mùa hè, giúp tăng cường endorphin cải thiện tâm trạng.

Không cần cà phê, đây là 5 cách tăng năng lượng tuyệt vời cho bạn đón ngày mới phơi phới - Ảnh 5

Mặc dù có nhiều lợi ích khi tập thể dục bên ngoài, nhưng có một số biện pháp phòng ngừa như mức độ ô nhiễm không khí trong khu vực của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn biết sự thật vì điều này có thể gây ra những bệnh như hen suyễn và dị ứng. Đừng cho rằng chạy trên máy chạy bộ là xấu, nó thực sự giúp bạn kiểm soát và thúc đẩy bạn, do đó khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tốt hơn.

Theo Brightside

5 loại thực phẩm là "cao thủ" điều tiết cholesterol, lợi tim bổ máu, không ăn là tiếc hùi hụi

5 loại thực phẩm là "cao thủ" điều tiết cholesterol, lợi tim bổ máu, không ăn là tiếc hùi hụi

Trong khi tập thể dục và lối sống lành mạnh là chìa khóa để có sức khỏe tốt, thì thực phẩm cũng đóng một vai trò quan trọng giúp bạn kiểm soát cholesterol cao.

Xem thêm
Từ khóa:   cách tăng năng lượng thực phẩm tăng năng lượng giúp cơ thể tăng năng lượng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 8 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm