Mặc áo ngực màu đen có thể gây ung thư vú? 5 lầm tưởng kỳ lạ về ung thư vú bạn nên ngừng tin sớm

Sức khỏe 21/11/2022 06:19

Ung thư vú đã ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ trên khắp thế giới. Không tự kiểm tra và chẩn đoán muộn là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư vú.

Mặc áo ngực màu đen có thể gây ung thư vú? 5 lầm tưởng kỳ lạ về ung thư vú bạn nên ngừng tin sớm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin sai lệch và huyền thoại xung quanh bệnh ung thư vú cũng khá phổ biến. Để truyền bá nhận thức về bệnh ung thư vú, Tiến sĩ Rucha Kaushik, Bác sĩ phẫu thuật Ung thư Vú Tư vấn, Bệnh viện PD Hinduja & MRC, Ấn Độ đã chiase nhiều thông tin để phá vỡ một số huyền thoại xung quanh tình trạng này.

Lầm tưởng 1: Sinh thiết khối u ở vú làm lây lan tế bào khối u

Mặc áo ngực màu đen có thể gây ung thư vú? 5 lầm tưởng kỳ lạ về ung thư vú bạn nên ngừng tin sớm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một huyền thoại hoàn toàn được truyền đạt rất nhiều. Bất kỳ khối u vú nào nghi ngờ ung thư đều cần chẩn đoán mô để quyết định quá trình điều trị. Chẩn đoán mô được thực hiện bằng cách cắt thật hoặc sinh thiết kim lõi dưới gây tê tại chỗ. Nó thường được thực hiện như một thủ tục. Các báo cáo cuối cùng sẽ sẵn sàng sau 3/5 ngày và quy trình điều trị cần thiết tiếp theo sẽ được bắt đầu ngay khi có báo cáo.

Lầm tưởng 2: Một khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú sẽ là bản án tử hình

Hoàn toàn là một chuyện hoang đường vì ung thư vú hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được chẩn đoán và điều trị sớm. Với những tiến bộ nghiên cứu mới hơn và các loại thuốc mới hơn, nhiều lựa chọn có sẵn để điều trị các trường hợp nặng cũng như cải thiện khả năng sống sót.

Lầm tưởng 3: Chụp nhũ ảnh bình thường nghĩa là không có ung thư

Mặc áo ngực màu đen có thể gây ung thư vú? 5 lầm tưởng kỳ lạ về ung thư vú bạn nên ngừng tin sớm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chụp nhũ ảnh không nên được thực hiện mà không có sự tư vấn của bác sĩ. Chỉ định chụp quang tuyến vú phụ thuộc vào độ tuổi, biểu hiện lâm sàng của bạn và chỉ số nghi ngờ lâm sàng của chuyên gia về vú. Chụp quang tuyến vú âm tính hoặc bình thường không loại trừ ung thư. Kiểm tra lâm sàng bởi một chuyên gia vú mới thục sự có ích.

Lầm tưởng 4: Ung thư sẽ không quay trở lại sau khi cắt bỏ hoàn toàn vú

Nhiều phụ nữ bị ung thư ở giai đoạn đầu có thể trải qua phẫu thuật bảo tồn vú một cách an toàn. Bảo tồn vú bằng xạ trị cũng an toàn và hiệu quả như phẫu thuật cắt bỏ vú nếu được thực hiện bởi một chuyên gia và ứng viên được lựa chọn phù hợp. Xạ trị là điều bắt buộc sau phẫu thuật bảo tồn vú.

 

Lầm tưởng 5: Mặc áo ngực màu đen hoặc áo ngực có gọng hoặc sử dụng chất khử mùi làm tăng nguy cơ ung thư vú

Mặc áo ngực màu đen có thể gây ung thư vú? 5 lầm tưởng kỳ lạ về ung thư vú bạn nên ngừng tin sớm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đó là một huyền thoại được nhiều người lan truyền. Không có dữ liệu hoặc bằng chứng đã được chứng minh nào cho thấy bất kỳ loại hoặc màu sắc cụ thể nào của áo ngực đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Mô vú là một mô đàn hồi do đó nên mặc áo ngực hỗ trợ chặt chẽ.

Theo Times of India

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