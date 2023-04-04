3 cách đơn giản bảo vệ đôi mắt khi bạn phải thường xuyên sử dụng laptop, điện thoại

Sức khỏe 04/04/2023 17:37

Cách hạn chế ánh sáng xanh từ điện thoại, máy vi tính, iPad, Laptop, đèn LED… là điều mà những người sống trong thời đại này cần đặc biệt quan tâm. Đây là cách giúp đôi mắt giảm đau nhức, mỏi mắt khi sử dụng. Đồng thời hạn chế được tình trạng suy giảm thị lực do tác hại của ánh sáng xanh gây ra

Ánh sáng xanh nhân tạo phát ra liên tục từ màn hình thiết bị điện tử. Nguồn ánh sáng xanh mà chúng ta chủ động tiếp xúc, sử dụng hằng ngày. Máy vi tính, tivi, smartphone, Tablet, đèn LED là nơi phát ra nguồn ánh sáng xanh nhân tạo nhiều nhất. Tuy chúng chỉ phát ra một lượng nhỏ so với ánh sáng mặt trời nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe đôi mắt. Bởi vì thời gian sử dụng các thiết bị này và khoảng cách giữa màn hình đến đôi mắt là điều không phải ai cũng “control” đúng cách. Sau đây là một vài cách giúp bạn hạn chế được loại ánh sáng này. 

 

1. Tùy chọn ánh sáng xanh trong điện thoại di động hoặc laptop của bạn

 

3 cách đơn giản bảo vệ đôi mắt khi bạn phải thường xuyên sử dụng laptop, điện thoại - Ảnh 1

 

Có nhiều thiết bị bao gồm cả điện thoại, laptop,... có các tùy chọn tích hợp để kích hoạt các tính năng chống ánh sáng xanh. Các tùy chọn này, thường điều chỉnh màu sắc trên màn hình thành màu ấm hơn để lọc ánh sáng xanh, thường được gọi là "Night Shift" hoặc "Night Mode".

 

Nếu bạn là người dùng iOS, vào cài đặt, sau đó chọn Màn hình & Độ sáng và tìm Night Shift. Chuyển từ tắt sang bật để kích hoạt tính năng này. 

 

Nếu bạn là người dùng Android, bạn có thể bật tính năng ánh sáng xanh tích hợp bằng cách vào Cài đặt và nhấn vào Hiển thị. Ở đó, bạn sẽ thấy một cài đặt có tên là "Night Light" hoặc "Blue Light" và điều chỉnh nó theo ý bạn muốn.

 

2. Đeo kính chống ánh sáng xanh bảo vệ mắt

3 cách đơn giản bảo vệ đôi mắt khi bạn phải thường xuyên sử dụng laptop, điện thoại - Ảnh 2

Kính chống ánh sáng xanh hay còn gọi là kính ánh sáng xanh hay kính lọc ánh sáng xanh. Trên bề mặt tròng kính có lớp váng phủ, ngăn không cho nguồn ánh sáng xanh xâm nhập hại mắt. Ở một số thương hiệu tròng kính chống ánh sáng xanh cao cấp như tròng kính chống ánh sáng xanh Hoya, tròng kính chống ánh sáng xanh Pháp, bên cạnh tính năng lọc ánh sáng xanh tím có hại, tròng kính còn cho phép ánh sáng xanh ngọc có lợi đi qua.

Hiện nay, đa số tròng kính chống ánh sáng xanh, ngoài tính năng trên, lớp phủ còn có khả năng chống chói, chống tia UV, chống bám hơi nước, hạn chế bám bụi, hạn chế bám vân tay và đặc biệt hạn chế trầy xước.

 

3. Cài phần mềm hoặc ứng dụng giảm ánh sáng xanh 

 

Nếu việc điều chỉnh cài đặt trên thiết bị vẫn chưa đủ hoặc thiết bị của bạn không cung cấp các tùy chọn đó, bạn cũng có thể tải phần mềm dành riêng cho việc giảm ánh sáng xanh.

 

Ví dụ: Twilight, một ứng dụng có sẵn trong cửa hàng Google Play, cho phép điều chỉnh màn hình thiết bị của bạn theo thời gian trong ngày. Ngoài ra bạn có thể sử dụng phần mềm F.lux dành cho Apple để giảm độ sáng của laptop hoặc điện thoại của họ xuống dưới mức tối thiểu. Ứng dụng sẽ tự động điều chỉnh độ sáng của điện thoại theo thời gian trong ngày và vị trí.

 

Hiệp hội Nhãn khoa Hoa Kỳ và các cơ quan y tế khác đang nghiên cứu những cách khác để hạn chế ánh sáng xanh có thể gây hại cho sức khỏe. Nhưng hiện nay, các cách như điều chỉnh cài đặt, sử dụng kính mắt hoặc cài áp bổ sung là các biện pháp phòng ngừa dễ dàng nhất.

 

Theo Huffpost 

 

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