Vụ bé gái nhập viện sau khi dùng thuốc nhỏ mũi: Bác sĩ cảnh báo tác dụng phụ nguy hiểm

Sau nhỏ mũi, bé buồn nôn và than mệt nên người nhà đưa bé đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.Tại đây, bé được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, theo dõi nhịp tim liên tục và nằm lưu lại theo dõi tại khoa cấp cứu 1 ngày. Sau đó nhịp tim bé phục hồi, bé tươi tỉnh hơn, chi ấm, mạch quay rõ, nhịp tim đều 90 – 100 lần/ phút.

Trước đó, theo Báo Pháp luật, bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ (TP HCM) đã tiếp nhận bé gái H.P.M (6 tuổi) nhập viện vì mệt, rối loạn nhịp tim. Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, bé bệnh 2 ngày, sốt nhẹ, ho ít, chảy mũi. Người nhà đưa bé đến cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được nội soi tai mũi họng và được chẩn đoán viêm mũi họng cấp, được kê toa uống 2 ngày kèm thuốc nhỏ mũi Polymax.

Theo VTV trước đó, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi B.G.N. (11 tháng tuổi, trú tại Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) trong tình trạng lơ mơ, da tái, chân tay lạnh, vã mồ hôi, hạ thân nhiệt, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp thở.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó khoa Cấp cứu bệnh viện, Polymax, Rhinex là những thuốc nhỏ mũi dành cho người trưởng thành có chứa thành phần chính là Naphazolin. Triệu chứng chính của ngộ độc Naphazolin là hạ nhiệt, tim đập chậm, ra mồ hôi, buồn ngủ, co giật hôn mê, đặc biệt ở trẻ em. Một số trường hợp ngộ độc nặng có thể đe dọa tính mạng của bé, đặc biệt ở các bé dưới 3 tuổi.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán xác định: Bệnh nhi bị ngộ độc Naphazolin có trong loại thuốc mà gia đình đã nhỏ mũi.

Cũng theo Zing News, chảy mũi, nghẹt mũi hay khịt mũi là những triệu chứng viêm đường hô hấp hay gặp ở trẻ nhỏ, gây khó chịu như khò khè, khó bú, quấy khóc ở trẻ.

Trong tình huống này, các bác sĩ Nhi khoa khuyến khích phụ huynh sử dụng nước muối biển (hay còn gọi là nước muối sinh lý) để vệ sinh mũi cho bé.

Nước muối sinh lý có tác dụng làm ẩm niêm mạc mũi trong trường hợp không khí khô và ô nhiễm, long đờm, loãng đờm khi bị viêm mũi. Bên cạnh đó, việc sử dụng nước muối sinh lý để làm thuốc nhỏ mũi cho bé rất an toàn và không có tác dụng phụ.

Ngoài ra, phụ huynh không được tự ý dùng thuốc nhỏ mũi có chứa các thành phần xylometazolin, oxymetazolin, naphazolin hay kết hợp oxymetazolin với dexamethason (một corticoid) bởi đây là các loại thuốc co mạch tại chỗ.

Ngoài ra, nước muối sinh lý là dung dịch an toàn nhất để nhỏ mũi, tai, mắt cho trẻ. Ảnh: Internet

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, Polymax, Rhinex là thuốc nhỏ mũi dành cho người trưởng thành có chứa thành phần chính là Naphazolin.

Bệnh viện đã từng tiếp nhận điều trị một số trường hợp ngộ độc thuốc nhỏ mũi Naphazolin do sự chủ quan của các bậc phụ huynh, khi tự ý dùng thuốc cho trẻ mà không theo chỉ dẫn của bác sĩ. Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo:

Tuyệt đối không dùng thuốc nhỏ mũi Naphazolin cho trẻ dưới 6 tuổi.

Để thuốc tránh xa tầm tay của trẻ bởi nếu trẻ uống nhầm thuốc thì sẽ bị ngộ độc gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.

Không nên dùng thuốc liên tục và nhiều lần/ngày để tránh tình trạng xung huyết trở nặng. Khi dùng thuốc nhỏ mũi Naphazolin trong vòng 3 ngày mà tình trạng bệnh của trẻ không cải thiện thì cần ngừng sử dụng thuốc và sớm đưa trẻ đi khám bác sĩ.

Đặc biệt, để tránh những tai biến đáng tiếc có thể xảy ra, khi trẻ bị bệnh, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở khám, chữa bệnh uy tín để được bác sĩ khám và tư vấn điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc dùng cho trẻ và cần sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.