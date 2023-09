Cụ thể, thông tin từ Báo VnExpress cho hay, khoảng một năm trước, bệnh nhân từng bị tắc mật do giãn đường mật, đã phẫu thuật nối mật ruột. Gần đây, bà đau tức bụng, nôn nhiều sau ăn, sút cân.

Theo bác sĩ Hùng, ca phẫu thuật cho bệnh nhân sẽ khó khăn do phải cắt nhiều bộ phận, như đầu tụy tá tràng, đường mật và một phần dạ dày. Người bệnh từng phẫu thuật nên can thiệp càng thêm phức tạp do dính, phải gỡ bỏ các miệng nối cũ.