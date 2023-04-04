Theo bác sĩ Hùng, ca phẫu thuật cho bệnh nhân sẽ khó khăn do phải cắt nhiều bộ phận, như đầu tụy tá tràng, đường mật và một phần dạ dày. Người bệnh từng phẫu thuật nên can thiệp càng thêm phức tạp do dính, phải gỡ bỏ các miệng nối cũ.

Cụ thể, thông tin từ Báo VnExpress cho hay, khoảng một năm trước, bệnh nhân từng bị tắc mật do giãn đường mật, đã phẫu thuật nối mật ruột. Gần đây, bà đau tức bụng, nôn nhiều sau ăn, sút cân.

Một ngày sau mổ, bệnh nhân tỉnh, và rút ống thở, các dấu hiệu sinh tồn, xét nghiệm ổn định.

Sau hội chẩn, bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt khối tá tụy, nạo vét toàn bộ hạch trong ổ bụng, cắt ghép các mạch máu, sau đó truyền hóa chất điều trị.

Theo Báo VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Việt Hùng, Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết phẫu thuật cắt khối tá tụy luôn là thách thức lớn nhất của phẫu thuật ung thư tiêu hoá, do giải phẫu rất phức tạp, nhiều mạch máu tập trung vùng này (các hạch của hệ tĩnh mạch cửa, động mạch gan, tĩnh mạch chủ bụng…) dễ bị ung thư xâm lấn.

Trường hợp bệnh nhân K. còn phải cắt rộng nhiều cơ quan như đầu tụy tá tràng, đường mật và một phần dạ dày, vét hạch rộng và làm nhiều miệng nối thông trong ổ bụng. Hơn nữa, bệnh nhân này từng mổ trước đó nên càng thêm phức tạp do dính và phải gỡ bỏ các miệng nối cũ.

Theo bác sĩ Hùng, ung thư tụy là một trong những bệnh lý ác tính của đường tiêu hóa, tiên lượng điều trị và tỷ lệ sống không tốt như các loại ung thư khác. Đây là bệnh khó chẩn đoán sớm do tụy nằm rất sâu trong ổ bụng, triệu chứng giai đoạn sớm thường rất mơ hồ.

Khi có các dấu hiệu đau bụng, vàng da, chán ăn, nôn ói, sụt cân người bệnh cần tới các cơ sở y tế để kiểm tra và phát hiện sớm. Phẫu thuật cắt khối tá tụy là lựa chọn tối ưu nhất để điều trị triệt căn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Kíp bác sĩ phẫu thuật cắt khối tá tụy cho người bệnh. Ảnh: VnExpress

Cũng theo Báo Sức khỏe và Đời sống, được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng", ung thư tuyến tụy rất khó phát hiện.Các chuyên gia sức khỏe cho biết các vấn đề về tiêu hóa không giải thích được có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tụy.

Tuyến tụy là một cơ quan nằm trong ổ bụng, phía sau dạ dày gần ruột non, túi mật và tá tràng. Nó có vai trò thiết yếu giúp chuyển hóa thức ăn chúng ta ăn thành nhiên liệu cho các tế bào của cơ thể. Thức ăn có thể không được tiêu hóa đúng cách nếu tuyến tụy không hoạt động do ung thư.

Vàng da là một triệu chứng dễ bị bỏ qua của bệnh ung thư tuyến tụy, xuất hiện khi bệnh tiến triển.

Bác sĩ Matthew Walsh nói. "Đây là một trong những triệu chứng và có thể xảy ra tương đối sớm bởi vì nếu ống mật bị chèn ép bằng một khối u nhỏ".

Nếu bạn thấy da mình bị vàng và nước tiểu chuyển sang màu sẫm, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Đau bụng trên là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư tuyến tụy. Tổ chức nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cho biết gần 7 trong số 10 người (70%) bị ung thư tuyến tụy đi khám bác sĩ vì họ bị đau bụng trên.

Hay "Quá thừa cân (béo phì) là một yếu tố nguy cơ gây ung thư tuyến tụy. Người béo phì (chỉ số khối cơ thể [BMI] từ 30 trở lên) có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn khoảng 20%" - Hiệp hội Ung thư Mỹ cảnh báo.