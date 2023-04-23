Chuyên gia chỉ ra loại hạt mỗi ngày nên ăn, không những không có hại mà còn tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 23/04/2023 07:21

Việc ăn các loại hạt không chỉ cung cấp nhiều dinh dưỡng tốt cho cơ thể mà còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch như bệnh cao huyết áp, bệnh mạch vành và đột quỵ.

Chen Xinmei, một bác sĩ y học gia đình, cho biết các loại hạt có chứa chất béo không bão hòa, nhiều loại khoáng chất, chất xơ và vitamin E.

Khi bổ sung các loại hạt, hãy cố gắng chọn “hương vị nguyên bản”, chẳng hạn như các loại hạt rang ở nhiệt độ thấp, không chiên và không đường; nếu muốn thêm hương vị, chẳng hạn như muối biển ít natri và có vị mặn, điều này không gây ngán khi ăn.

Chuyên gia chỉ ra loại hạt mỗi ngày nên ăn, không những không có hại mà còn tốt cho sức khoẻ - Ảnh 1
Ăn các loại hạt rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

 Bác sĩ Chen Xinmei cho biết, các loại hạt rất giàu chất béo tốt, mỗi ngày ăn một lượng thích hợp các loại hạt không những có thể thỏa mãn cơn thèm ăn mà còn bổ sung các chất dinh dưỡng còn thiếu.

Theo Cục quản lý Y tế của Đài Loan, axit béo không bão hòa trong các loại hạt có tác dụng giảm cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch; vitamin E là một chất chống oxy hóa quan trọng tan trong chất béo, có tác dụng bảo vệ tim mạch và giảm tổn thương từ gốc tự do; chất xơ có thể giúp kích thích chuyển động ruột. Một muỗng canh hoặc một thìa cà phê hạt mỗi bữa ăn đã đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

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Từ khóa:   sức khỏe tim mạch thực phẩm

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