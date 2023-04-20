Ngoài ra các nhà khoa học cũng kêu gọi nghiên cứu thêm về mối liên hệ giữa tiêu thụ nhiều đường và bệnh ung thư sau khi thấy mối liên hệ giữa hai điều này.

Các nhà nghiên cứu đến cho biết khi tiêu thụ các loại đồ uống có quá nhiều đường mỗi tuần sẽ làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý. Việc tiêu thụ đường cao “sẽ tạo ra mặt hại nhiều hơn là mặt lợi đối với sức khỏe ”.

Họ đã kiểm tra các bằng chứng từ nhiều đánh giá hiện có và trong tổng số dữ liệu được kiểm tra từ 73 phân tích tổng hợp liên quan đến 8.601 nghiên cứu.

Các học giả ở Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc “đánh giá chung” về tác động sức khỏe của việc tiêu thụ đường.

Đánh giá bằng chứng, được công bố trên tạp chí Y khoa Anh quốc (BMJ), cho thấy rằng việc hấp thụ đường cao có liên quan đến 45 kết quả sức khỏe khác nhau.

Các tác giả đã tìm thấy “mối liên hệ có hại đáng kể” giữa tiêu thụ đường với bệnh tiểu đường, bệnh gút, béo phì, huyết áp cao, đau tim, đột quỵ, hen suyễn, sâu răng, trầm cảm, tử vong sớm và một số bệnh ung thư bao gồm ung thư vú, tuyến tiền liệt và tuyến tụy.

Và khi các nhà nghiên cứu xem xét cụ thể đồ uống có đường, họ đã tìm thấy bằng chứng “vừa phải” cho thấy những người uống nhiều nhất có nhiều khả năng cân nặng sẽ cao hơn so với những người uống ít nhất.

Ngoài ra họ nói rằng "bằng chứng chất lượng thấp" liên quan đến việc uống thêm đồ uống nhiều đường mỗi tuần sẽ có nguy cơ mắc bệnh gút cao hơn 4%. Đồng thời mỗi lần uống thêm đồ ngọt mỗi ngày sẽ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành cao hơn 17% và nguy cơ tử vong tăng lần lượt là 17% và 4%.

Trong khi đó, theo đánh giá này, mỗi lần tăng tiêu thụ fructose 25g mỗi ngày đã tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy lên đến 22%.

Các nhà nghiên cứu khuyên nên uống nước lọc nhiều hơn thay vì đồ uống có đường. Ảnh: Shutterstock

Vì thế các tác giả do nhiều chuyên gia đến từ Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc liên kết với Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới và Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, đã đề xuất giảm mức tiêu thụ đường bổ sung xuống dưới 25g mỗi ngày, khoảng sáu muỗng cà phê và hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường dưới một khẩu phần mỗi tuần

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) nói rằng người trưởng thành không nên ăn quá 30g đường tự do mỗi ngày, tương đương với bảy viên đường.

Đồng thời NHS gợi ý rằng mọi người nên giảm lượng đường tiêu thụ qua đồ uống và khuyên mọi người nên uống nước hoặc đồ uống không đường dành cho người ăn kiêng.

“Nếu bạn thích đồ uống có ga, hãy thử pha loãng bí đao không thêm đường với nước có ga”, NHS cho biết.

Các tác giả nghiên cứu đã viết: “Việc tiêu thụ nhiều đường trong chế độ ăn uống thường có hại hơn là có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đối với bệnh tim mạch ”.

Đánh giá đã tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ có hại giữa việc uống đồ uống có đường và tăng cân trong đó đặc biệt là béo phì ở trẻ em.

Các nhà khoa học khuyên rằng: “Để thay đổi lượng tiêu thụ đường, đặc biệt là đối với trẻ em và thanh thiếu niên, rất cần có sự kết hợp giữa giáo dục sức khỏe cộng đồng rộng rãi và các chính sách trên toàn thế giới”.