Công thức 10 loại salad trái cây tươi tuyệt hảo cực đơn giản và chỉ tốn vài phút

Dinh dưỡng 13/05/2023 17:17

Những bữa ăn chỉ mất vài phút nhưng lại cực kỳ tốt cho sức khỏe của con người.

Nếu bạn thấy mình có nhiều trái cây và rau hơn mức cần thiết, hãy thử một trong những công thức salad này. Chúng không chỉ ngon và tốt cho sức khỏe mà còn có thể chế biến nhiều món trong vài phút.

Từ món salad sử dụng nhiều loại trái cây tươi cho đến công thức nấu ăn với các nguyên liệu ngon như phô mai xanh, quả hồ đào nướng và rau arugula, đây là một số món yêu thích của chúng tôi.

Salad Hy Lạp

Công thức 10 loại salad trái cây tươi tuyệt hảo cực đơn giản và chỉ tốn vài phút - Ảnh 1Nếu bạn còn dư một ít cà chua, một vài quả dưa chuột và một hộp rau diếp giòn, bạn có thể chế biến món salad Hy Lạp ngon lành trong vài giây.

Salad trái cây và phô mai Burrata

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Có gì ngon hơn món salad burrata? Món ăn này, bao gồm lê và quả hồ đào nướng, được rưới một lớp mật ong nóng tự làm tại nhà trông thật hấp dẫn.

Salad cà chua

Công thức 10 loại salad trái cây tươi tuyệt hảo cực đơn giản và chỉ tốn vài phút - Ảnh 3Được làm bằng cách sử dụng sự kết hợp  cà chua bi, phô mai xanh vụn và quả phỉ nướng, công thức salad cà chua ngon này là món ăn ngon ở cấp độ nhà hàng. Chi tiết yêu thích của chúng tôi là bánh mì nướng này được làm từ bánh mì men Sourdough và dầu ô liu nguyên chất.

Caesar Salad

Công thức 10 loại salad trái cây tươi tuyệt hảo cực đơn giản và chỉ tốn vài phút - Ảnh 4Salad Caesar là một món ăn vượt thời gian dường như luôn đạt được thành công. Thêm thịt gà nướng hoặc trứng xắt nhỏ vào đó để tăng cường protein.

Salad táo

Công thức 10 loại salad trái cây tươi tuyệt hảo cực đơn giản và chỉ tốn vài phút - Ảnh 5Đánh dấu công thức này cho mùa hái táo khi bạn đột nhiên thấy mình có quá nhiều trái cây dễ ăn. Công thức này yêu cầu một loại dầu giấm tự làm, nhưng bạn có thể mua ở cửa hàng nếu bạn thấy mình không có nhiều thời gian.

Salad kem Zucchini

Công thức 10 loại salad trái cây tươi tuyệt hảo cực đơn giản và chỉ tốn vài phút - Ảnh 6Nếu bạn đã chán món bí ngòi xào và đã ăn no nê món mì Zucchini, hãy kết hợp món salad ngon tuyệt này với bí ngòi thái lát mỏng, đậu xanh và phô mai feta vụn. Phần ngon nhất là nước xốt kem được làm từ sữa chua Hy Lạp nguyên chất và mù tạt Dijon thơm lừng.

Salad khoai lang

Công thức 10 loại salad trái cây tươi tuyệt hảo cực đơn giản và chỉ tốn vài phút - Ảnh 7Hoàn hảo để phục vụ vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, món salad khoai lang thơm ngon này tràn ngập màu sắc và hương vị. Nếu bạn thích phiêu lưu, hãy chuẩn bị nó với khoai lang tím và trắng để món ăn thậm chí còn đẹp mắt hơn.

Salad lê

Công thức 10 loại salad trái cây tươi tuyệt hảo cực đơn giản và chỉ tốn vài phút - Ảnh 8Được làm bằng lê Bartlett, giấm táo và hạt bí ngô, món salad ngọt và giòn này chỉ cần mười phút chuẩn bị.

Salad dâu tây và rau bina

Công thức 10 loại salad trái cây tươi tuyệt hảo cực đơn giản và chỉ tốn vài phút - Ảnh 9Món salad tươi mát này, cùng với quả hồ đào nướng và gà nướng, là món ăn hoàn hảo cho thời tiết mùa hè để dùng cho bữa trưa hoặc bữa tối. Đổi thịt gà lấy cá ngừ hoặc cá hồi để biến nó thành món pescatarian.

Salad bơ cam quýt

Công thức 10 loại salad trái cây tươi tuyệt hảo cực đơn giản và chỉ tốn vài phút - Ảnh 10

Có một khoảng cách nhỏ giữa bơ quá cứng và bơ quá chín. Đối với những ngày bạn cần sử dụng bơ nhanh chóng, hãy làm món salad bơ cam quýt này với bưởi, cam và rau arugula. 

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Từ khóa:   món ăn salad dễ làm

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