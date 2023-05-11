Chuyên gia chỉ ra 4 loại thực phẩm "đáng chú ý" vẫn ăn được khi chúng ta loại bỏ phần nấm mốc

Bài trắc nghiệm "sự khó chịu đối với thực phẩm " được tạo ra bởi IDRlabs - một trang web với các bài viết và trắc nghiệm dựa trên nghiên cứu khoa học - yêu cầu người dùng xếp hạng 32 câu tuyên bố liên quan đến thực phẩm trên một thang đo từ không đồng ý đến đồng ý.

Thực phẩm bị nấm mốc đã trở thành chủ đề được đề cập trên Twitter trong tuần này nhờ vào một bài trắc nghiệm đo lường những yếu tố khiến người ta ghét thức ăn .

“Các loại thức ăn không muốn dùng nhất” trong bài trắc nghiệm bao gồm thị động vật, vệ sinh, chất gây ô nhiễm của con người, nấm mốc, trái cây, cá, rau và chất gây ô nhiễm côn trùng.

Vào cuối bài kiểm tra, người dùng được cho biết những loại thức ăn khiến họ không muốn ăn nhất và đó là điều khiến cho người dùng Twitter xôn xao trong tuần này.

Chuyên gia an toàn thực phẩm Sylvia Anderson nói rằng, tùy thuộc vào loại thực phẩm, đôi khi bạn có thể loại bỏ nấm mốc và ăn nó. Ảnh: BI

Ví dụ, trong danh mục nấm mốc, người dùng sẽ được yêu cầu xếp hạng mức độ chấp nhận được của họ khi cạo nấm ra khỏi pho mát cứng, cắt nấm mốc ra khỏi một lát bánh mì và liệu họ có ăn pho mát xanh hay không.

Một người đã trả lời rằng: “Điều đó là không phù hợp nếu một đầu bếp trong nhà hàng nếm nước súp bằng một cái thìa mà không được rửa sạch mỗi lần sau khi làm như vậy”.

Một người khác cũng cho rằng: “Thật kinh tởm khi ăn bánh mì đã bị cắt bỏ nấm mốc”.

Trong một chuỗi Twitter được xem 6 triệu lần, một người dùng viết: "Việc có nhiều người trong số các bạn ăn phần không có nấm mốc trên bánh mì thật sự giải thích rất nhiều điều”.

Chuyên gia an toàn thực phẩm Sylvia Anderson nói với Insider rằng, tùy thuộc vào loại thực phẩm, đôi khi bạn có thể loại bỏ nấm mốc và ăn nó.

Thực phẩm bạn có thể loại bỏ nấm mốc một cách an toàn

Bạn có thể cắt bỏ vùng nấm trên pho mát cứng và xúc xích cứng. Ảnh minh họa: Internet

Anderson cho biết, với giá thực phẩm ngày càng tăng, nhiều người sẽ loại bỏ vùng nấm trên các sản phẩm.

Cô nói rằng các loại trái cây và rau củ cứng thì không sao, nhưng không được đặt dao vào vùng nấm để tránh lây nhiễm chéo.

Cô cũng nói rằng bạn có thể cắt bỏ vùng nấm trên pho mát cứng và xúc xích cứng.

Bài trắc nghiệm hỏi người dùng có đồng ý hay không với tuyên bố: “Tôi sẽ không ăn mứt quýt từ đó đã loại bỏ vùng nấm trên bề mặt”.

Trên Twitter, một người dùng nói rằng họ sợ hãi với “người ăn hoa quả bị nấm mốc”. Tuy nhiên, Anderson nói rằng cô nghĩ việc loại bỏ vùng nấm trên hoa quả và ăn phần dưới là tốt. “Nó có khá nhiều đường", đó là một chất bảo quản, cô nói.

Tuy nhiên, cô biết những người khác sẽ không muốn ăn nó, nhưng nói rằng tất cả đều tùy thuộc vào sở thích cá nhân.

Những thực phẩm bạn không thể loại bỏ nấm mốc

Sữa chua là loại thực phẩm bạn nên loại bỏ sau khi bị nấm mốc. Ảnh minh họa: Internet

Về những thực phẩm cần tránh, Anderson cho biết cô sẽ không ăn những thực phẩm như sữa chua, kem chua và pho mát mềm nếu chúng bị mốc. Ngay cả khi bạn cắt nó đi, vẫn có độ ẩm bên dưới nơi nó vẫn có thể phát triển.

Khi đến các loại sốt mì ống, Anderson nói “chắc chắn không nên” loại bỏ từng phần nấm bên trong ra. “Và đó là một điều thực sự khó chịu vì tôi mua sốt pesto rất đắt tiền”, cô nói.

Ngay cả khi sau khi bạn cạo bỏ nấm mà không thấy nữa, điều đó không có nghĩa là thực phẩm đó đã ăn được. “Đó không chỉ là trường hợp gây khó chịu về mặt tâm lý mà nó còn có thể sản xuất ra các chất độc hại gây ra trường hợp dị ứng. Vì thế nếu không chắc chắn thực phẩm đó an toàn thì tốt hơn hết là cẩn trọng”.

Anderson nói rằng cô đã cắt bỏ nấm trên miếng bánh mì cuối cùng khi cần một lát bánh mì nướng. Nhưng sau đó khi tôi ăn, “mùi hôi là khủng khiếp”, cô nói. Thông thường, không nên ăn bánh mì đã có nấm, ngay cả khi bạn đã cắt bỏ phần nấm.