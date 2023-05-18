7 công dụng thần kỳ của nước luộc rau củ đừng vội bỏ đi

Mạng xã hội tràn ngập các công thức nấu nước hầm xương, được làm bằng cách đun nhẹ xương động vật trong nước.

Nước dùng, bắt nguồn từ từ tiếng Anh cổ "brew", là nước dùng để luộc thịt, cá hoặc rau.

Chất lỏng trong suốt, được lọc trước khi sử dụng, tạo thêm hương vị đậm đà cho súp, món hầm, thịt hầm và nước sốt hoặc có thể thưởng thức riêng.

Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của chủ nghĩa thuần chay, nước dùng rau củ đậm đà và dễ chịu chiết xuất chất từ thực vật đã trở nên phổ biến hơn.

Avni Kaul, một chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên sức khỏe có trụ sở tại Delhi, Ấn Độ cho biết đã có nhiều bài viết về nước hầm xương và đặc tính chữa bệnh đường ruột của nó.

Avni Kaul, một chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên sức khỏe. Ảnh: Avni Kaul

Tuy nhiên, cô ấy lưu ý rằng “các chất dinh dưỡng và chất điện giải có lợi nhất có trong nước hầm xương cũng có thể được tìm thấy trong các thực phẩm thuần chay”.

Chuyên gia Kaul cho biết điều duy nhất mà nước dùng xương có, mà “không thể tìm thấy trong rau củ”, đó là collagen. Nhưng theo Cleveland Clinic, ăn các thực phẩm giàu collagen không dẫn trực tiếp đến việc tăng collagen trong cơ thể.

Cơ thể con người không thể tiêu hóa collagen nguyên chất, thay vào đó, nó được chuyển hóa thành axit amin trong cơ thể.

“Không có bằng chứng cho thấy có lợi thế khi ăn các axit amin và khoáng chất này từ nước dùng xương so với các loại thực phẩm khác. Ăn một chế độ ăn uống giàu rau xanh lá là lý tưởng”, chuyên gia Kaul cho hay.

Nền tảng cho một công thức nước luộc rau điển hình có thể bao gồm cà rốt, cần tây, hành tây, lá nguyệt quế, cỏ xạ hương, hạt tiêu đen, hạt rau mùi và tỏi, tất cả đều có giá trị dinh dưỡng. Ví dụ, hành tây là một nguồn chất chống oxy hóa tốt.

Thêm vào những loại rau củ và gia vị mà bạn thích hoặc có sẵn để tùy chỉnh hương vị và tăng giá trị dinh dưỡng của nước dùng.

Nước dùng từ rau củ mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe cho con người. Ảnh: Shutterstock

Ngoài ra, chuyên gia Kaul đã chỉ ra 7 lợi ích mà nước dùng rau củ mang lại cho con người.

Giàu vitamin và khoáng chất

Canxi, kali và các khoáng chất khác dễ dàng tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật, cùng với các chất dinh dưỡng khác.

Tốt cho đường ruột

Nước luộc rau giúp làm giảm tình trạng mất nước do tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm, khôi phục lại sự cân bằng điện giải sau khi mất một lượng lớn chất lỏng trong cơ thể. Chất điện giải là những hóa chất tự nhiên xuất hiện trong chất lỏng cơ thể của bạn bao gồm clorua, phốt phát, kali, natri và canxi.

Nó có thể giúp giảm cân

Nước luộc rau chứa ít calo và có hàm lượng chất xơ và nước có thể giúp duy trì quá trình giảm cân. Uống một cốc nước luộc rau có thể làm dịu cơn đói của bạn.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết nước luộc rau có thể giúp con người giảm cân. Ảnh: Shutterstock

Tốt cho mắt và da

Nước hầm rau với cà rốt và cần tây rất giàu vitamin A, giúp cải thiện thị lực và da, đồng thời có thể bảo vệ chống lại các bệnh về mắt như tăng nhãn áp hoặc đục thủy tinh thể.

Thanh lọc độc tố trong cơ thể

Chất xơ hòa tan trong rau giúp loại bỏ độc tố ra khỏi hệ thống tiêu hóa của bạn.

Nó có đặc tính chống lão hóa

Nước luộc rau chứa vitamin A và C chống oxy hóa, có khả năng làm chậm tác động của lão hóa. Vitamin C có khả năng kích thích sản xuất collagen tự nhiên của cơ thể, có thể làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Tốt cho sức khỏe của xương

Các khoáng chất và canxi từ rau giúp xây dựng xương chắc khỏe, có thể giúp tránh loãng xương và bảo vệ xương không bị gãy.

Theo South China Morning Post