Chuyên gia chia sẻ 5 mẹo vặt giúp phụ nữ có kỳ kinh nguyệt dễ dàng hơn

Và khi xét đến việc chu kỳ bình thường có thể dao động từ 21 đến 35 ngày, thì việc có từ 10 đến 17 kỳ kinh nguyệt mỗi năm là hoàn toàn khỏe mạnh.

Trong khi chu kỳ kinh nguyệt thường được xem là sự kiện hàng tháng, nhưng chu kỳ trung bình là 28 ngày, nghĩa là ngay cả những người bình thường nhất cũng có thể có 13 kỳ kinh mỗi năm.

Tin tốt là, bất kể bạn có bao nhiêu kỳ kinh nguyệt hàng năm, bạn có thể làm cho mỗi kỳ kinh nguyệt này không gặp rắc rối bằng một số thủ thuật từ các chuyên gia.

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Không có nghi ngờ gì về điều đó, thời gian sẽ dễ dàng hơn khi bạn chuẩn bị đúng cách cho chúng. Và cách tốt nhất để chuẩn bị là có kế hoạch về thời điểm dự kiến ​​chu kỳ kinh nguyệt sẽ xảy ra.

Sử dụng công thức tính chu kỳ kinh nguyệt có thể cho bạn biết khi nào kỳ kinh nguyệt tiếp theo của bạn sẽ đến để bản thân có thể lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình hoặc một đêm hẹn hò đặc biệt nếu điều đó quan trọng với bạn.

Chúng cũng có thể hữu ích để đảm bảo bạn có đủ số lượng băng vệ sinh và thuốc giảm đau không kê đơn.

Kiểm soát cơn đau

Theo Văn phòng Sức khỏe Phụ nữ, đau bụng kinh thường xảy ra khi rụng trứng, và đối với thanh thiếu niên, chúng thường xảy ra nặng hơn.

Bởi vì đau bụng thường chỉ xảy ra khi rụng trứng xảy ra và thường không bắt đầu cho đến một hoặc hai năm sau kỳ kinh nguyệt đầu tiên của bạn.

Hầu hết phụ nữ cho biết đau bụng kinh dần trở nên ít hơn khi họ lớn tuổi hơn. Ngoài ra, các loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID) được bán không cần kê đơn như ibuprofen và naproxen rất hiệu quả trong việc kiểm soát đau bụng kinh.

“Những loại thuốc này hiệu quả hơn nhiều khi dùng sớm”, bác sĩ Minkin cho biết.

Chuẩn bị đầy đủ trước khi kỳ kinh nguyệt tới

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Một khó khăn khác trong kỳ kinh nguyệt của phụ nữ là phần chảy máu. Theo nghiên cứu, người phụ nữ chỉ mất trung bình từ hai đến ba thìa máu trong kỳ kinh nguyệt của họ.

Nếu gặp phải một trong những triệu chứng của chảy máu kinh nguyệt nặng sau đây, bạn nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám.

Chảy máu nhiều đến mức nó liên tục thấm qua một miếng băng vệ sinh thông thường sau một đến hai giờ.

Chảy máu kéo dài hơn tám ngày.

Cục máu đông lớn hơn một phần tư.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên lo lắng vì đây là tình trạng cực kỳ phổ biến và sẽ không có vấn đề gì quá lớn nếu nó xảy ra.

Nếu lượng máu của bạn nằm trong phạm vi bình thường, thì điều quan trọng là đảm bảo bạn chọn đúng sản phẩm cho lượng máu của mình để có được sự thoải mái tối đa. Có thể sẽ mất một số lần thử sai để xác định được chu kỳ kinh nguyệt bình thường của bạn.

Biết điều gì là bình thường

Ngoài đầy hơi và đau bụng, mùi hôi ở vùng kín cũng có thể xuất hiện trong thời kỳ kinh nguyệt. Đây là hiện tượng phổ biến trừ khi máu kinh nguyệt có mùi tanh, đi kèm với dịch tiết màu xám hoặc trắng và âm hộ bị kích ứng.

Nếu đúng như vậy, bạn nên nói chuyện với bác sĩ, vì đó có thể là một bệnh nhiễm trùng được gọi là viêm âm đạo do vi khuẩn, gây ra bởi sự mất cân bằng trong hệ vi khuẩn âm đạo của bạn.

Giống như ruột, âm đạo của bạn có hệ vi sinh vật riêng và bạn có thể thực hiện các bước để giữ cho nó luôn được cân bằng, chẳng hạn như:

Thực hành vệ sinh tốt.

Không rửa vùng kín.

Uống nhiều nước.

Mặc quần áo thoáng khí, bao gồm cả quần lót.

Thường xuyên thay đổi băng vệ sinh trong thời kỳ kinh nguyệt.

Không nên bỏ qua các bài tập thể dục (PE)

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Có một số bằng chứng cho thấy hoạt động thể chất giúp giảm đau bụng kinh khi được thực hiện thường xuyên.

Thay vì cuộn tròn trên ghế sofa và xem chương trình yêu thích trong thời kỳ kinh nguyệt, bạn nên đi bộ nhanh hoặc cam kết 30 phút tập thể dục vận động sẽ giúp bạn tốt hơn trong tương lai.

Tiến sĩ Minkin nói: “Một điều tôi luôn khuyên là tập thể dục tăng cường sức mạnh và tập thể dục tăng cường hô hấp. Chúng tôi không có một lời giải thích sinh lý lớn về chính xác tại sao nó lại hữu ích, nhưng chúng tôi biết rằng nó giúp được”.