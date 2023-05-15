Mặc dù thoa kem chống nắng và kiểm tra da hàng năm đều quan trọng, nhưng việc tự theo dõi những thay đổi của da là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để nhanh chóng phát hiện khối u ác tính, chiếm khoảng 1% tổng số ca ung thư da nhưng lại chiếm phần lớn các trường hợp tử vong do ung thư da.

Ung thư da là dạng ung thư phổ biến nhất ở Hoa Kỳ và Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ ước tính rằng hơn 97.000 trường hợp ung thư hắc tố mới, loại ung thư da gây tử vong nhanh và nguy hiểm nhất, dự kiến ​​sẽ được chẩn đoán vào năm 2023.

Ông cho biết hơn một nửa số trường hợp ung thư da dạng tế bào hắc tố được phát hiện bởi bệnh nhân (hoặc người quen của bệnh nhân) có thể nhận thấy sự thay đổi của nốt ruồi.

Tiến sĩ Alexander Witkowski, trợ lý giáo sư da liễu tại Trường Y khoa OHSU, người gần đây đã chẩn đoán bệnh ung thư da nhỏ nhất thế giới, cho biết trong phần lớn các trường hợp, chẩn đoán thường do bệnh nhân tự phát hiện.

Nhưng khối u ác tính không phải lúc nào cũng xuất hiện trên nốt ruồi, trên thực tế, 70-80% trường hợp u ác tính hình thành trên làn da “trông bình thường” . Các bác sĩ cho biết đôi khi nó xảy ra ở những khu vực tế nhị có thể bất ngờ hơn nhưng cũng nguy hiểm không kém.

Cần kiểm tra các đốm mới ở lòng bàn chân hoặc bàn tay trong

Mặc dù tông màu da có hắc tố có thể lọc tia UV hiệu quả hơn, dẫn đến tỷ lệ ung thư da thấp hơn, nhưng có một số vùng trên cơ thể có nguy cơ phát triển khối u ác tính cao hơn, đặc biệt đối với những người có da sẫm màu: Lòng bàn chân và mặt trong của bàn tay bạn.

Có một số vùng trên cơ thể có nguy cơ ung thư cao hơn ở những nơi khác. Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia Witkowski cho biết bất kể chủng tộc hay màu da của bạn là gì, tất cả mọi người đều “có lượng sắc tố như nhau ở những khu vực hạn chế này, vì vậy mức độ rủi ro là khá giống nhau”.

Theo ông Witkowski, vì điều này không phải lúc nào cũng là kiến ​​thức phổ biến nên người Mỹ da đen có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi khối u ác tính ở những khu vực này. Một trường hợp nổi tiếng là Bob Marley, người có khối u ác tính gây tử vong bắt đầu từ một vết thương trên ngón chân.

Vết sọc trên móng tay, móng chân cũng có thể là dấu hiệu

Theo ông Witkowski, khối u ác tính thường liên quan đến các nốt ruồi không đối xứng, nhưng nó cũng có thể biểu hiện dưới dạng một vệt dài, sẫm màu bên dưới móng tay và móng chân. Vì lý do đó, họ cho biết điều quan trọng là phải luôn tẩy sơn móng tay trước khi khám da.

Các vết thương trên mí mắt, môi hoặc bộ phận nhạy cảm của bạn

Được biết đến với cái tên ung thư hắc tố ở niêm mạc, những vết thương da mới trên mí mắt, môi và cơ quan nhạy cảm của bạn cũng có thể là dấu hiệu của ung thư tế bào hắc tố, theo ông Witkowski.

May mắn thay, họ cho biết rằng dạng ung thư này có thể dễ dàng phát hiện hơn vì thường xuất hiện dưới dạng những vết thương da đậm màu, nổi bật hơn.

những vết thương da mới trên mí mắt, môi và cơ quan nhạy cảm của bạn cũng có thể là dấu hiệu của ung thư tế bào hắc tố. Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi không màu

Một dạng u hắc tố hiếm gặp có biệt danh là “u hắc tố hồng” vì nó biểu hiện dưới dạng nốt ruồi không có sắc tố nhìn thấy được.

Theo tiến sĩ Joanna Ludzi, nó thường trông giống như một đốm nhỏ màu hồng hoặc trắng và có thể phát triển nhanh chóng, vì vậy việc phát hiện sớm và kiểm tra là rất quan trọng. Một dấu hiệu nhận biết là nó có thể phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn hoặc gương.

Trên nhãn cầu

Ông Witkowski cho biết loại u ác tính này rất hiếm gặp và chiếm chưa đến 1% trong tất cả các trường hợp u ác tính. Nhưng khi kiểm tra da, các bác sĩ da liễu vẫn nên kiểm tra mắt của bạn để đề phòng, vì đôi khi khối u ác tính có thể hình thành ở mặt sau của nhãn cầu.

Ông nói rằng trong phần lớn các trường hợp này, trước tiên bệnh nhân sẽ nhận thấy sự thay đổi về thị lực, nhãn áp hoặc những cơn đau đầu mới dẫn đến chẩn đoán khối u ác tính.