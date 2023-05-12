"Giơ ngón tay quan trọng" này lên xem, nếu không có 3 biểu hiện này chứng tỏ gan vẫn còn tốt

Sức khỏe 12/05/2023 17:02

Nếu bạn có 3 biểu hiện ở ngón tay giữa thì tốt nhất nên đến bệnh viện để thăm khám và nghe hướng dẫn của bác sĩ.

Gan là cơ quan giải độc lớn nhất của cơ thể con người, , có chức năng loại bỏ các chất độc hại và các chất cặn bã khác từ máu. Ngoài ra, gan còn có thể tích trữ máu, điều hòa khí huyết.

Chức năng gan tốt có thể làm cho người ta trông trẻ hơn, có sức sống, da trắng sáng và mịn màng.

Khi gan bị tổn thương, chức năng gan sẽ bị ảnh hưởng, kéo dài thời gian sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể.

Các dây thần kinh cảm giác đau trên gan không nhiều nên không thể gửi tín hiệu đến não một cách kịp thời sau khi bị tổn thương. Vì vậy, gan được coi là một cơ quan "câm".

Khi gan gặp vấn đề, điều này có thể dễ dàng nhận thấy bằng việc quan sát các thay đổi trên ngón tay, đặc biệt là ngón giữa. Hãy để ý vào các thay đổi này trong cuộc sống hàng ngày.

Người trung niên và người cao tuổi chức năng cơ thể suy giảm, vì thế khả năng thanh lọc và giải độc của gan cũng giảm đi. Nếu bạn không có bất kỳ triệu chứng nào sau đây thì có nghĩa là chức năng gan vẫn rất tốt.

Ngón tay giữa không đều so với phần còn lại

'Giơ ngón tay quan trọng' này lên xem, nếu không có 3 biểu hiện này chứng tỏ gan vẫn còn tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số người có ngón tay giữa không đều so với các ngón tay còn lại, điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của toàn bộ bàn tay mà còn có thể cho thấy rằng gan của họ có vấn đề.

Thông thường, nếu ngón tay giữa không đều, đó có thể là do gan bị nóng hoặc chức năng gan giảm.

Khi gan bị vấn đề, cơ thể sẽ gặp phải rối loạn nội tiết, các chỉ số sẽ mất cân bằng, khí huyết không ổn định và dẫn đến tình trạng ngón tay giữa không đồng đều.

Nếu ngón tay giữa của bạn trông đồng đều và hài hòa, điều này có thể cho thấy gan của bạn khá khỏe mạnh.

Kẽ hở lớn ở móng tay của ngón giữa

Các vấn đề về gan sẽ ảnh hưởng đến các kẽ hở ở móng tay của ngón giữa. Khi chức năng gan bị suy giảm, khả năng lọc độc và giải độc giảm xuống, dẫn đến sự tích tụ các chất độc hại và cặn bã trong cơ thể.

Kinh mạch của gan tương ứng với ngón giữa của ngón tay, do đó khi gan gặp vấn đề, các chất độc hại và cặn bã sẽ tích tụ trong cơ thể và gây ra kẽ hở lớn hơn ở móng tay của ngón giữa.

Nếu gặp vấn đề này, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra chức năng gan một cách kịp thời.

'Giơ ngón tay quan trọng' này lên xem, nếu không có 3 biểu hiện này chứng tỏ gan vẫn còn tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đổi màu móng tay ở ngón giữa

Bạn có thể biết gan có khỏe mạnh hay không qua màu móng tay của ngón giữa. Chúng ta có năm móng tay trên một bàn tay, khi màu sắc của móng tay giữa thay đổi sẽ tạo thành sự tương phản rõ rệt với màu móng tay của bốn ngón tay còn lại.

Móng tay bình thường có màu trắng đỏ, sờ vào rất mịn, khi gan có vấn đề, cặn bã và chất độc tích tụ trong cơ thể sẽ khiến móng tay ngón giữa có cảm giác rất sần sùi, xỉn màu, xám và thâm đen.

Điều này là do khả năng cung cấp máu của gan không đủ, máu lưu thông kém, khí huyết của con người không đủ. Ngược lại, nếu màu sắc của ngón giữa giống với màu của 4 ngón còn lại, có thể cho thấy khả năng cung cấp máu của gan tương đối bình thường.

 

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Từ khóa:   sức khỏe gan ngón tay

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