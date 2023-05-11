Thói quen hàng ngày của cụ bà 102 tuổi và có mục tiêu kỷ niệm sinh nhật lần thứ 112

Giờ đây, khi đang sống cùng con gái mình ở Arizona, bà đã phát triển một phương pháp sẽ giúp bà hoàn thành kế hoạch 10 năm của mình.

Ở tuổi 102, Gladys McGarey đã chứng kiến rất nhiều cuộc đời bắt đầu và kết thúc. Là bác sĩ được đào tạo bài bản, bà đã chứng kiến sự ra đời của hàng ngàn em bé trên khắp thế giới. Bà cũng đã chứng kiến sự qua đời của người chồng cũ và một số trong số năm đứa con của bà.

Bà đã viết về điều này trong cuốn sách mới của mình "The Well Lived Life: A 102-year-old doctor's six secrets to health and happiness at every age” (tạm dịch: Cuộc sống sung túc: Sáu bí quyết để có sức khỏe và hạnh phúc ở mọi lứa tuổi của một bác sĩ 102 tuổi) và chia sẻ với tờ Business Insider về thói quen hàng ngày của bà.

McGarey bắt đầu hầu hết các ngày theo cùng một cách đơn giản: Cô ấy thức dậy, chào ngày mới bằng lời cầu nguyện buổi sáng, leo xuống cầu thang và thưởng thức món ngũ cốc nho khô và nước ép mận cho bữa sáng.

Bà thường ăn nho khô, uống nước ép mận vào mỗi buổi sáng. Ảnh: BI

Cuối ngày, “Tôi ăn salad cho bữa trưa và một số loại súp hoặc thứ gì đó cho bữa tối. Đó là thói quen và tôi nghĩ nó phù hợp với mình. Điều quan trọng là mỗi người phải tìm ra điều gì phù hợp với mình”, bà chia sẻ.

Tạo thói quen bận rộn cả ngày

Để giữ cho đôi tay bận rộn suốt cả ngày, McGarey tiếp tục luyện tập đan len thường xuyên.

“Bây giờ tôi không thể nhìn thấy các mẫu đan vì mắt tôi không nhìn thấy, nhưng tôi có thể đan những món quà nhỏ để tặng và điều đó khiến đôi tay của tôi luôn bận rộn. Nếu tôi không bận rộn, tôi sẽ làm gì đó trên điện thoại di động và điều đó khiến mọi người căng thẳng, bạn biết không?”, bà McGarey chia sẻ.

Bà luôn duy trì làm việc ngay cả khi về già. Ảnh: BI

Bà cũng vẫn tư vấn và tuân thủ phương pháp "toàn diện" trong y học mà bà đã giúp phổ biến ở Mỹ vào những năm 1970. McGarey tin rằng việc điều trị toàn diện - xem xét tình trạng tâm lý và xã hội của bệnh nhân, cũng như bất kỳ triệu chứng không khỏe nào về thể chấ - là cực kỳ quan trọng đối với việc chữa lành.

Khi bà không đan len hoặc tư vấn, McGarey nghe sách nói hoặc nói chuyện với bạn bè, điều mà các chuyên gia lão hóa cho rằng rất quan trọng đối với hạnh phúc của con người và thực sự có thể giúp chúng ta sống lâu hơn.

Cuối cùng, McGarey nói, phần quan trọng nhất của việc già đi khỏe mạnh là tìm ra mục đích chính của mình, đó là “năng lượng” của cuộc đời bạn, nhiệm vụ của bạn và những gì bạn sẽ nỗ lực để làm trong thời gian trên Trái Đất này.

Kế hoạch 10 năm giúp bà lão hóa khỏe mạnh

Kế hoạch 10 năm đã giúp bà có cuộc sống khỏe mạnh ở tuổi già. Ảnh: BI

Ngày nay, bà sử dụng "năng lượng" riêng của mình để suy nghĩ về cách tạo ra những cách sống tốt hơn cho mọi người và chăm sóc lẫn nhau.

Kế hoạch 10 năm của bà bao gồm tạo ra một ngôi làng dành cho mọi người cao tuổi, trẻ sơ sinh và tất cả mọi người có thể sống cùng nhau và chăm sóc lẫn nhau một cách hòa hợp hơn.

“Kế hoạch 10 năm sẽ giúp bà có đủ thời gian và không gian để thực hiện những thứ bà muốn. Nó là một mục tiêu đủ xa để giữ cho sức sống của chúng ta hoạt động. Tuy nhiên, nó gần đủ để chúng ta có thể đạt được nó, phục hồi lại tinh thần và lập kế hoạch mới”, bà McGarey nói.

Bà không lo lắng về số năm cuối cùng mà bản thân sẽ sống trên Trái Đất. Thay vào đó, bà tập trung vào những gì sắp đến.

“Tôi vẫn nghĩ rằng tôi còn việc phải làm và tôi sẽ tiếp tục làm việc đó”, bà nói.