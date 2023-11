Thói quen hàng ngày của cụ bà 102 tuổi và có mục tiêu kỷ niệm sinh nhật lần thứ 112

Bà đã viết về điều này trong cuốn sách mới của mình "The Well Lived Life: A 102-year-old doctor's six secrets to health and happiness at every age” (tạm dịch: Cuộc sống sung túc: Sáu bí quyết để có sức khỏe và hạnh phúc ở mọi lứa tuổi của một bác sĩ 102 tuổi) và chia sẻ với tờ Business Insider về thói quen hàng ngày của bà.

Bà bắt đầu một ngày với lời cầu nguyện, nho khô và nước ép mận