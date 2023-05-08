Công dụng thần kỳ của âm nhạc trong trị liệu sức khỏe

Sức khỏe 08/05/2023 11:22

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng âm nhạc có thể kích thích các vùng não liên quan đến cảm xúc, giúp cải thiện tâm trạng và giảm đau.

Âm thanh đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để thay đổi tâm trạng và thể hiện cảm xúc. Liệu âm nhạc có thể trở thành một loại thuốc riêng để điều trị các bệnh tâm lý không? Và nó có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng cá nhân để điều trị các thách thức về sức khỏe tâm thần không?

Đối với huấn luyện viên sức khỏe và “nhà giả kim âm thanh” Malbert Lee có trụ sở tại Hồng Kông, câu trả lời cho những câu hỏi này chắc chắn là có.

Anh Lee nói: “Tôi đã là một tiếp viên hàng không trong gần 14 năm và môi trường làm việc đó có thể khá khó khăn đối với cơ thể con người. Tiếng ồn, độ ẩm, áp suất cabin và chênh lệch múi giờ thực sự có thể làm gián đoạn nhịp điệu cơ thể của bạn”.

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Âm nhạc được biết là có thể thay đổi tâm trạng của chúng ta nhưng giờ đây nó còn được sử dụng như một liệu pháp chữa bệnh. Ảnh:  Instagram

Anh quan tâm đến bát âm thanh và nhạc cồng chiêng để giúp anh thư giãn và điều chỉnh nhịp sinh học của mình. Lee đã có được chiếc bát của riêng mình và bắt đầu tự học cách chơi thông qua các lớp học và hướng dẫn.

“Khi chơi bát, tôi có thể cảm nhận được những thay đổi tức thời trong cơ thể mình: năng lượng, thể chất và cảm xúc. Tâm trí tôi thoải mái và cơ thể tôi bắt đầu thư giãn”, anh nói.

Anh đã học hỏi từ các nhà giả kim âm thanh quốc tế khác và biến sở thích của mình thành một công ty chăm sóc sức khỏe. Lee hiện đang dẫn đầu các lớp thư giãn tập thể và cá nhân, đồng thời đã từng chơi nhạc cụ ở Hồng Kông, London, New York và Việt Nam.

Chữa bệnh bằng âm thanh đã đạt được một lượng lớn người theo dõi như một xu hướng chăm sóc sức khỏe kể từ đầu thập kỷ này.

Bây giờ nó đang được khám phá để hỗ trợ các liệu pháp mới cho dân số sau đại dịch đang đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Âm nhạc cũng đang được kết hợp với các chất gây ảo giác trong môi trường trị liệu. Nhiều nơi đã hợp pháp hóa việc sản xuất và sử dụng chất gây ảo giác cho nghiên cứu, trong đó có Canada, Australia và một số bang của Mỹ.

Krishna Oswalt, còn được biết đến với nghệ danh East Forest, pha trộn âm nhạc và ảo giác để đối phó với chứng trầm cảm và lo lắng.

Trong nhiều năm, điều này đã trở thành một liệu pháp mà giờ đây anh chia sẻ với khán giả trên khắp thế giới.

Oswalt nói: “Tôi đã mất nhiều năm để tìm thấy tiếng nói của mình trong không gian âm nhạc, bởi vì ảo giác không được coi là liệu pháp trong một thời gian dài”.

“Giờ đây, chúng tôi sử dụng âm nhạc như một liệu pháp cá nhân của riêng mình, chúng tôi sắp xếp và chấm điểm cuộc sống của mình bằng cách sử dụng các bài hát để tạo ra tâm trạng của chúng tôi”, Oswalt chia sẻ thêm.

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Giáo sư Frank Russo trình diễn một chiếc tai nghe mới theo dõi hoạt động của não sau khi các đối tượng lắng nghe âm thanh. Ảnh: Đại học Toronto Metropolitan

Tiến sĩ Frank Russo, giáo sư tâm lý học và là nhà nghiên cứu khoa học thần kinh tại Đại học Toronto Metropolitan ở Ontario, Canada, từ lâu đã tin rằng âm thanh và âm nhạc có thể hoạt động như một loại thuốc làm giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực.

Trong một nghiên cứu năm 2018 do ông thực hiện, 163 bệnh nhân mắc chứng lo âu được chẩn đoán lâm sàng cho thấy phản ứng tích cực với các phương pháp điều trị dựa trên âm thanh.

Ngoài ra ông Russo chỉ ra sự khác biệt giữa nhạc vui vẻ và nhạc êm dịu. Ông nói, nhiều âm nhạc phương Tây được cho là “vui vẻ” nhưng không phải lúc nào cũng tạo ra cảm giác vui vẻ và một cảm giác nhẹ nhàng có thể lợi hơn nhiều.

Nhà tâm lý Russo nói: “Nếu bạn đang cảm thấy căng thẳng và lo lắng, ý tưởng là bạn nên bắt đầu với âm nhạc gần với trạng thái tâm trạng hiện tại để chúng có thể đưa bạn đến tâm trạng mục tiêu của mình”.

Ông hy vọng sẽ tìm ra các liệu pháp dựa trên âm nhạc để điều trị mọi loại bệnh tật, từ chứng mất trí nhớ đến trầm cảm và thậm chí là say tàu xe. Mặc dù có rất ít nghiên cứu, nhưng ông vẫn cam kết với niềm tin của mình về tầm quan trọng của âm nhạc.

“Chúng tôi biết rằng âm nhạc có thể ảnh hưởng đến tâm trạng – nó đã được sử dụng từ thời tiền sử và chúng tôi thấy nó được sử dụng trong phim ảnh và quảng cáo cho các mục đích chiến lược”, ông Russo nói.

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