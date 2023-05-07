Không phải quy tắc 21 ngày, đây mới là thời gian tối thiểu để tạo một thói quen mới trong tập luyện

Jaclyn Maher, trợ lý giáo sư về vận động học tại UNC Greensboro, nói với HuffPost: “Những phát hiện này dường như phù hợp với nghiên cứu trước đây rằng việc phát triển một thói quen rất phức tạp và cần có thời gian .Ít nhất, những phát hiện này và những phát hiện khác cho thấy rằng câu ngạn ngữ cổ mất 21 ngày để hình thành một thói quen chỉ đơn giản là một huyền thoại”.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, đã phát hiện ra rằng khoảng thời gian cần thiết để thiết lập thói quen tập thể dục có thể lâu hơn bạn muốn là khoảng sáu tháng.

Để tạo thói quen tập thể dục, hãy tập luyện phù hợp với cuộc sống và sở thích của bạn.

Cô nói thêm, nếu bạn muốn tạo thói quen tập gym, bạn phải kiên trì thực hiện nó trong nhiều tháng chứ không phải vài tuần. Dưới đây, các chuyên gia đưa ra một số lời khuyên về cách tìm thấy phong trào bạn yêu thích và làm thế nào để gắn bó với nó.

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Chỉ vì một số người có thể tập thói quen tập thể dục trong sáu tháng không có nghĩa là điều tương tự sẽ xảy ra với bạn, bạn có thể mất nhiều thời gian hơn hoặc ngắn hơn.

Như đã đề cập ở trên, lịch sử tập gym trước đây của bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng biến việc tập thể dục thành thói quen của bạn, cùng với các yếu tố như sống gần phòng tập đến mức nào, thời gian rảnh và nghĩa vụ của bạn đối với gia đình.

Jamie Shapiro , giáo sư tâm lý học thể thao và biểu diễn tại Đại học Denver, cho biết: “Tất cả những điều đó sẽ đi vào dự đoán liệu sẽ mất ba tháng, sáu tháng hay một năm để biến việc tập gym thành thói quen”.

Chuyên gia Shapiro cho biết một cách hay để biến điều này thành thói quen là tích hợp thể dục vào lối sống của bạn.

Điều đó nghĩa là gì? Hãy tính đến lượng thời gian bạn có thể dành cho phòng tập thể dục bao gồm bạn có con hoặc cháu phải chăm sóc không? Bạn có làm nhiều hơn một công việc không? Ngoài ra, hãy nghĩ về vị trí của phòng tập thể dục so với nhà của bạn. Có phải là một địa điểm xa? Bạn có phải đi phương tiện công cộng?

Hãy suy nghĩ về những gì có thể phù hợp một cách thực tế và thuận tiện với cuộc sống và công việc của bạn để kết hợp trải nghiệm tập gym hoặc chế độ tập luyện tại nhà có thể vào cuộc sống của bạn.

Đặt lịch tập thể dục vào lịch của bạn.

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Bạn biết làm thế nào để đánh dấu cuộc họp, cuộc hẹn và tiệc tùng trong lịch của mình chứ? Chuyên gia Shapiro nói rằng bạn nên làm điều tương tự với việc tập thể dục của mình.

“Tôi nghĩ rằng việc lập kế hoạch, nói chung, là vô cùng quan trọng . Bạn nên xem xét lịch của mình và thực sự xác định những ngày và giờ phù hợp để tập thể dục trước”, chuyên gia Shapiro nói.

Chuyên gia khuyên bạn nên xem lịch của mình vào Chủ Nhật và đánh dấu vào những ngày trong tuần đó bạn có thể đi tập gym.

Ngoài ra, chuyên gia Shapiro nói rằng quan trọng là phải lập kế hoạch cho những trở ngại như du lịch hoặc những ngày đầy cuộc họp và tìm kiếm cách tập thể dục vào những ngày đó ở thời gian khác hoặc cách khác.

Đừng cảm thấy nản lòng nếu bạn phải mất vài lần thử để thiết lập thói quen tập thể dục.

Ảnh minh họa: Internet

"Đừng nghĩ rằng việc hình thành một thói quen sẽ là quá trình nhanh chóng. Quan trọng là nhận ra từ đầu rằng việc phát triển một thói quen là điều sẽ mất thời gian, đặc biệt là đối với việc tập thể dục", chuyên gia Maher nói.

Cô nói thêm rằng điều cần thiết là không chỉ cam kết với thói quen tập thể dục mà còn tạo ra các tín hiệu theo ngữ cảnh có thể giúp bạn phát triển thói quen.

Ví dụ như liên kết tối Thứ Ba với buổi tập thể dục thể dục 45 phút mà bạn đăng ký hàng tuần. Hoặc liên kết với chai nước đã lấp đầy hoặc một bài hát nhất định để tới phòng tập.

“Nếu bạn duy trì hành vi và ngữ cảnh mà bạn tham gia vào hành vi đó, bạn đang giúp tăng tốc quá trình phát triển các liên kết ngữ cảnh-hành vi đó”, cô lưu ý.

Những liên kết này sẽ khuyến khích bạn tập thể dục, cho dù bạn có nhận ra nó hoặc không.

“Rất nhiều thứ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là căn bản nằm trong sự cân nhắc và suy nghĩ có ý thức. Nếu chúng ta có thể làm cho việc đến phòng tập hoặc tập thể dục tự động hơn, nó có thể giảm bớt nhiều rào cản nhận thức có thể ngăn cản chúng ta thực hiện những hành vi đó ban đầ”, chuyên gia Maher nói.

Cô nói thêm rằng nếu bạn có thể sử dụng các công cụ này để làm cho hành vi tập thể dục của mình tự động, bạn sẽ đi đúng hướng để tạo ra thói quen tập thể dục.