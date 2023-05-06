Những bí quyết đơn giản để sống thọ

Không thể phủ nhận rằng di truyền của bạn là một yếu tố rất lớn trong quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Tiến sĩ Thomas Perls, người sáng lập Nghiên cứu trăm tuổi ở New England , gần đây đã nói với Insider rằng tất cả là nhờ việc “có được sự kết hợp phù hợp” của hàng trăm gen khác nhau.

Phần lớn những yếu tố quyết định ai sống qua 100 tuổi đều liên quan đến các gen mà chúng ta sinh ra, cách chúng tương tác với môi trường của chúng ta theo thời gian và mức độ chúng bảo vệ chúng ta khỏi các bệnh phát triển khi chúng ta già đi.

Tuy nhiên, ông Perls cho biết tin tốt là bất kể yếu tố di truyền, hầu hết chúng ta đều có thể sống đến tuổi 90 bằng cách áp dụng các hành vi thúc đẩy quá trình lão hóa lành mạnh

Tập thể dục

Hãy hỏi bất kỳ chuyên gia lão hóa nào đang làm việc nghiêm túc trong lĩnh vực này và họ sẽ cho bạn biết công cụ chống lão hóa tốt nhất mà chúng ta có không phải là thuốc hay thần dược mà là tập thể dục.

Tập thể dục giúp cải thiện mật độ xương và sự cân bằng, làm giảm nguy cơ té ngã chết người. Nó cũng cải thiện huyết áp và sức khỏe của tim, giúp giảm các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh tim, ung thư và tiểu đường loại 2.

Ngoài việc tăng cường sức mạnh và thể lực, tập thể dục cũng rất tốt cho tâm trí của bạn

Một chế độ ăn uống lành mạnh

Không có chiến lược ăn uống lành mạnh duy nhất nào thành công, nhưng các chuyên gia đồng ý rằng những gì chúng ta cung cấp năng lượng cho bản thân sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta già đi như thế nào.

Ăn nhiều rau tươi, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh thường mang lại một số kết quả sức khỏe tốt nhất .

Ngủ

Thiếu ngủ có liên quan đến tất cả các loại kết quả sức khỏe kém có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn, bao gồm béo phì , huyết áp cao , suy giảm chức năng miễn dịch và bệnh tim .

Ngủ không đủ giấc cũng có thể thay đổi cách thức hoạt động của quá trình trao đổi chất, ảnh hưởng đến các hormone đói chính trong não. Điều này tạo ra mong muốn ăn nhiều hơn, đặc biệt là nhiều đồ ăn vặt hơn.

Mối quan hệ bền chặt

Tiến sĩ Robert Waldinger, nhà nghiên cứu về hạnh phúc con người lâu nhất trên thế giới, cho biết có một điều quan trọng mà chúng ta thường quên đóng vai trò quan trọng đối với tuổi thọ con người: Sự kết nối giữa con người với nhau.

Nghiên cứu về sự phát triển của người trưởng thành tại Harvard của ông cho thấy rằng việc có mối quan hệ xã hội bền chặt với người khác, bao gồm các mối quan hệ thân mật, các cuộc trò chuyện bình thường và các tương tác nằm ở đâu đó giữa hai bên, tất cả đều quan trọng đối với sức khỏe lâu dài của chúng ta.

Nói chung, chúng ta càng kết nối với những người khác, thì nguy cơ tử vong của chúng ta càng thấp.

Giữ răng sạch sẽ

Nó có vẻ tầm thường, nhưng sức khỏe răng miệng tốt, bao gồm cả việc dùng chỉ nha khoa thường xuyên, có thể là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa bệnh tật và suy giảm khi bạn già đi.

Một số nghiên cứu đã gợi ý rằng các vấn đề như viêm nhiễm hoặc sự hiện diện của một số vi khuẩn trong miệng nói chung có thể dẫn đến nhiều bệnh hơn, có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc các vấn đề về tim của bạn.

Mặc dù ý tưởng này vẫn còn gây tranh cãi vì mối liên hệ này cũng có thể là do các hoạt động gây sâu răng và đau tim khác như hút thuốc .

Kiểm soát việc ăn

Mặc dù bỏ đói bản thân không phải là một chiến lược kéo dài tuổi thọ, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy rằng việc hạn chế một lượng nhỏ calo có thể mang lại lợi ích cho cơ thể con người.

Một phần lý do liên quan đến các quá trình quan trọng bên trong cơ thể được kích thích khi chúng ta không được ăn, chẳng hạn như quá trình làm sạch tế bào chống ung thư được gọi là autophagy .

Tuy nhiên chúng ta không nên áp dụng lời khuyên này một cách cực đoan.

Metformin

Có một số loại thuốc hiện đang được nghiên cứu để điều trị chống lão hóa, mặc dù bằng chứng vẫn đang được thu thập. Một trong số đó là thuốc tiểu đường giá rẻ gọi là metformin.

Gần đây, các nhà nghiên cứu đã tự hỏi liệu loại thuốc tương tự có thể được sử dụng để ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tuổi tác ở người lớn tuổi, không chỉ bao gồm bệnh tiểu đường mà còn cả chứng mất trí nhớ, ung thư, giảm thị lực, bệnh do virus và sức khỏe tế bào nói chung.

Một loại thuốc chống nấm

Rapamycin là một loại thuốc cũ, rẻ tiền khác đã được thử nghiệm như một phương pháp điều trị chống lão hóa cho chó.

Nhiều thập kỷ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy nó có thể là một công cụ kéo dài tuổi thọ ấn tượng.

Ngoài nghiên cứu về rapamycin đối với chó già hiện đang được thực hiện trên khắp Hoa Kỳ, còn có một nghiên cứu khác đối với phụ nữ có buồng trứng bị lão hóa.

Các chất bổ sung giúp tăng cường trao đổi chất của bạn

Những viên thuốc hứa hẹn tăng cường enzyme điều hòa trao đổi chất NAD+ đang ngày càng phổ biến và cho thấy một số hứa hẹn tiềm năng trong một vài nghiên cứu rất nhỏ về con người đã được thực hiện trong vài năm qua .

NAD+ là một enzym quan trọng trong cơ thể giúp chúng ta tạo ra năng lượng. Mức NAD+ giảm khi chúng ta già đi, vì vậy có một số nghi ngờ rằng việc tăng cường chúng có thể giúp duy trì trạng thái trẻ trung hơn và bảo vệ DNA lão hóa.

Biến dòng máu trẻ lại

Vào năm 2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đóng cửa Ambrosia Medical, một công ty khởi nghiệp đang tính phí 8.000 đô la để bơm "máu trẻ" vào tĩnh mạch của những người trên 35 tuổi.

Theo FDA, không có lợi ích lâm sàng nào được chứng minh của việc truyền huyết tương từ những người hiến tặng trẻ tuổi để chữa bệnh, giảm thiểu, điều trị hoặc ngăn ngừa" lão hóa.

Nhưng nghiên cứu gần đây hơn cho thấy rằng có thể làm trẻ hóa máu cũ theo cách ít nguy hiểm hơn về mặt y tế bằng cách cho mọi người dùng thuốc chống viêm cụ thể giúp đưa tế bào gốc máu của họ trở lại trạng thái trẻ hơn.