Có nên mặc đồ lót để bảo vệ vùng “nhạy cảm” khi đi ngủ hay không? Chuyên gia đưa ra bí quyết

Đầu tiên, hãy biết rằng cuộc tranh luận về mặc hay không mặc đồ lót không phải là vấn đề được hỗ trợ bởi nhiều nghiên cứu, bác sĩ tiết niệu Aaron Spitz ở Quận Cam, California cho biết .

Khi lớn lên, bạn có thể được bảo rằng khi đi ngủ thì không được mặc quần lót vì chúng sẽ giúp vùng kín của bạn “thoáng” qua đêm. Hoặc có thể bạn chỉ đơn giản là không thích ngủ mà không mặc quần lót. Nhưng liệu có một câu trả lời "đúng" khi nói đến sức khỏe của bạn - và liệu nó có khác biệt giới tính không?

Bác sĩ phụ khoa Sherry Ross - tác giả của "She-ology: Hướng dẫn về sức khỏe tình dục của phụ nữ. Chu kỳ” cũng cho biết rằng điều này phụ thuộc vào sự lựa chọn cá nhân.

“Chủ đề đi ngủ mà không mặc quần lót không được thảo luận thường xuyên trong các hội nghị học thuật, và việc xem xét tài liệu sẽ không đưa ra bất kỳ nghiên cứu uyên bác nào về chủ đề này”, ông Spitz cho hay.

Cô nói với HuffPost: “Không có câu trả lời đúng hay sai cho dù bạn quyết định ngủ với đồ lót hay không.

Và mặc dù không có sự đồng thuận về mặt học thuật về vấn đề này, nhưng có một số yếu tố cần tính đến khi quyết định điều gì phù hợp với bạn.

Bạn có thể muốn mặc đồ lót đi ngủ nếu...

Nếu bạn là người có nhiều dịch tiết âm đạo hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt, mặc quần lót khi ngủ “có thể là lựa chọn tốt nhất để bạn không bị rối loạn vào ban đêm vào buổi sáng,” Ross nói.

Mặt khác, những người có bộ phận sinh dục nam có thể cảm thấy khó chịu đặc biệt là ở tinh hoàn. “Nếu không mặc quần lót, các bộ phận sinh dục của nam có thể gặp áp lực từ đùi hoặc nệm khi họ di chuyển trong giấc ngủ”, Spitz cho biết.

Nếu đó là một vấn đề đối với bạn, anh ấy khuyên bạn nên mặc một chiếc quần lót hỗ trợ khi đi ngủ để tránh bị bí hơi, khó chịu.

Một điều khác cần cân nhắc: Mặc đồ lót khi đi ngủ có nghĩa là bộ phận sinh dục của bạn không tiếp xúc trực tiếp với bộ đồ ngủ hoặc ga trải giường của bạn. Vì vậy, bạn có thể giặt những món đồ này ít thường xuyên hơn một chút.

Nếu bạn mặc đồ lót đi ngủ, hãy chọn những chất liệu mềm mại, thoáng khí như tre hoặc cotton.

Tuy nhiên, không phải mọi chiếc quần lót trong ngăn kéo của bạn đều phù hợp để đi ngủ. Bạn sẽ muốn chọn một tùy chọn vừa thoải mái vừa được làm bằng vật liệu thoáng khí.

Nếu muốn mặc đồ lót nên chọn những loại thoải mãi nhất. Ảnh: Getty

Tiến sĩ Aanand Geria , bác sĩ da liễu tại Geria Dermatology ở Verona, New Jersey cho biết: “Cotton và tre là những lựa chọn tốt cho đồ lót vì chúng mềm mại, thấm hút và thoáng khí”.

Đối với giấc ngủ, Ross cho biết cô ấy khuyên dùng đồ lót có độ che phủ toàn bộ thay vì quần lót dây bởi “thiết kế không thân thiện về của quần lót dây khiến vi khuẩn có hại trong ruột kết dễ dàng tìm đường vào âm đạo và bàng quang hơn”, điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Nếu bạn từng lo lắng rằng quần lót ôm sát có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của mình, một nghiên cứu của Đại học Harvard năm 2018 cho thấy có thể có lợi ích nào đó khi mặc quần lót rộng hơn thay vì quần lót ôm sát, vì quần lót ôm sát có thể làm nóng bìu.

Nhưng một nghiên cứu khác đã gợi ý rằng việc lựa chọn đồ lót không tạo ra sự khác biệt đáng kể nào đối với kết quả sinh sản.

Và hy vọng điều này không cần phải nói, nhưng nếu bạn đang mặc đồ lót đi ngủ, hãy đảm bảo rằng đó là một chiếc quần sạch sẽ, không phải chiếc quần bạn đã mặc khi chạy bộ trước đó hoặc lấy từ giỏ đồ đã mặc.

Và bạn có thể muốn ngủ “khỏa thân” nếu...

Geria giải thích, nếu bạn đổ mồ hôi nhiều khi ngủ hoặc dễ mắc một số bệnh về da hoặc bộ phận sinh dục, thì tốt hơn hết là bạn nên ngủ mà không mặc quần lót để giữ cho mọi thứ khô ráo và thoải mái hơn dưới thắt lưng.

Ông nói, mặc đồ lót chật hoặc không thoáng khí có thể giữ ẩm ở vùng sinh dục, tạo môi trường ẩm ướt cho vi khuẩn và nấm phát triển.

Ví dụ, Zeichner cho biết nếu bạn đang đối phó với chứng ngứa ngáy, một bệnh nhiễm nấm ở vùng hang, thì việc xông hơi có thể là một ý kiến ​​​​hay “vì nó có thể cho phép khu vực này khô đi và không giữ được độ ẩm thúc đẩy sự phát triển quá mức của nấm”, Zeichner nói

Nếu không mặc thì nên vệ sinh thường xuyên đồ ngủ và ga trải giường. Ảnh minh họa: Internet

Và nếu bạn có tiền sử bị nhiễm trùng hoặc ngứa âm đạo, thì “tốt hơn hết là bạn nên ngủ đủ giấc để da ở phần âm hộ và âm đạo được thở,” Ross nói.

Ngay cả khi bạn không dễ bị các vấn đề về da hoặc bộ phận sinh dục, bạn vẫn có thể thấy thoải mái khi ngủ mà không mặc quần lót, vì nó giúp vùng nhạy cảm này của cơ thể được nghỉ ngơi khi bị vải che phủ cả ngày.

Thêm vào đó, làm như vậy có thể ngăn chặn sự tích tụ vi khuẩn có thể dẫn đến nổi mụn hoặc mùi khó chịu ở dưới đó, Ross nói.

Tuy nhiên nếu bạn đi ngủ mà không mặc đồ lót, bạn nên cân nhắc việc giặt đồ ngủ và ga trải giường thường xuyên hơn để giữ vệ sinh.

Tất cả những gì đã nói, những gì bạn mặc khi đi ngủ (hoặc không) cuối cùng đều phụ thuộc vào những gì bạn cảm thấy thoải mái và giúp bạn có một giấc ngủ ngon.

Nếu những gì bạn đang làm hiện đang có ích cho bạn, thì bạn không cần phải thay đổi. Nhưng nếu nó không hoạt động, thì việc thay đổi mọi thứ cũng không hại gì.