Bác sĩ Safia Debar, một chuyên gia trong các bài kiểm tra y tế tại Mayo Clinic Healthcare ở London, giải thích rằng chỉ cần chú ý thêm một trong những lĩnh vực này có thể cải thiện những lĩnh vực khác.

Ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, tập thể dục và đương đầu với căng thẳng đều là những yếu tố để có một sức khỏe tốt, nhưng việc tập trung vào cả bốn điều đó cùng một lúc trong khi quản lý một lịch trình bận rộn dường như là điều không thể.

Tất cả bắt đầu từ não, cô nói. Nó có thể ở trạng thái “nghỉ ngơi, sửa chữa và thư giãn”, trong đó, giả sử sức khỏe tổng quát tốt, cơ thể đang hoạt động tối ưu. Hoặc não có thể ở trạng thái căng thẳng, trong đó ưu tiên chính của cơ thể trở thành xử lý một hoặc nhiều mối đe dọa được cảm nhận và các nhu cầu thể chất khác bị đẩy sang vị trí thứ hai.

Chuyên gia Debar nói: “Bằng cách kéo bất kỳ đòn bẩy nào trong số này, bạn có thể tác động lớn đến sức khỏe của mình”.

“Não của chúng ta không phân biệt. Sự cảm nhận về mối đe dọa và mối đe dọa thực sự là giống nhau, vì vậy khi nút bấm đó được nhấn, cùng một chuỗi phản ứng sẽ xảy ra”, chuyên gia Debar nói.

Căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đặc biệt là ăn uống. Ảnh: Shutterstock

Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ , ăn uống và tập thể dục.

Ví dụ, khi não ở trạng thái căng thẳng, nó sẽ suy nghĩ trong thời gian ngắn và tập trung vào những việc cảm thấy tốt hơn ngay lập tức.

Đó là lý do tại sao người ta thường thèm đồ ăn có đường hoặc chất béo và không nỗ lực tập thể dục khi bị căng thẳng: não nói với cơ thể rằng nó cần năng lượng ngay lập tức, chuyên gia Debar chia sẻ.

Tương tự, ngủ, ăn và tập thể dục có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta xử lý căng thẳng. Chuyên gia Debar nói rằng bạn có thể tự hỏi mình những câu hỏi quan trọng này để xem bạn có thể muốn thay đổi điều gì trước tiên:

Giấc ngủ của tôi như thế nào?

Nếu điều đó không tốt, có lẽ đó là nơi bạn cần chú ý, bằng cách đi ngủ sớm hơn hoặc thay đổi một khía cạnh khác trong thói quen ngủ của bạn, chuyên gia Debar nói.

Chức năng đường tiêu hóa của tôi như thế nào?

Nếu bạn gặp vấn đề về tiêu hóa, có thể giúp tối ưu hóa dinh dưỡng của bạn.

Hỗ trợ xã hội của tôi như thế nào?

Điều đó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, cô nói.

Tôi có thấy một số điều đang khiến tôi cảm thấy căng thẳng không?

Ví dụ, nếu kiểm tra email trước khi đi ngủ hoặc ngay khi thức dậy gây ra căng thẳng, hãy nghĩ về cách thay đổi phần đó trong thói quen của bạn để duy trì sự bình tĩnh, chuyên gia Debar nói.



Hãy thực hiện vận động nhiều hơn để giảm căng thẳng. Ảnh: Shutterstock

Tôi đang tập thể dục kiểu gì?

Nếu câu trả lời là không nhiều, hãy cố gắng tìm cách kết hợp vận động nhiều hơn trong ngày của bạn.

Bác sĩ Debar cho biết, cải thiện tiêu hóa hoặc giấc ngủ có thể giúp nâng cao sức khỏe của bạn, những yếu tố cơ bản đơn giản này có thể tác động đáng kể. Để đạt được điều này, chúng ta nên chú ý và tập trung vào các yếu tố cụ thể".