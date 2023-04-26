7 bí quyết đơn giản để có một buổi sáng tràn đầy năng lượng

Sức khỏe 26/04/2023 05:01

Thực hiện thói quen tốt vào mỗi buổi sáng là rất quan trọng để giúp bạn bắt đầu ngày mới với năng lượng tích cực và tâm trạng thoải mái.

Nói chung, người Mỹ thường cảm thấy khá mệt mỏi và suy sụp. Và sự căng thẳng của đại dịch Covid-19, đã làm đảo lộn các thói quen hàng ngày của chúng ta gần một năm nay.

Tuy nhiên, việc phát triển các thói quen buổi sáng giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng bắt đầu ngày mới là điều hoàn toàn có thể, ngay cả trong bối cảnh cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu đang diễn ra.

Nhưng nếu bạn đã nghỉ ngơi đầy đủ mà vẫn cảm thấy uể oải, đây là 7 bước đơn giản có thể giúp tăng mức năng lượng buổi sáng của bạn.

Hít thở 10 lần

Căng thẳng có nhiều tác động lên cơ thể, một trong số đó là giảm năng lượng . Vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên bắt đầu ngày mới bằng một biện pháp can thiệp dễ dàng, đã được chứng minh đó là hít thở sâu vài lần.

Gregory Katz, bác sĩ tim mạch tại Nuvance Health ở Connecticut, cho biết: “Tôi cố gắng dành vài phút hít thở sâu và im lặng để tập trung vào bản thân trước khi ngày làm việc bắt đầu”.

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Hít thở sâu và uống nước là hai thói quen tốt vào mỗi buổi sáng. Ảnh: Getty

Uống nước hàng ngày

Uống nước, ngay cả khi bạn không khát, có thể tăng cường năng lượng, đó là lý do tại sao rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên uống một cốc nước vào buổi sáng.

“Giữ cho cơ thể luôn được cung cấp nước giúp tăng cường năng lượng vì nước giúp oxy di chuyển qua cơ thể. Càng hiệu quả bạn cung cấp oxy đến cơ và các bộ phận trong cơ thể, bạn sẽ càng có nhiều năng lượng”, Stephanie Nelson, một chuyên gia dinh dưỡng của MyFitnessPal cho biết.

Ngoài ra, người hâm mộ caffeine cũng có thể vui mừng đó là “Trà và cà phê không làm mất nước”, Michele Smallidge, Giám đốc chương trình Khoa học Tập thể dục B.S. tại Đại học New Haven ở Connecticut cho biết.

Tuy nhiên, bà cũng khuyên bạn nên uống đủ nước và nói rằng những thức uống có chứa caffeine thường “là nguồn cung cấp nước”.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục có tất cả các loại lợi ích, từ việc tăng cường endorphin (có thể khiến bạn cảm thấy vừa thư giãn vừa phấn khích) đến cải thiện sự tập trung để bạn sẵn sàng giải quyết danh sách việc cần làm vào buổi sáng.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng những người vận động cơ thể vào buổi sáng có xu hướng năng động hơn trong suốt cả ngày.

Điều đó cũng không cần phải là một buổi tập cardio cường độ cao. Hãy làm bất kỳ hình thức vận động nào mà bạn cảm thấy tốt; thậm chí chỉ việc đi dạo quanh khối phố cũng có thể giúp ích được.

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Ăn đủ chất vào buổi sáng sẽ giúp bạn có ngày làm việc hiệu quả .Ảnh: Getty

Đảm bảo ăn đủ chất

Nói chung, bạn nên “tuân theo nhịp điệu tự nhiên của cơ thể” khi ăn uống để tăng cường năng lượng vào buổi sáng, bà Smallidge nói.

Mặc dù việc nhịn ăn gián đoạn tiếp tục là xu hướng cực kỳ phổ biến, nhưng để có năng lượng, bạn thực sự cần “lắng nghe cơ thể mình cũng như sự lên xuống tự nhiên của lượng đường trong máu”, bà Smallidge nói.

Chuyên gia khuyên nên ăn một bữa sáng có “chất đạm cao hơn và chất béo lành mạnh”, có thể giúp duy trì mức năng lượng trong suốt buổi sáng.

Ăn đủ lượng đường cần thiết

Đường không phải là kẻ thù, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn.

Bà Nelson giải thích: “Khi bạn ăn nhiều đường, cơ thể bạn sẽ sản xuất một lượng lớn insulin để kéo đường ra khỏi máu và đưa vào tế bào của bạn. Việc sản xuất quá nhiều insulin dẫn đến sự giảm đột ngột đường huyết, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, đói và muốn ăn thêm đường để đưa mức đường huyết trở lại”.

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Đặt ranh giới với điện thoại của bạn và để tâm trí tập trung vào những thứ có thể giúp cải thiện tâm trạng. Ảnh: Getty

Bỏ qua điện thoại

Khi bạn với lấy chiếc điện thoại của mình vào buổi sáng, về cơ bản, bạn đang để ai đó hoặc điều gì đó quyết định những suy nghĩ và cảm xúc đầu tiên mà bạn có, cho dù là vì bạn đang lướt mạng xã hội hay đang kiểm tra các tiêu đề mới nhất.

Bạn không nhất thiết phải ngừng hoàn toàn, nhưng hãy nghĩ đến việc đặt ra một số giới hạn hợp lý cho chính mình.

“Một khởi đầu bình tĩnh cho buổi sáng, tránh xa việc lướt qua mạng xã hội hoặc phản hồi email công việc, có thể cho phép tâm trí của bạn có cơ hội tập trung”,  bác sĩ Katz nói.

Dành thời gian để tìm hiểu sở thích của riêng bạn

Cách làm việc vào buổi sáng của mỗi người là khác nhau, đó là lý do tại sao tất cả ba chuyên gia được phỏng vấn cho bài viết này đều nhấn mạnh rằng việc thử nghiệm một cách chủ động là điều rất tốt. Thay đổi chế độ của bạn một chút, bắt đầu bằng một thói quen mỗi lần.

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Hãy thử tìm những sở thích riêng của bạn vào mỗi buổi sáng. Ảnh minh họa: Internet

Đây là một ví dụ rất đơn giản. “Bữa sáng nhanh và dễ làm yêu thích của tôi là trái cây và sữa chua,” bà Nelson nói. Cụ thể bà lựa chọn sữa chua Hy Lạp 2%, cung cấp một chút protein và chất béo. Nhưng cô ấy cũng thừa nhận rằng sữa chua không phù hợp với mọi người.

Ý tưởng tổng thể là cảm nhận được năng lượng của bạn, sau đó dành thời gian thực hiện các điều chỉnh cơ bản và xem điều gì cảm thấy tốt và điều gì không.

“Hãy thử nghiệm với nó. Đừng sợ phạm sai lầm”, bà Nelson khuyên.

Nếu không muốn cạn kiệt năng lượng vào đầu buổi sáng hãy tránh xa thói quen này

Nếu không muốn cạn kiệt năng lượng vào đầu buổi sáng hãy tránh xa thói quen này

Các chuyên gia đồng ý rằng có một thói quen dường như vô hại mà bạn nên loại bỏ ngay lập tức nếu không muốn mang thêm bệnh vào người.

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Từ khóa:   buổi sáng sức khỏe phòng bệnh

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