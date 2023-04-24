Cuối cùng, một bác sĩ đã đề nghị xét nghiệm máu chuyên khoa tại Bệnh viện Hoàng gia Liverpool và sau khi lấy mẫu tủy xương, bà được thông báo rằng mình bị đa u tủy.

Theo đó, các bác sĩ đã bối rối khi Dorothy Williams, đến từ St Michael's, bị nhiễm trùng ở ngực và đường tiết niệu, cũng như đau lưng và xương.

Dorothy nghĩ rằng bà đã đánh bại căn bệnh này trước khi nó quay trở lại 10 năm sau đó vào 2014.

Ít hơn một phần ba số người sống lâu hơn 10 năm sau khi chẩn đoán ung thư tủy xương này và nó thường được phát hiện thông qua xét nghiệm máu và nước tiểu thông thường.

Dorothy Williams, đến từ St Michael's, Anh. Ảnh: Dorothy Williams

Khi bác sĩ cho xem ảnh chụp với những đốm đen trên hộp sọ của bà cùng một vùng bất thường xuất hiện trên đỉnh cổ, Dorothy lo lắng rằng não của bà “lọt ra ngoài qua các lỗ hổng”.

Bà nói với Liverpool Echo : “Nghe có vẻ hoàn toàn ngu ngốc, nhưng bạn tự hỏi nếu hộp sọ của bạn có lỗ, điều gì sẽ xảy ra với não của bạn, điều gì sẽ xảy ra với chất lỏng? Nó có ra không?”

“Khi họ phát hiện ra xương bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào, tôi phải đeo nẹp cổ để giữ đầu ở đúng vị trí trong vài tháng. Bác sĩ phẫu thuật cột sống của tôi nói với tôi rằng hãy cẩn thận khi di chuyển đầu của mình”, bà cho biết

“Tôi rất sợ phải hắt hơi, xì mũi hay buộc dây giày. May mắn là chỉ trong một thời gian rất ngắn vì họ có thể thực hiện một ca phẫu thuật, điều đó thật tuyệt vời”, bà cho biết thêm

Bệnh viện Hoàng gia Liverpool, nơi bà Dorothy điều trị căn bệnh hiếm gặp. Ảnh: The Mirror

Căn bệnh ung thư này đã ăn mòn 70% hai xương ở cổ của Dorothy, có nguy cơ cao là nó có thể làm tổn thương tủy sống và khiến bà bị liệt.

Một nhóm bác sĩ phẫu thuật đã đặt “giàn giáo” xung quanh xương bị gãy của Dorothy và thực hiện cuộc phẫu thuật kéo dài 9 giờ đầu tiên ở Liverpool.

Sau nhiều đợt hóa trị và cấy ghép tế bào gốc khác, bệnh ung thư của Dorothy đã biến mất thêm 7 năm nữa cho đến khi nó được tìm thấy lại ở hông và xương chậu của bà,

Lần này bà cần được tiêm vắc-xin Covid-19 trước khi bắt đầu điều trị do hệ miễn dịch đã bị suy yếu và liệu trình với một loạt các thuốc sẽ khiến Dorothy yếu thêm.

Dorothy, người vẫn đến kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Ung thư Clatterbridge, cho biết: “Tôi đã điều trị lâu đến mức tôi biết chuyên gia tư vấn hiện tại của mình từ khi ông ấy còn là một bác sĩ trẻ”.

“U tủy không phổ biến rộng rãi như ung thư vú hay ung thư buồng trứng vì nó là một loại ung thư phức tạp. Nó không dễ chẩn đoán, nó không thể chữa khỏi vào lúc này và tôi chỉ muốn nâng cao nhận thức rằng bạn có thể sống chung với u tủy như những căn bệnh khác”, bà chia sẻ thêm.