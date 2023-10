Từng đến Việt Nam để thưởng thức đặc sản, bà mẹ một con chỉ ra tác dụng "tuyệt vời" của món ăn này đối với trẻ em

Tiffany Leigh đã nếm thử mọi thứ, từ chân nhện tarantula chiên đến bọ cạp xiên que. Ảnh minh họa: Internet

Trở về nhà ở Toronto, tôi quyết định thêm dế vào bữa ăn với đứa con 18 tháng tuổi của mình.

Thành thật mà nói, không chỉ tính mạo hiểm thôi thúc tôi làm điều đó mà cả tính thực tế nữa, tôi muốn cắt giảm hóa đơn mua hàng tạp hóa của gia đình.

Con tôi không sợ hãi khi nói đến thức ăn

Cả bé và tôi đều đang thử thách mình bằng cách ăn côn trùng. Bé tôi đang ở độ tuổi mà cô bé không sợ hãi và luôn tò mò, vì vậy đây là thời điểm thuận lợi để thử nhiều loại thức ăn "kỳ lạ" hơn, những thức ăn không được coi là cốt lõi trong chế độ ăn uống của Bắc Mỹ.

Venus Kalami, chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa, cho biết sở thích về thực phẩm bắt đầu hình thành từ thời thơ ấu, và đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, trải nghiệm bữa ăn tích cực là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm.

Vì thế, tôi có thể bắt đầu cho con gái mình ăn khi mới 6 tháng tuổi. “Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ mang em bé đến bàn ăn để chia sẻ bữa ăn gia đình ngay khi trẻ sẵn sàng bắt đầu ăn thức ăn đặc. Điều này thường xảy ra vào khoảng 6 tháng tuổi và có rất nhiều cách bổ dưỡng để chia sẻ côn trùng ăn được trong một bữa ăn một cách phù hợp với lứa tuổi của trẻ sơ sinh”, cô nói.

Tác giả đã tập cho con mình ăn côn trùng ngay từ nhỏ. Ảnh: Tiffany Leigh

Cô giải thích rằng vì lý do an toàn, dế có thể được "chỉnh sửa" để có hình dạng hoặc độ đồng nhất an toàn cho trẻ nhỏ.

Ví dụ, cô ấy nói rằng bạn có thể thêm dế nhỏ vào các loại cháo ấm và pha trộn chúng vào các loại thực phẩm được nghiền nhuyễn.

“Khi bé có khả năng nắm chặt bằng ngón tay cái của mình, dế và các loại côn trùng ăn được khác có thể được phục vụ nguyên con như thức ăn nhẹ”, cô nói thêm.

Côn trùng chứa đầy protein

Ăn côn trùng có vẻ như là một điều mới lạ đối với nhiều người Bắc Mỹ, nhưng chúng tôi đang bỏ lỡ vì chúng là một nguồn dinh dưỡng vô tận.

Kalami nói rằng “nhiều loài côn trùng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như protein, axit béo, các khoáng chất như sắt (một số loại có nhiều hơn thịt bò) và kẽm, vitamin B v.v.”

Kalami cũng nói rằng tất cả các chất dinh dưỡng này đều hỗ trợ sự phát triển nhận thức thần kinh, giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt, cung cấp năng lượng cho chức năng miễn dịch và hỗ trợ nhận thức vị giác. Ngoài ra việc ăn côn trùng sẽ giúp con bạn đi vệ sinh đều đặn.

Điều duy nhất cần lưu ý khi cho trẻ ăn côn trùng là dị ứng. “Cha mẹ của một đứa trẻ bị dị ứng động vật có vỏ, đặc biệt là động vật giáp xác, cũng nên cẩn thận khi chia sẻ côn trùng ăn được vì có thể làm tăng nguy cơ dị ứng", Kalami nói.

Tuy nhiên, con nhỏ của chúng tôi không bị dị ứng hoặc hạn chế về chế độ ăn uống, vì vậy chúng tôi đã tiến hành nếm thử trong khoảng thời gian ba tuần.

Con của Tiffany Leigh không sợ hãi trước những món ăn như côn trùng mà ngược lại còn tỏ ra thích thú. Ảnh: Tiffany Leigh

Con tôi mê ăn dế được “giấu” dưới các đồ ăn khác

Lần đầu tiên chúng tôi thử món bánh phồng phô mai dế và cô đã ăn chúng ngay lập tức. Con tôi ăn chúng một cách thích thú và không nhận thấy sự khác biệt nhỏ về kết cấu.

Tiếp theo, tôi thử cho con ăn dế nướng nguyên con. Khi tôi lấy một con ra khỏi túi, tôi đã giật nảy mình: Bạn có thể thấy đầu, ngực và bụng nhỏ của chúng chụm lại với nhau. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng chạm vào chúng khiến tôi hơi rùng mình. May mắn là tôi kiềm chế được biểu cảm trên mặt, để bé nhìn vào túi và lấy một con chân châu cho chính mình

Chúng tôi đã có nhiều thành công hơn khi chân châu xay nhỏ được "giấu" trong bánh pancake.

Bạn có thể nhìn thấy những đốm đen trong bột, nhưng con tôi không hề ngạc nhiên trước sự thay đổi về hình dạng.

Con gái tôi cắn một miếng lớn và đòi thêm. Tôi đã ăn một ít và có thể hiểu tại sao, bạn không thể biết rằng có những con dế trong những chiếc bánh này.

Sự khác biệt duy nhất là chúng có một hương vị tương tự như hạt. Đối với bữa tối, tôi rắc một ít bột dế vào đồ ăn nhưng con gái vẫn không thể nếm được bất cứ thứ gì khác biệt. Sau đó, con gái tôi làm dấu hiệu cho "thêm".

Trong tương lai, tôi có kế hoạch kết hợp nhiều côn trùng ăn được hơn vào bữa ăn của chúng ta, chẳng hạn như kiến, châu chấu và sâu, những thứ mà Kalami cho biết là nguồn protein tuyệt vời và các chất dinh dưỡng quan trọng khác mà trẻ sơ sinh cần, chẳng hạn như sắt và kẽm.